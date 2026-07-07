Pokémon GO : Méga-Raichu, quels sont les meilleurs Pokémon pour le battre ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 juillet 2026 à 10h26
Méga-Raichu sera à l'honneur sur Pokémon GO au cours d'un Journée de Super Méga-Raids en juillet 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer.
Pokémon GO : Méga-Raichu, quels sont les meilleurs Pokémon pour le battre ?

Méga-Raichu est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois sur le jeu en juillet 2026 au cours d'une Journée de Super Méga-Raids. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Méga-Raichu sur Pokémon GO ?

Faiblesses de Méga-Raichu

Méga-Raichu est un Pokémon de type Électrik, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, il est toujours plus aisé d'être assisté par d'autres dresseurs. Nous vous recommandons de former un groupe comprenant au moins 3 Dresseurs, en tenant compte du fait qu'il en faudrait entre 4 et 7 pour que l'affrontement soit plus aisé. Voici le type auquel Méga-Raichu est particulièrement sensible :

  • Sol

mega-raichu

Forces de Méga-Raichu

Au contraire, Méga-Raichu pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 

  • Électrik
  • Vol
  • Acier

journee-mega-raichu-pokemon-go

Quels Pokémon choisir pour battre Méga-Raichu ?

Le meilleur moyen de venir à bout de Méga-Raichu est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est particulièrement sensible. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Méga-Raichu, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.

  • Méga-Carchacrok / Carchacrok Obscur → Tir de Boue + Telluriforce
  • Groudon / Groudon Obscur → Tir de Boue + Lame Pangéenne 
  • Minotaupe / Minotaupe Obscur → Coud'Boue + Sable Ardent
  • Démétéros (Forme Totémique) → Tir de Boue + Typhon Pyrosable
  • Démétéros Obscur (Forme Avatar) → Tir de Boue + Telluriforce
  • Méga-Mewtwo → Coupe Psycho + Frappe Psy
  • Mammochon Obscur → Coud'Boue + Cavalerie Lourde
  • Rhinastoc Obscur → Coud'Boue + Séisme
  • Éthernatos → Direct Toxik + Canon Dynamax
  • Méga-Rayquaza → Draco-Queue + Abattage 
  • Necrozma Ailes de l'Aurore → Coupe Psycho + Rayon Spectral
  • Méga-Laggron → Tir de Boue + Séisme
  • Golemastoc Obscur → Coud'Boue + Telluriforce

Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, n'hésitez pas à utiliser d'autres Pokémon de type Sol.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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