Sony partage quelques nouvelles de la PS6 pendant que la PS5 se rapproche d'un cap majeur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 novembre 2026 à 16h15
Si les informations concernant la future console de Sony sont rares, la firme a révélé lors de la publication de son dernier bilan financier que le développement progressait comme prévu.
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Sony partage quelques nouvelles de la PS6 pendant que la PS5 se rapproche d'un cap majeur

Il est parfois difficile de croire que la PlayStation 5 a été lancée il y a presque 6 ans. À l'approche de cet anniversaire, Sony a publié son dernier bilan financier trimestriel, relayé par VGC. Sachant que la console est en milieu de vie, il est logique de constater une baisse des ventes de consoles. Néanmoins, la sortie prochaine de Grand Theft Auto VI devrait donner un coup de boost et potentiellement aider la PS5 à franchir un cap symbolique.

Près de 100 millions de PS5 vendues depuis ses débuts

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Lors des trois derniers mois, Sony a vendu 2,6 millions de consoles PS5 à travers le monde. À l'heure actuelle, le nombre total de PS5 écoulées depuis son lancement en novembre 2020 s'élève à 97,9 millions d'unités. Le cap des 100 millions de consoles vendues se rapproche donc à grands pas et il sera intéressant de voir les chiffres de ventes pour le dernier trimestre de l'année 2026.

Le document montre également que d'autres chiffres progressent, avec un record de 127 millions d'utilisateurs mensuels actifs enregistré en septembre 2026 et une augmentation de 9 % des ventes de la division jeux vidéo sur un an. Même si Marvel's Wolverine, l'une des exclusivités majeures de Sony pour cette fin d'année, s'est écoulé à 2,4 millions d'exemplaires, ce résultat serait décevant pour la firme. 

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Toutefois, le détail le plus intéressant du document concerne la PlayStation 6. En vue de rassurer les investisseurs, quelques précisions ont été apportées sur le développement de la console et son calendrier. 

Le développement de la PS6 se poursuit sans encombre, mais quand sortira-t-elle ?

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Alors que le prix de certains composants a explosé, Sony déclare avoir sécurisé suffisamment de composants mémoire pour répondre à ses besoins durant son prochain exercice fiscal. De plus, la firme a réussi cet exploit en absorbant le prix des dits composants, limitant ainsi l'impact sur le prix de développement de la machine. Elle ajoute que ce dernier progresse comme prévu et que la PS6 sera un élément essentiel de la croissance de Sony sur le long terme. 

Néanmoins, la firme ne donne aucune information sur sa possible fenêtre de lancement. Les analystes ont plusieurs hypothèses, mais certains évoquent une possible arrivée dans les rayons courant 2028. Tandis que d'autres pensent qu'elle arrivera après cette date, car la durée de vie de la PlayStation 5 pourrait être rallongée. La patience est donc de mise…

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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traknard (invité) aujourd'hui à 16:57

Super, mais bon j'ai peur du prix et que ce soit réservé à une élite...