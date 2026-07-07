Pokémon GO : Méga-Raichu, quels sont les meilleurs Pokémon pour le battre ?
le 07 juillet 2026 à 10h26
Méga-Raichu est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois sur le jeu en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Méga-Raichu sur Pokémon GO ?
Faiblesses de Méga-Raichu
Méga-Raichu est un Pokémon de type Électrik, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Nous vous recommandons de former un groupe comprenant au moins 3 Dresseurs, en tenant compte du fait qu'il en faudrait entre 4 et 7 pour que l'affrontement soit plus aisé. Voici le type auquel Méga-Raichu est particulièrement sensible :
- Sol
Forces de Méga-Raichu
Au contraire, Méga-Raichu pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Électrik
- Vol
- Acier
Quels Pokémon choisir pour battre Méga-Raichu ?
Le meilleur moyen de venir à bout de Méga-Raichu est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Méga-Raichu, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Méga-Carchacrok / Carchacrok Obscur → Tir de Boue + Telluriforce
- Groudon / Groudon Obscur → Tir de Boue + Lame Pangéenne
- Minotaupe / Minotaupe Obscur → Coud'Boue + Sable Ardent
- Démétéros (Forme Totémique) → Tir de Boue + Typhon Pyrosable
- Démétéros Obscur (Forme Avatar) → Tir de Boue + Telluriforce
- Méga-Mewtwo → Coupe Psycho + Frappe Psy
- Mammochon Obscur → Coud'Boue + Cavalerie Lourde
- Rhinastoc Obscur → Coud'Boue + Séisme
- Éthernatos → Direct Toxik + Canon Dynamax
- Méga-Rayquaza → Draco-Queue + Abattage
- Necrozma Ailes de l'Aurore → Coupe Psycho + Rayon Spectral
- Méga-Laggron → Tir de Boue + Séisme
- Golemastoc Obscur → Coud'Boue + Telluriforce
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, n'hésitez pas à utiliser d'autres Pokémon de type Sol.
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