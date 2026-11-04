Après l'invasion des jeux générés par IA sur Steam, Valve apporter de légers changements

Face à une vague de jeux générés par intelligence artificielle, Valve durcit le ton. Sans interdire formellement ces outils, la plateforme déploie de nouvelles règles de soumission pour filtrer les clones de mauvaise qualité et assainir son catalogue.

Le dernier Steam Next Fest a mis en lumière un problème grandissant sur la célèbre plateforme de Valve. Des développeurs expérimentés, à l'image de Chet Faliszek, ont publiquement dénoncé une boutique en ligne complètement submergée par des titres de très basse qualité, souvent générés à la chaîne par des intelligences artificielles. Cette situation préoccupante perdure bien après l'événement, avec l'apparition quotidienne d'innombrables clones et autres jeux sans aucune âme, mettant de côté les vrais jeux, développés notamment par les développeurs indépendants.

Valve reconnaît le problème mais refuse de sévir contre l'IA

La firme de Gabe Newell est parfaitement consciente de cette dérive. Récemment, l'entreprise a admis l'existence d'une prolifération de jeux de faible qualité dans sa boutique. Cependant, Valve adopte une position délicate en affirmant ne pas vouloir dicter les outils que les créateurs devraient ou ne devraient pas utiliser. La question qui se pose alors est de savoir comment endiguer ce flot de médiocrité sans bannir les technologies mises en cause.

La réponse de l'entreprise passe par un durcissement des directives imposées aux créateurs avant la publication de leurs œuvres. Une récente mise à jour du processus d'évaluation préalable à la sortie sur Steam confirme cette nouvelle orientation stratégique.

Nous avons constaté une augmentation significative des soumissions pour l'examen des pages de magasin et des versions ces derniers mois, et nous avons passé les dernières semaines à travailler pour adapter notre processus en conséquence.

De nouvelles exigences techniques pour filtrer les abus

Fait intéressant, l'entreprise mentionne cette hausse spectaculaire des soumissions sans jamais prononcer le terme d'intelligence artificielle. Au lieu de cela, la plateforme resserre la vis sur les prérequis techniques. Désormais, les créateurs devront obligatoirement lancer et faire tourner leur propre jeu via le client Steam pendant au moins cinq minutes. Cette règle, en apparence basique, répond à une réalité aberrante : certains individus soumettaient des projets sans même les avoir testés une seule fois.

De plus, il est maintenant exigé de confirmer la présence des composants redistribuables courants, comme DirectX. Les concepteurs doivent également s'assurer que leurs succès sont correctement configurés et que le système de sauvegarde dans le cloud fonctionne si la fonctionnalité est annoncée. Des modifications concernant la présentation des captures d'écran ont également été mises en place.

Paradoxalement, ces ajustements visent officiellement à accélérer le délai entre la soumission et l'approbation par les équipes de modération. L'objectif déclaré est d'aider les développeurs sérieux à passer l'étape de vérification du premier coup, en réduisant les multiples allers-retours liés à des problèmes fonctionnels de base.

La communauté réclame des mesures plus strictes

Ces annonces laissent la communauté perplexe quant à leur impact réel sur la diminution des titres douteux. Dans les commentaires, les joueurs expriment leur inquiétude face à cette situation. Beaucoup s'étonnent qu'il faille forcer des personnes à lancer leur propre création avant de la vendre. D'autres exigent des actions beaucoup plus radicales contre ce qu'ils qualifient de « bouillie sans âme » générée par des algorithmes.

Valve a d'ores et déjà précisé que ces ajustements ne sont qu'une première étape. D'autres modifications du processus de soumission sont prévues dans un avenir proche. Il reste à espérer que ces futures mesures parviendront enfin à endiguer la prolifération des copies bas de gamme qui polluent actuellement l'écosystème de la plateforme, pour que les produits de qualité soient de nouveau massivement mis en avant.