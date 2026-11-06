FM27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2026 à 22h30
Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, des joueurs libres de tout contrat destinés aux clubs aux moyens limités.
Ajouter aux sources préférées
FM27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Les meilleurs agents libres FM27 proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Nous vous avons préparé une liste des meilleurs agents libres ou joueurs sans contrat pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques (basées sur les données proposées par ScoutFM), devraient être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Alors que certains fans de la licence Football Manager apprécient prendre en main des clubs au palmarès déjà bien fourni, d'autres préfèrent, quant à eux, privilégier des équipes aux ambitions, dans un premier temps, plus limitées afin de les aider à monter, petit à petit, les échelons tout en espérant arriver à décrocher un titre national majeur. Bien souvent, ces équipes n'ont pas de budget mirobolant, les empêchant de recruter des joueurs au profil pouvant faire de sacrées différences. Cependant, il existe une alternative pour recruter malin et à petit prix. En effet, certains joueurs, bien souvent en fin de carrière, sont disposés à relever leur ultime défi, proposant une expérience acquise pendant des années à des clubs plus modestes.

À lire également

FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs
Football Manager 2730 octobre 2026

FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

  • 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
  • 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
  • 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
  • 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
  • 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Gardiens

FM27 Gardiens

Notes Nom Âge
79 es JUAN CARLOS 38 ans
77 be MIGNOLET Simon 38 ans
77 es GUAITA Vicente 39 ans
77 es ADÁN Antonio 39 ans
75 cz VACLÍK Tomáš 36 ans
Plus de gardiens de but

 

Défenseurs

FM27 Défenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge
78 ie COLEMAN Seamus 37 ans
77 al HYSAJ Elseid 32 ans
77 se KRAFTH Emil 31 ans
77 en CLYNE Nathaniel 35 ans
73 de STENZEL Pascal 30 ans
Plus de défenseurs droits

 

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge
80 ua ZINCHENKO Oleksandr 29 ans
79 pt GUERREIRO Raphaël 32 ans
78 pt MÁRIO RUI 35 ans
78 fr AMAVI Jordan 32 ans
77 al HYSAJ Elseid 32 ans
Plus de défenseurs gauches

 

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge
85 it ACERBI Francesco 38 ans
80 ma SAÏSS Romain 36 ans
79 en WEBSTER Adam 31 ans
78 es ALBIOL Raúl 40 ans
78 fr GIGOT Samuel 32 ans
Plus de défenseurs centraux

 

Milieux

FM27 Milieux

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge
83 dk ERIKSEN Christian 34 ans
81 es PAREJO Dani 37 ans
80 ma SAÏSS Romain 36 ans
80 ua ZINCHENKO Oleksandr 29 ans
79 pt GUERREIRO Raphaël 32 ans
Plus de milieux défensifs centraux

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge
80 es MATA Juan 38 ans
79 pt GUERREIRO Raphaël 32 ans
75 cm NTCHAM Olivier 30 ans
75 dz BENZIA Yassine 31 ans
75 es AGUADO Álvaro 30 ans
Plus de milieux offensifs centraux

 

Attaquants

FM27 Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge
86 dz MAHREZ Riyad 35 ans
84 es PEDRO 38 ans
83 dk ERIKSEN Christian 34 ans
81 en SANCHO Jadon 26 ans
80 ar FIGUEROA Víctor 42 ans
Plus d'ailiers droits

 

Ailiers gauches

Notes Nom Âge
84 es PEDRO 38 ans
83 dk ERIKSEN Christian 34 ans
81 en SANCHO Jadon 26 ans
80 ua ZINCHENKO Oleksandr 29 ans
80 ar FIGUEROA Víctor 42 ans
Plus d'ailiers gauches

 

Buteurs

Notes Nom Âge
88 fr BENZEMA Karim 38 ans
84 nl DE JONG Luuk 35 ans
80 ar ICARDI Mauro 33 ans
79 fr BEN YEDDER Wissam 35 ans
78 co RADAMEL FALCAO 40 ans
Plus de buteurs

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

FM27 est-il cross-play ?
Football Manager 27 06 novembre 2026

FM27 est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Football Manager 27 est cross-play, nous vous donnons la réponse avec toutes les spécificités à savoir.
FM27 est-il dans le Game Pass ?
Football Manager 27 06 novembre 2026

FM27 est-il dans le Game Pass ?

Avec la sortie de FM27 sur de nombreuses plateformes, une partie de la communauté se demande s'il va également figurer dans le catalogue du Game Pass.
FM27 : Les configurations PC (et PC Portable)
Football Manager 27 06 novembre 2026

FM27 : Les configurations PC (et PC Portable)

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FM27, ainsi que les spécifications pour les PC Portables.
Football Manager 27 Console promet une immersion tactique sans précédent
Football Manager 27 02 novembre 2026

Football Manager 27 Console promet une immersion tactique sans précédent

C'est au tour de la version console de Football Manager 27 de se dévoiler. Entre une refonte du recrutement, une interface repensée pour les manettes et le retour de fonctionnalités très attendues, cette édition PS5 et Xbox promet une expérience de gestion plus fluide et immersive que jamais.
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs
Football Manager 27 30 octobre 2026

FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)
Football Manager 27 30 octobre 2026

FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur droit (DD).

commentaire (0)