Caractéristiques

Taille recommandée : 170 cm - 189 cm

170 cm - 189 cm Poids maximum : 100 kg

100 kg Revêtement : Similicuir hybride Secretlab NEO en violet (Fortnite Edition)

Similicuir hybride Secretlab NEO en violet (Fortnite Edition) Coussins : Support lombaire et accoudoirs aimantés interchangeables

Support lombaire et accoudoirs aimantés interchangeables Ajustabilité du dossier : de 85° à 165°

de 85° à 165° Garantie : 3 ans (extension de garantie possible 2 ans)

Préambule

Le retour du chat

Le montage

Zoom sur les composants

Revêtement et format

Dossier et système lombaire

Assise

Châssis et finitions

Les coussins

Réglage et bascule

La différence entre les gammes

Association table Magnus

Le packaging spécial

Ayant déjà testé la gamme, nous ne nous attarderons sur moins de points que ce dernier. Cet article a pour vocation de présenter l'édition, la différence entre les gammes de fauteuils gamers(celle-ci). Toutefois, si vous souhaitez en apprendre plus sur les différents produits et gammes, comme les bureaux assis-debout, nous vous invitons à lire les articles suivants :Pour ne rien changer à nos habitudes, le carton fut un terrain d'essai pour l'accueil de Coca, le chat. Sans trop de surprise, il vient courir se coucher dans le carton. Petit plus, la boîte en forme de caisse de ravitaillement et qu'il avait pris pour cible.Comme toujours et sans surprise,. Nous constatons en prime l'utilisation de nombreux éléments sous magnétisme pour un montage sans vis et efficace. S'il s'agit de votre premier siège, une grande feuille cartonnée vous attend dans le but de vous guider pas à pas dans l'évolution des éléments à monter. Certainement le siège le plus facile à ajuster qu'il nous ait été donné de tester.Avant tout, il est important de noter l'effort du constructeur quant au choix des revêtements, mais également du style et de la forme du siège. Si certains points étaient moins maîtrisés pour la version 2020,. Nous disons adieu au cuir PU pour se concentrer sur unassocié à un système de mousse froide exclusif (en attente de brevet).Nous changeons également de couleur principale avec un violet significatif et ajusté. Ce dernier apporte de la fraîcheur à votre configuration. Qui plus est, le côté sombre permet de conserver en sobriété pour les plus adeptes tandis que les coloris annexes se marient confortablement.Finalement, bonne nouvelle, le similicuir a, à condition de ne pas laisser la tâche sécher trop longtemps.Il est composé de quatre éléments bien distincts. Sur la face avant se trouve la zone d'appuie-tête qui est aimantée (cf. coussin), tandis que nous retrouvons le système lombaire habituel, réglable et intégré. Pour finir, sur les flancs se trouvent les molettes de réglage du système lombaires à raison d'une par flanc.Pour revenir succinctement sur la partie lombaire, car nous l'avions déjà testé sur des sièges concurrents, il faut savoir que. En effet, lors des premières apparitions, cette technologie était fixe pour simplement remplacer le coussin lombaire en proposant desur le dossier. Si cette méthode était fonctionnelle, elle restait plus difficile à accommoder, selon les cas, et même s'avérer inadaptée pour un utilisateur sensible.Afin de pallier ce problème,qui ne se contente pas de se positionner plus ou moins haut et plus ou moins profondément, mais qui viendra également s'adapter à votre position sur le fauteuil. Nous confirmons, à l'utilisation, la technicité, mais également le confort apporté.À l'égal du dossier, le revêtement ainsi que la mousse utilisée sont confortables tout en proposant. Elle est adaptée à celles et ceux qui apprécient une assise plus raide, sans qu'elle soit trop rigide. Elle associe le similicuir au simili-daim afin d'allier confort le retour visuel à la perfection. Notons que les coutures ne se sentent pas, même à nu.L'assise conserve tout de même sapropose non seulement une posture assise qui se veut optimale, mais également un siège uniforme et sans fissure dans lesquelles peuvent se glisser poussière et autres impuretés. Malgré son aspect baquet, le siège offre toujours une bonne mobilité, selon votre morphologie.Sans surprise, nous saluons les finitions du châssis qui se veulent exemplaires en tout point et certainement les meilleures que nous ayons vues à ce jour. Les soudures sont lissées, les perçages sont extrêmement propres tandis que les finitions proposent un rendu visuel très appréciable. Un siège confortable tant à l'utilisation qu'au montage, ce qui saura plaire à une majorité d'utilisateurs. Nous pouvons également noter le soin pris par le constructeur pour lisser les finitions et rendre le tout attrayant, même si l'aspect n'entre pas en compte concernant la robustesse. Cependant,Enfin, la base est en, car il s'agit d'un point clé qui se veut aussi robuste que léger, d'où l'intérêt pour l'aluminium. Comme pour le siège, rien à dire sur les finitions, qu'elles soient visibles ou non.Toujours pour garder un aspect novateur, le coussin de tête, seul présent dans le packaging pour cause du nouveau système lombaire, est également magnétique. De ce fait, il suffit de le poser, ou le jeter (à votre guise) sur le haut du dossier pour qu'il reste accroché. Nous pouvons notifier, tout de même, que nous ne connaissons pas la durabilité d'un tel système. Concernant le confort, rien à signaler. Si la zone magnétique se sent dès la prise en main, elle ne gêne en rien au confort initial du coussin, lequel vous proposera de longues sessions de douceur.Néanmoins, si le constructeur fait l'effort d'associer le coloris du logo à celui de la marque, nous aurions apprécié plus de fioritures ou de recherche concernant le visuel de ce dernier. En finalité, il s'accommode parfaitement au siège, mais pourrait être encore plus beau. Pour celles et ceux qui le souhaitent,(seulement pour le logo). Disponibles sous quatorze déclinaisons, le coussin de tête Secretlab est vendu au prix de 69 €. À l'instar de nombreux sièges, il est possible de le faire pivoter et basculer, mais également de le stopper. Si l'on répertorie un angle d', là où d'autres proposent 180°, il reste largement profitable. Notons tout de même que le bout de la poignée se trouve assez proche du montant des accoudoirs. Il faudra donc faire attention lors de la préhension pour ne pas venir coincer son doigt entre deux.Finalement, l'ensemble des boutons et activables sont aisément accessibles tandis que la molette sous le siège permet de régler la force de retour du dossier et les palettes pour le pivot et monter/descendre. Bien sûr, il est toujours possible de bloquer l'ensemble des pivots afin de raidir le siège.Comme nous l'avions déjà annoncé,La forme ainsi que la composition de l'ensemble de ces sièges restent identiques. La différence se situe sur l'encombrement du siège, qui propose un dossier et une assise légèrement plus grande au fil des gammes, pour s'adapter à différentes morphologies. (2020 R à gauche et 2022 R à droite)Le prix ne change pas pour les versions Small et Régular, tandis que la XL vous demandera un surplus standard de 50 €. Ceci est résultant d'un fauteuil bien plus imposant et capable de résister à des contraintes plus poussées. Voici la liste des chaises gaming: Small 2020, Régular 2022 et XL 2022.Attention toutefois à la hausse des prix actuelle qui est résultante des problèmes mondiaux du moment. Le constructeur promet de revenir à la normale lorsque cette crise sera passée tandis que les prix se situent en gamme assez haute face à la concurrence.Que la tablevous intéresse ou non, il reste intéressant de voir le siège en situation réelle pour comprendre son impact et apprécier son design. Voici donc quelques photos pour régaler vos pupilles.Soucieux d'apporter un peu de nouveauté dans ses collaborations et au vu des licences choisies, nous savons que, lorsque cela est possible, ajoute un plus au packaging. Comme pour le fauteuil, qui propose des cartes deen supplément, celui demet à disposition une caisse de ravitaillement en guise de carton pour les accessoires, mais également un code de revêtement à insérer sur Epic Games pour en profiter directement sur le battle royale.Un petit clin d'oeil qui ne poussera pas à l'achat, mais saura apporter un bonheur sucré aux adorateurs de la licence.