Les jeux gratuits Epic Games Store

Liste des jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Hitman

Amusez-vous sur le terrain de jeu ultime pour devenir le maître assassin. Voyagez vers des destinations exotiques et éliminez vos cibles à coup de katana, fusil de précision ou balle de golf explosive.

Shadowrun Collection

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Chaque semaine depuis de nombreux mois,permet à sa communauté de récupérer, gratuitement, un, deux voire trois jeux. Tantôt de petits bijoux indépendants salués par la critique, tantôt de plus grosses productions en rapport à l'actualité vidéoludique, il y en a pour tous les goûts.Actuellement, lesse renouvellent tous les jeudis, à 17 heures, heure française, permettant, par la même occasion, de découvrir les titres qui seront gratuits la semaine suivante. Il n'est pas rare qu'Epic Games surprenne sa communauté, en rendant disponible un jeu gratuit alors que l'annonce n'avait pas été faite en amont.Cette générosité permet donc à des centaines de milliers de joueurs, pour ne pas dire des millions, de se créer une solide bibliothèque, avec, à l'heure actuelle, plus de cent jeux distribués gratuitement.Pour récupérer gratuitement le(s) jeu(x) cité(s) ci-dessous, vous n'avez qu'à vous rendre sur l'ou cliquer directement sur le lien présent dans la courte description du jeu qui vous intéresse.Il s'agit du premier opus de la nouvelle trilogie, pilotée par IO Interactive, sorti en mars 2016. Dans celui-ci, les joueurs peuvent prendre part à de multiples missions faisant voyager le joueur de Paris à Bangkok, en passant par le Colorado ou encore Marrakech. Plus vous avancerez dans le jeu plus vous aurez d'armes à votre disposition pour éliminer vos cibles.Pour le récupérer, rendez-vous sur cette page . Une fois l'offre terminée, le 3 septembre 2020, le jeu sera vendu 59,99 euros.Mélangeant univers type cyberpunk et fantaisiste, la marque Shadowrun a su fidéliser de nombreux joueurs depuis sa création il y a 25 ans. Cette édition réunit trois jeux : Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut et Shadowrun Hong Kong - Extended Edition, de quoi garantir d'innombrables heures de jeu.Pour le récupérer, rendez-vous sur cette page . Une fois l'offre terminée, le 3 septembre 2020, le jeu sera vendu 39,99 euros.