Nexus Mods impose une nouvelle règle liée à l'intelligence artificielle

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2026 à 14h05
Si l'intelligence artificielle s'invite désormais dans la création de mods, le copropriétaire de Nexus Mods a mis en place de nouvelles mesures pour toute création impliquant cette technologie publiée sur la plateforme.
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Nexus Mods impose une nouvelle règle liée à l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est une technologie qui s'invite dans de plus en plus de studios, mais aussi chez de plus petits créateurs. Si elle est utilisée pour générer des images ou créer des musiques, elle peut aussi aider à la création de mods sur de nombreux jeux.

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Face à l'essor de ces créations générées avec l'aide de l'IA, Nexus Mods a décidé de revoir ses règles pour les adapter à cette tendance.

Opter pour la transparence afin de faire cohabiter créations originales et générées avec l'IA sur Nexus Mods

nexus-mods-ia

Dans un communiqué, Foledinho (copropriétaire de Nexus Mods) rappelle que la plateforme privilégie et favorise la création humaine. Toutefois, ce dernier a bien conscience que l'IA prend de plus en plus de place dans la création digitale. Il explique qu'une « interdiction pure et simple ne ferait pas disparaître l'IA du processus de création de mods ; elle pousserait simplement les auteurs à dissimuler son utilisation ».

Afin d'offrir plus de transparence à celles et ceux qui téléchargent les mods sans limiter les options de création des moddeurs, Nexus Mods a donc opté pour « l'approche inverse : que les choses soient transparentes, clairement identifiées et encadrées par des règles que nous pouvons appliquer sur notre plateforme. » Mais qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs et les créateurs ?

Une obligation de mentionner si un mod a été créé avec cette technologie

nexus-mods-logo

À compter d'aujourd'hui, les créateurs de mods devront clairement indiquer dans la description de chaque nouvel ajout s'il a été généré avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ceux-ci pourront préciser le niveau d'importance d'utilisation de cette technologie : si leur mod est principalement généré par IA, simplement assisté par IA, ou s'il inclut des éléments promotionnels créés par IA.

Dans le même temps, les joueurs et joueuses qui recherchent des mods pourront désormais filtrer ce type de contenu via un nouvel ajout ou les exclure de leurs recherches. Cette mesure concerne à la fois les mods publiés dans le futur, mais aussi ceux déjà disponibles sur la plateforme. 

Les mods déjà existants bénéficieront d'une « période de tolérance de 60 jours » pour se conformer aux nouvelles exigences, du 3 novembre au 2 janvier 2027. Passé ce délai, Nexus Mods pourra appliquer des sanctions aux utilisateurs qui ne respecteront pas les règles pouvant aller jusqu'à l'exclusion de la plateforme.

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Justine Manchuelle

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