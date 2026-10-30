Sleeping Dogs : Son réalisateur révèle pourquoi l'adaptation n'est toujours pas sortie

Annoncée il y a déjà plusieurs années, l'adaptation sur grand écran de Sleeping Dogs se fait désirer. Lors d'une interview, le réalisateur a expliqué les raisons de cette longue attente.

Travailler sur une adaptation est un projet qui prend du temps, que ce soit pour transposer un roman en série comme The Witcher ou un jeu vidéo en film. Mais certains projets se montrent extrêmement chronophages sans pour autant donner d'informations sur leur progression. Le dernier exemple en date est l'adaptation de Sleeping Dogs.

Alors qu'elle a été annoncée en mars 2017, elle reste silencieuse presque 10 ans après son officialisation. Mais pourquoi une telle attente ? Son réalisateur, Timo Tjahjanto, a donné quelques éléments de réponse dans une publication sur X.

Des difficultés à intégrer certains éléments vus dans le jeu Sleeping Dogs

Ce dernier explique que lui et Simu Liu (déjà vu dans le film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) travaillent activement sur le projet. Ils se démènent pour le concrétiser étape par étape. Mais le processus est lent et le réalisateur évoque des difficultés pour intégrer certains éléments au film.

Rester fidèle à l'histoire de Wei Shen tout en y ajoutant des éléments qui permettent au récit de mieux fonctionner sous forme de long métrage n'est pas une mince affaire. Nous prenons le temps nécessaire pour concevoir la meilleure version possible du film Sleeping Dogs.

Cette déclaration intrigue les joueurs. Certains pensent que le réalisateur voudrait ajouter des trames provenant de DLC à cette adaptation. Il est toutefois encore trop tôt pour le confirmer.

Un développement long, mais le projet n'est pas abandonné

Malgré les problèmes, les mots du réalisateur rassurent, même s'il est arrivé récemment sur le projet Sleeping Dogs. Même s'il connaît un développement chaotique, il est porté presque à bout de bras par Simu Liu, convaincu de l'importance culturelle et du potentiel de cette licence culte. D'ailleurs, d'autres acteurs soutiennent le projet.

Since a lot of you is asking whats the Update on Sleeping Dogs. Trust me when I say Simu & I are doing our best to slowly make this come into fruition. Trying to stay as loyal to WeiShen's tale while adding layers to make the narrative more fitting into a feature film is not an easy task. We're taking our time to make the best version of SDogs the movie. — Timo Tjahjanto (@Timobros) October 28, 2026

Rappelons pour conclure qu'en attendant de découvrir ce scénario digne d'un film hongkongais, vous pouvez jouer dès à présent à Sleeping Dogs sur PC, PS4 et Xbox One.