Razer x Pokémon : Mentali et Noctali débarquent dans votre setup

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 octobre 2026 à 18h00
Razer replonge dans l'univers Pokémon avec un duo que les fans d'Évoli connaissent par cœur. Entre lumière et ténèbres, la marque signe une collection pensée pour ceux qui aiment les setups qui ont du caractère.
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Razer x Pokémon : Mentali et Noctali débarquent dans votre setup

Apparus en 1999 avec Pokémon Or et Argent, Mentali et Noctali ont immédiatement marqué toute une génération de dresseurs. Et pour cause, ils introduisaient une mécanique inédite puisque Évoli évolue en Mentali le jour et en Noctali la nuit, à condition d'avoir tissé un lien d'amitié suffisant avec son dresseur. D'un côté, on retrouve un Pokémon de type Psy élégant et lumineux, de l'autre une créature de type Ténèbres aux anneaux jaunes devenue l'une des plus populaires de la franchise.

Ce duo forme donc un terrain de jeu idéal pour une collaboration, et Razer l'a bien compris en proposant une collection pensée autour de ce contraste. Selon le constructeur, l'ensemble s'inspire d'un design cosmique et éthéré qui associe la lumière de Mentali aux ténèbres de Noctali, de quoi séduire aussi bien les collectionneurs que les joueurs qui veulent un setup cohérent.

Razer Kraken V4 X – Édition Mentali & Noctali

Premier élément de la collection, le Kraken V4 X reprend les codes des deux Pokémon sur ses écouteurs et son arceau. Razer met en avant ses coussinets moelleux, son éclairage Chroma RGB et un son clair pensé pour les longues sessions de jeu. Nous connaissons bien ce modèle puisqu'il faisait déjà partie de la collaboration Pokémon Starters.

Le confort est au rendez-vous grâce à son arceau rembourré et ses larges coussinets, tandis que les communications restent claires en multijoueur. Il s'agit d'un casque filaire, ce qui permet de garder un tarif contenu mais qui limite forcément la liberté de mouvement.

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Razer Ornata V3 Tenkeyless – Édition Mentali & Noctali

Côté clavier, Razer mise sur l'Ornata V3 Tenkeyless, un modèle low-profile sans pavé numérique équipé de switches méca-membrane et d'un repose-poignet magnétique. Le constructeur annonce un clavier pensé pour le confort sur la durée, avec un éclairage Chroma RGB qui s'accorde avec le reste de la collection.

Nous avions déjà eu l'occasion de le prendre en main avec l'édition Hello Kitty, et il reste un savant mélange d'accessibilité et de confort, à condition d'apprécier le format low-profile. Les touches réagissent vite avec un rebond agréable, aussi bien en jeu qu'en bureautique. En revanche, les lettrages non transparentes atténuent l'effet du RGB, et surtout, le clavier n'est proposé qu'en QWERTY US, un regret que l'on formule encore et toujours sur les collaborations Razer.

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Razer Cobra – Édition Mentali & Noctali

La Cobra complète l'ensemble avec une souris filaire légère, équipée de switches optiques ultra-durables et d'un éclairage Chroma RGB personnalisable. Razer la destine aussi bien aux FPS qu'aux MOBA et aux jeux d'action. Là encore, nous l'avions découverte lors de la collab Starters.

Sa forme compacte et son poids plume en font une souris agréable au quotidien, réactive et précise, idéale pour les petites et moyennes mains. Elle reste toutefois filaire, ce qui ne conviendra pas à ceux qui ont goûté au sans-fil.

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Razer Gigantus V2 Medium – Édition Mentali & Noctali

Enfin, le Gigantus V2 Medium est sans doute l'une des plus jolies pièces de la collection. Le visuel de la collaboration y rend particulièrement bien, et le tapis dégage un vrai sentiment de qualité grâce à un tissu agréable aussi bien à l'œil qu'au toucher. Sa surface micro-texturée assure une glisse maîtrisée, en compétitif comme en usage plus détendu.

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On déplore en revanche un manque de cohérence dans les formats. L'édition Ectoplasma associait un tapis XXL à une simple souris, alors qu'ici, avec un clavier et une souris, Razer se contente d'un format classique. Un avis plutôt personnel, qui reste dommage sans pour autant constituer un frein.

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Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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