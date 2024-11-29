The Witcher TITAN Evo Série 2024 : Test du siège gaming de Secretlab

En collaboration avec le studio de développement CD Projekt RED, la marque Secretlab propose l'édition The Witcher du siège gaming TITAN EVO Série 2024, pour le plus grand bonheur des fans de l'univers du Sorceleur. Nous avons eu l'occasion de la tester, voici donc notre avis au complet.

Caractéristiques

Taille recommandée (Regular) : 170 - 189 cm

(Regular) : 170 - 189 cm Poids recommandé (Regular) : Moins de 100 kilos

(Regular) : Moins de 100 kilos Revêtement : Similicuir hybride NEO

: Similicuir hybride NEO Coussin : Tête aimanté avec mousse à mémoire de forme

: Tête aimanté avec mousse à mémoire de forme Angle de bascule : de 165°

: de 165° Garantie : 3 ans (extension de garantie possible de 2 ans)

: 3 ans (extension de garantie possible de 2 ans) Produit supplémentaire fourni : Lingettes nettoyantes pour similicuir Secretlab (prix : 25 euros à l'unité)

: Lingettes nettoyantes pour similicuir Secretlab (prix : 25 euros à l'unité) Prix : 624 €

Unboxing





De l'envoi à la réception

Le montage





Coup d'oeil sur les composants

Revêtement et design





Système lombaire

Assise

Accoudoirs

Châssis et finitions





Roulettes

Piston et bascule





L'appuie-tête

Un mot pour conclure

Si les caractéristiques dementionnées ci-dessous sont, pour la plupart, communes à toutes les tailles, nous vous apportons tout de même quelques précisions concernant le format Regular que nous avons pu tester :Comme dit précédemment, dans cet article, nous parlerons plus précisément de la taille Regular de. Toutefois, sachez qu'il existe d'autres formats, à savoir Small (moins de 169 cm et moins de 90 kg), ainsi que la version XL (entre 181 et 205 cm pour moins de 180 kg). Avec ces trois tailles, la marque Secretlab parvient à répondre à toutes les attentes et besoins des joueurs ainsi que des joueuses. Mais, pour l'heure, Sorceleurs et Sorceleuses, il est temps de se pencher véritablement surpour savoir ce qu'elle vaut.Pesant environ 34 kilos, le carton contenantest massif mais surtout très bien organisé à l'intérieur. Divers éléments, tels que la boîte à outils, les roues ou encore les accoudoirs aimantés, sont rangés dans des boîtes spécifiques pour faciliter le déballage et l'assemblage. Le tout étant protégé par une mousse noire d'une bonne épaisseur, pour assurer la bonne réception du produit. De même, les pièces centrales de la chaise gaming de Secretlab, à savoir le dossier, l'assise et l'appuie-tête, sont emballées dans du plastique épais afin de les sécuriser.en raison des différentes images explicatives, et ce, bien qu'il soit rédigé dans la langue de Shakespeare. De ce fait, n'ayez pas peur de ce point car les étapes à respecter sont aussi bien illustrées qu'expliquées. Un manuel d'utilisateur est également présent.brillantes (le fameux jeu disponible dans The Witcher 3: Wild Hunt, qui a par la suite donné vie à un spin-off, à savoir GWENT: The Witcher Card Game). Un ajout qui fera, à coup sûr, plaisir aux fans de la licence. L'une des deux cartes est toujours une illustration de la chaise de Secretlab, tandis que la deuxième représente Geralt, Triss, Yennefer ou bien Ciri. Nous avons, de notre côté, eu la chance d'obtenir celle de Ciri, qui ira très bien avec nos decks fournis dans les éditions physiques des DLC Hearts of Stone et Blood and Wine de The Witcher 3.Commander un produit sur Internet peut, de nos jours, être un véritable parcours d'obstacles mental, tant des imprévus peuvent arriver en cours de route, générant ainsi du stress. Dans le cas présent, nous tenons à remarquer que nous avons été tenus informés de A à Z par le constructeur et le transporteur, pendant l'acheminement du siège gaming. Une information qui peut sembler ridicule pour certains, mais qu'il convient de la noter tout de même étant donné le prix de ce produit.Soulignons également le fait que la chaise gaming est garantie trois ans. Il est, par ailleurs, possible d'obtenir une extension de garantie de 2 ans, ramenant ainsi la durée à 5 ans au total. En outre, des accessoires, comme des dessus d'accoudoir Premium Secretlab Technogel ou accoudoirs en mousse à mémoire de forme Secretlab PlushCell, et des produits complémentaires, tels que des lingettes nettoyantes pour similicuir ou nettoyant premium pour cuir Secretlab, peuvent être ajoutés au panier lors de la commande.Un point nous a plutôt agréablement surpris :. Ceci est notamment facilité par le système magnétique de certains éléments, à savoir les accoudoirs, les caches de chaque côté du dossier ou encore le coussin de tête. Il est, évidemment, recommandé d'être deux pour monter le siège, d'autant plus que certaines pièces peuvent être un peu lourdes à porter seul. Dans tous les cas, et contrairement à d'autres chaises gaming que nous avons eu l'occasion de tester, le siège de Secretlab est surprenant sur ce point et devient, ainsi, très rapidement disponible pour utilisation.D'ailleurs, une boîte à outils, contenant notamment une clé Allen longue, est fournie afin que vous n'ayez pas à sortir les vôtres ou bien vous en procurer, auquel cas. Ce qui est plutôt appréciable, car, bien souvent, c'est un aspect que nous oublions lors de l'achat d'un produit (gaming ou non).La chaise gaming TITAN Evo Édition The Witcher est munie d'un revêtement similicuir hybride Secretlab NEO, qui se veut très lisse et doux au toucher.À commencer par l'arrière du dossier qui affiche les deux épées de Geralt de Riv, dans un positionnement en diagonale. Mais aussi le logo « The Witcher » en contrebas à droite, qui est surmonté par un liseré courbé, épais et de couleur rouge sombre. Le haut du dossier est composé du nom du constructeur ainsi que de son logo. Le tout semble brodé dans le similicuir, ce qui donne un bel effet de relief et est grandement mis en valeur par le contraste avec le marron, qui est la couleur prédominante de la chaise gaming.L'intérieur du dossier dun'est pas en reste.(ou par extension, du médaillon de Geralt) au centre, tandis que les flancs disposent d'un revêtement marron clair clouté, donnant un côté un peu ancien et offrant surtout beaucoup de caractère à la chaise gaming de Secretlab.Remarquons, qui plus est, que sur la partie haute et droite de l'intérieur du dossier, les mots « Geralt of Rivia » (Geralt de Riv, donc, dans la langue de Molière »), sont brodés dans le siège.. Pour le reste, l'ensemble est soit noir soit marron, mais nous y reviendrons dans ce qui suit. Autant dire que les fans de l'univers du Sorceleur apprécieront, très (très) certainement, le design de cette chaise gaming de Secretlab, tant celui-ci est bien pensé et surtout magnifique.Si les chaises gaming du constructeur Secretlab sont reconnues dans le milieu, ce n'est pas pour rien.. Ce qui est franchement appréciable, d'autant plus lorsque les sessions de jeu ou de travail s'allongent, durant lesquelles nous avons, malheureusement, tous la fameuse tendance de ne plus faire attention à notre position.Pour être plus précis, l'une des deux molettes, liée au système pour les lombaires, permet de régler la profondeur (avant en arrière) tandis que l'autre permet de changer la hauteur (haut en bas). En revanche, nous avons trouvé queEn ce qui concerne l'assise de, remarquons que celle-ci profite du même revêtement que celui présent sur le dossier. Comme pour tous les autres formats,. Cela était, d'ailleurs, déjà le cas sur les modèles de la série 2022.. Ce qui arrive, malheureusement, très fréquemment sur des modèles de chaises gaming possédant des bords plus prononcés et rentrés vers l'intérieur.En raison de la forme et des dimensions de la base du siège, nous vous recommandons de bien faire attention au format que vous choisissez lors de votre commande. Cela peut, effectivement, déterminer votre capacité ou non à poser les pieds par terre et surtout à l'arrivée de l'assise au niveau de vos cuisses ainsi que genoux (à l'arrière). Optez donc pour une taille qui correspond à votre morphologie afin de vous assurer une position aussi optimale qu'ergonomique, et sans douleurs., que ce soit lors de parties en jeu ou bien en télétravail. Ces derniers, qui ont des dessus magnétiques (CloudSwap) et donc interchangeables, peuvent être réglés en hauteur, notamment grâce à un bouton situé à l'extérieur de la partie métallique, mais peuvent également prendre une position en diagonale, soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur. De même, un autre bouton octroie la possibilité de ramener les accoudoirs plus près de nous ou plus loin de nous., qui sait se faire apprécier selon les situations.À ce propos, précisons que. Toutefois, il en existe d'autres, qui sont en mousse à mémoire de forme. Plusieurs coloris sont, d'ailleurs, proposés sur le site de Secretlab : noir, gris et rose.. Comprenez par là que nous n'avons pas remarqué de traces de soudure ou bien de perçage mal placés et même trop prononcés sur les différentes pièces. Par ailleurs, sur les côtés extérieurs du dossier, les deux structures métalliques où sont fixées les vis se masquent à l'aide de rabats noirs et magnétiques. De la même manière, la base (où sont logés les roulettes), qui est faite en aluminium pour plus de robustesse, est lissée, donnant un aspect moderne et propre. Ainsi,. Celles-ci, qui s'enfoncent facilement dans la base en aluminium, sont assez grosses et ont une très bonne glisse (même sur un carrelage). Pour autant, le revêtement des roulettes fait que les déplacements sont maîtrisés et non trop amples. Qui plus est, elles ne font pas de bruit lors de déplacements et ne marquent pas (en tout cas, sur notre sol et après une quinzaine de jours de test). Notre précédent siège gaming avait tendance à laisser des traces noires sur notre surface habitable, ce qui était quelque peu dérangeant car celles-ci avaient du mal à être rapidement retirées.. Cela permet notamment aux détenteurs du siège de poser aisément les pieds à plat au sol, pour plus d'ergonomie et moins de douleurs. Évidemment, pour cela, il faut jouer avec la molette, placée à la droite du piston, permettant d'abaisser ou de remonter le siège. L'activer est vraiment simple et rapide, tant celle-ci profite d'un positionnement adéquat et d'une poignée en forme de palette plutôt large.Pour ce qui est de la bascule du dossier, qui peut atteindre une inclinaison de 165°, c'est via une poignée, située au niveau de l'assise, et plus précisément à droite, que nous pouvons paramétrer l'angle du siège. Notons que,. Celle-ci est également dotée, à l'extrémité, d'une surimpression, en forme d'empreinte, qui fonctionne donc comme un repère tactile pour celles et ceux qui souhaitent faire basculer le siège sans pour autant abaisser la tête dans sa direction. Encore une fois, il ne s'agit que d'un détail, maiset permettent à Secretlab de se démarquer de ses concurrents.Comme nous avons pu le dire précédemment,. Dans le cas présent, le coussin est majoritairement noir mais affiche un rouge sombre pour le nom du constructeur et son logo. Comme c'était déjà le cas sur la version 2022 dudit siège, l'appuie-tête ne possède pas de sangles d'accroche mais se fixe de façon magnétique au dossier. C'est, ainsi, visuellement plus propre et surtout plus simple à bouger.Pour autant, remarquons que le coussin ne peut se fixer et se loger en bas du dossier, puisque seule la partie haute peut l'accueillir grâce au système magnétique. Toutefois, cela n'est en rien dérangeant puisque le système pour les lombaires suffit amplement pour le bas du dos. Côté confort, rien à redire :Si vous avez cliqué sur cet article ou bien que vous êtes parvenus jusqu'à ces mots, c'est que vous êtes très certainement fan des aventures de Geralt de Riv, et plus généralement, de l'univers du Sorceleur. Si tel est le cas, et si comme nous vous attendez avec impatience le prochain jeu The Witcher (que nous pouvons appeler « The Witcher 4 » à l'heure actuelle), sachez que nous vous proposons deux articles qui vous permettront de vous préparer comme il se doit avant son arrivée et/ou d'approfondir vos connaissances sur le lore :