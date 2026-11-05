Secretlab x Pokémon : Un fauteuil Rayquaza et un coussin Groudon & Kyogre pour les fans de Hoenn

Après Pikachu, Évoli et Ectoplasma, Secretlab met le cap sur la région de Hoenn avec une TITAN Evo aux couleurs de Rayquaza. Le Pokémon Cieux est accompagné d'un coussin lombaire réunissant Groudon et Kyogre, de quoi faire revivre l'affrontement de Pokémon Rubis et Saphir jusque dans votre fauteuil.

Après Pikachu, Évoli et Ectoplasma, Secretlab poursuit sa collaboration avec The Pokémon Company International et quitte Kanto pour Hoenn.

Avec sa collection Légendes de Hoenn, la marque s'attaque au trio légendaire qui a marqué toute une génération de joueurs sur Game Boy Advance, et propose une TITAN Evo édition Rayquaza ainsi qu'un coussin lombaire Groudon & Kyogre.

Les deux nouveautés rejoignent la collection Secretlab x Pokémon, aux côtés des trois sièges dévoilés précédemment.

Rayquaza descend sur la TITAN Evo

Pour ce fauteuil, Secretlab s'est inspiré de Rayquaza au moment où il surgit des nuages. Une scène que les joueurs de Pokémon Émeraude connaissent bien, puisqu'une fois réveillé au sommet du Pilier Céleste, le dragon fond sur Atalanopolis pour mettre fin au combat entre Groudon et Kyogre.



On retrouve donc logiquement son vert caractéristique sur l'ensemble du siège, relevé par des détails noirs et dorés qui reprennent les motifs de son corps. Le numéro 0384, celui qu'il occupe dans le Pokédex national, se glisse d'ailleurs discrètement sur l'assise. Le fauteuil est également livré avec un coussin d'appui-tête magnétique assorti, qui se fixe sur le dossier grâce à ses aimants et s'ajuste en hauteur sans sangle à manipuler.













Groudon et Kyogre, la terre et les océans réunis

Groudon, à qui la légende prête la création des continents, et Kyogre, celui qui aurait étendu les océans, partagent quant à eux le même accessoire. Ce coussin lombaire en mousse à mémoire de forme les représente chacun d'un côté, en clin d'œil à leur rivalité dans Pokémon Rubis et Saphir, où chaque version mettait l'un des deux en couverture.



Vendu séparément, il complète naturellement la TITAN Evo Rayquaza pour réunir le trio au complet, mais il peut tout aussi bien venir se loger sur un autre fauteuil Secretlab.











La TITAN Evo toujours aux commandes

Sous l'habillage, la base ne bouge pas. Nous avons déjà testé la TITAN Evo à plusieurs reprises, notamment en édition The Witcher et Fortnite Battle Bus, et on retrouve ici ses atouts habituels avec une assise en mousse à froid qui garde sa tenue dans le temps et un soutien lombaire intégré réglable dans quatre directions.

Autant dire que la chaise gaming TITAN Evo Série 2024 The Witcher coche toutes les cases grâce à des systèmes bien pensés et des pièces travaillées, qui offrent un ensemble très ergonomique et adaptatif.



Grâce à son système pour les lombaires, son appuie-tête magnétique et ses accoudoirs à multiples directions, le siège de la marque Secretlab soutient parfaitement les joueurs et les télétravailleurs, pour de longues sessions sur un ordinateur ou une console, tout en leur offrant un certain confort. Pour autant, et nous le rappelons une dernière fois, veillez à choisir le bon format, afin que le produit épouse parfaitement votre morphologie.



Le prix dudit siège gaming, certes un peu élevé, se justifie notamment par la qualité des pièces et leurs finitions quasi parfaites, mais aussi par la facilité de montage et le suivi jusqu'à la réception. Toutefois, la chaise de Secretlab demande un certain investissement.



Cette édition The Witcher, créée en collaboration avec CD Projekt RED, de la TITAN Evo série 2024 est des plus magnifiques. Avec ses références visuelles aux éléments qui représentent Geralt de Riv ou même la licence The Witcher, le siège ravira à coup sûr les fans de l'univers du Sorceleur. L'ajout des deux cartes de Gwynt/Gwent est très appréciable, tout autant que la carte du Continent au dos du manuel d'assemblage. GAMEWAVE, Clémence Usseglio, 9,5/10

Prix et disponibilité

La collection Légendes de Hoenn est d'ores et déjà disponible sur le site européen de Secretlab.

Maintenant, pour parfaire la collection et idéalement complèter le trio, il ne manque que les fauteuils Groudon et Kyogre.