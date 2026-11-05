GTA 6 Ultimate Edition : Vaut-elle le coup et faut-il payer plus cher pour cette édition ultime ?

À deux semaines de la sortie du jeu le plus attendu de l'histoire, certaines personnes hésitent toujours quant au choix de la version de Grand Theft Auto VI à acheter. Découvrez le contenu détaillé de l'Édition Ultime et s'il est judicieux de débourser 20 euros supplémentaires.

Attendu depuis plus d'une décennie, Grand Theft Auto VI s'apprête à marquer un tournant majeur dans l'industrie du jeu vidéo. Le choix entre les différentes versions reste très simple puisque Rockstar Games ne propose que deux options : l'Édition Standard et l'Édition Ultime, si nous mettons de côté la très onéreuse édition collector, sans le jeu. Voici l'ensemble des informations factuelles pour vous aider à décider si cette version haut de gamme vaut son prix.

Que contient l'Édition Ultime de GTA 6 ?

Outre le jeu de base, l'Édition Ultime inclut de nombreux bonus débloqués en jeu, comme nous vous l'expliquons dans notre article qui recense tout ce qu'il faut savoir sur les différentes éditions et les précommandes, ainsi que des avantages spécifiques liés à la précommande :

Bonus de précommande

Vintage Vice City Pack : Pack de contenu offert pour toute précommande.

Pack de contenu offert pour toute précommande. GTA+ : Un mois d'abonnement gratuit offert pour toute précommande.

Autres items exclusifs à cette version

Grotti Cheetah '95 : Livrée exclusive.

Livrée exclusive. Véhicules de la planque de Jason : Moto Dinka Endura et kayak Crest.

Moto Dinka Endura et kayak Crest. Pickup Ganado : Camionnette low-rider avec modifications exclusives.

Camionnette low-rider avec modifications exclusives. Shitzu Squalo : Bateau rapide équipé d'une caisse d'armes exclusive.

Bateau rapide équipé d'une caisse d'armes exclusive. Vapid Dominator Buggy '67 : Véhicule lié au Mud Club, accompagné du garage spécial « Paradise Garage » comprenant une armoire à armes et un espace sécurisé pour cacher les biens volés.

Véhicule lié au Mud Club, accompagné du garage spécial « Paradise Garage » comprenant une armoire à armes et un espace sécurisé pour cacher les biens volés. Revolvers Hawk & Little Morgan : Gravures et accessoires exclusifs.

Gravures et accessoires exclusifs. Armes de poing personnalisées : Équipements dédiés pour Jason et Lucia.

Équipements dédiés pour Jason et Lucia. Vice City Style pack : Tatouages, tenues et coiffures exclusifs.

Tatouages, tenues et coiffures exclusifs. Goodtime Gear pack : Tenues exclusives inspirées des émissions de télévision de GTA 6.

Tenues exclusives inspirées des émissions de télévision de GTA 6. Rideout Customs : Atelier de modification proposant des intérieurs, jantes et styles exclusifs.

Atelier de modification proposant des intérieurs, jantes et styles exclusifs. Sara's Unisex Salon : Salon offrant des coiffures, barbes, maquillages et ongles exclusifs.

Salon offrant des coiffures, barbes, maquillages et ongles exclusifs. Stock 305 Clothing Store : Boutique de vêtements proposant du streetwear exclusif.

Boutique de vêtements proposant du streetwear exclusif. Electric Fang Tattoo Parlor : Salon de tatouage présentant des motifs signatures conçus par un véritable artiste.

Salon de tatouage présentant des motifs signatures conçus par un véritable artiste. One-Eyed Willie's : Atelier de modification spécialisé dans les véhicules tout-terrain.















En outre, vous obtiendrez « deux missions », permettant de prolonger très légèrement la durée de vie de GTA 6, à savoir le Raid sur le magasin PTT Youngin$ Illegal Good Store et la Collection de voitures classiques.

L'Édition Ultime de GTA 6 vaut-elle le coup ?

La grande question est de savoir si les 20 euros supplémentaires doivent être investis ou non. Eh bien avant tout, cela ne dépend que de vous. Si les bonus vous attirent, et que vous avez les moyens de vous l'acheter, vous pouvez très bien décider de vous la procurer.

Toutefois, étant uniquement des éléments cosmétiques, et deux missions sans grande importance, l'expérience ne sera pas meilleure avec cette édition Ultime de GTA 6. Elle ne vaut le coup que si vous êtes un inconditionnel de la licence, ou que vous aimez les différents bonus offerts.