Secretlab x Pokémon : trois fauteuils gaming premium en hommage à la génération Kanto

Les dresseurs de la première heure vont craquer. Secretlab s'associe de nouveau à la célèbre franchise pour lancer une collection de chaises gaming TITAN Evo à l'effigie de Pikachu, Ectoplasma et Évoli. Une gamme alliant nostalgie de Kanto et ergonomie de pointe qui promet de sublimer votre setup.

C'est une nouvelle qui va ravir les fans de la première génération et les amateurs de setups soignés. Secretlab, leader incontesté du mobilier ergonomique pour gamers, vient d'officialiser une nouvelle collection capsule en partenariat avec The Pokémon Company.



Loin de se contenter d'apposer un simple logo, le fabricant a décidé de rendre hommage à la région de Kanto en déclinant son modèle phare, la TITAN Evo, en trois éditions spéciales consacrées à des Pokémon emblématiques : Pikachu, Évoli et Ectoplasma.



L'objectif est clair : toucher la corde sensible des trentenaires ayant grandi avec une Game Boy dans la poche, tout en proposant un produit au design mature et sophistiqué.





Une conception haut de gamme et des détails cachés

La force de cette collection réside dans le choix des matériaux et la minutie des finitions. Secretlab a opté pour l'utilisation de microsuède et de velours, apportant une texture riche et une profondeur visuelle inédite aux illustrations des Pokémon.



Ce choix n'est pas anodin puisqu'il vise à évoquer la douceur des Pokémon tout en maintenant un standard de qualité premium adapté aux intérieurs modernes. Irene Tee, responsable du design graphique chez la marque, souligne cette volonté de double lecture :

Comme beaucoup des plus grands fans de Pokémon aujourd'hui, j'ai grandi avec la franchise. C'est pourquoi nous voulions que cette collection de chaises parle à l'enfant qui sommeille en chacun de nous, tout en offrant un niveau de finition qui plaît à nos versions adultes. Chaque détail est un choix intentionnel pour atteindre cet objectif : des matériaux comme le velours utilisés pour évoquer la douceur de chaque Pokémon aux couleurs iconiques tissées en dégradé.

Les designers ont poussé le souci du détail jusqu'à intégrer des éléments que seuls les fans les plus observateurs repéreront. Chaque dossier arbore le numéro du Pokédex national brodé ainsi que le symbole du type du Pokémon, en hommage aux 151 Pokémon originels. Sur les ailettes latérales, des illustrations discrètes arrangées à la main créent un motif exclusif, jouant sur les poses et les expressions pour donner vie à l'ensemble.





Trois ambiances pour trois types de dresseurs

Le modèle Pikachu joue la carte de l'énergie avec un dégradé spectaculaire du noir au jaune et des lignes audacieuses rappelant le symbole du type Électrik. On y retrouve 11 motifs uniques de la célèbre souris électrique. Détail amusant pour les puristes : saurez-vous repérer la différence entre un Pikachu mâle et femelle ?



























L'ergonomie TITAN Evo toujours au rendez-vous

Pour ceux qui préfèrent la polyvalence,mise sur des tons crème et marron chaleureux, rendant hommage aux huit évolutions possibles du Pokémon, d'Aquali à Nymphali, symbolisant son potentiel illimité. Le Pokémon Normal trône sur le dossier, mis en valeur par un velours doux qui en fait un objet de collection réconfortant.Enfin, les amateurs de frissons se tourneront vers. Ce modèle capture l'énergie chaotique du type Spectre avec un dégradé violet spectral où se cachent Fantominus et Spectrum sur les ailettes latérales, créant une ambiance à la fois espiègle, mystérieuse et délicieusement terrifiante. Ectoplasma domine le dossier, mis en scène contre les symboles des types Spectre et Poison.

Au-delà de l'esthétique, ces sièges conservent toutes les avancées technologiques de la série TITAN Evo. Les utilisateurs profitent du tissu SoftWeave Plus respirant, dont les boucles entrelacées de fibres haute résistance offrent un niveau de détail inédit pour chaque motif Pokémon.



Le confort est garanti par une mousse à froid brevetée, mi-ferme, qui épouse la forme du corps et répartit le poids de manière homogène. Le soutien lombaire 4D L-ADAPT se règle vers le haut, le bas, l'avant et l'arrière pour épouser parfaitement la courbure naturelle du bas du dos, entre 20 et 45°. L'assise plus large, avec des ailettes latérales légèrement inclinées, guide naturellement vers le centre et améliore la répartition de la pression.











Avec cette collection, Secretlab démontre qu'il est possible d'allier pop-culture et exigence ergonomique sans compromis. Pour en savoir plus sur les gammes et le savoir-faire du constructeur, nous vous invitons à découvrir