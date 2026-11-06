FM27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Les meilleurs agents libres FM27 proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Nous vous avons préparé une liste des meilleurs agents libres ou joueurs sans contrat pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques (basées sur les données proposées par ScoutFM), devraient être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Alors que certains fans de la licence Football Manager apprécient prendre en main des clubs au palmarès déjà bien fourni, d'autres préfèrent, quant à eux, privilégier des équipes aux ambitions, dans un premier temps, plus limitées afin de les aider à monter, petit à petit, les échelons tout en espérant arriver à décrocher un titre national majeur. Bien souvent, ces équipes n'ont pas de budget mirobolant, les empêchant de recruter des joueurs au profil pouvant faire de sacrées différences. Cependant, il existe une alternative pour recruter malin et à petit prix. En effet, certains joueurs, bien souvent en fin de carrière, sont disposés à relever leur ultime défi, proposant une expérience acquise pendant des années à des clubs plus modestes.
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Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :
- 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
- 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
- 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
- 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
- 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.
Gardiens
|Notes
|Nom
|Âge
|79
|JUAN CARLOS
|38 ans
|77
|MIGNOLET Simon
|38 ans
|77
|GUAITA Vicente
|39 ans
|77
|ADÁN Antonio
|39 ans
|75
|VACLÍK Tomáš
|36 ans
|Plus de gardiens de but
Défenseurs
Défenseurs droits
|Notes
|Nom
|Âge
|78
|COLEMAN Seamus
|37 ans
|77
|HYSAJ Elseid
|32 ans
|77
|KRAFTH Emil
|31 ans
|77
|CLYNE Nathaniel
|35 ans
|73
|STENZEL Pascal
|30 ans
|Plus de défenseurs droits
Défenseurs gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|80
|ZINCHENKO Oleksandr
|29 ans
|79
|GUERREIRO Raphaël
|32 ans
|78
|MÁRIO RUI
|35 ans
|78
|AMAVI Jordan
|32 ans
|77
|HYSAJ Elseid
|32 ans
|Plus de défenseurs gauches
Défenseurs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|85
|ACERBI Francesco
|38 ans
|80
|SAÏSS Romain
|36 ans
|79
|WEBSTER Adam
|31 ans
|78
|ALBIOL Raúl
|40 ans
|78
|GIGOT Samuel
|32 ans
|Plus de défenseurs centraux
Milieux
Milieux défensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|83
|ERIKSEN Christian
|34 ans
|81
|PAREJO Dani
|37 ans
|80
|SAÏSS Romain
|36 ans
|80
|ZINCHENKO Oleksandr
|29 ans
|79
|GUERREIRO Raphaël
|32 ans
|Plus de milieux défensifs centraux
Milieux offensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|80
|MATA Juan
|38 ans
|79
|GUERREIRO Raphaël
|32 ans
|75
|NTCHAM Olivier
|30 ans
|75
|BENZIA Yassine
|31 ans
|75
|AGUADO Álvaro
|30 ans
|Plus de milieux offensifs centraux
Attaquants
Ailiers droits
|Notes
|Nom
|Âge
|86
|MAHREZ Riyad
|35 ans
|84
|PEDRO
|38 ans
|83
|ERIKSEN Christian
|34 ans
|81
|SANCHO Jadon
|26 ans
|80
|FIGUEROA Víctor
|42 ans
|Plus d'ailiers droits
Ailiers gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|84
|PEDRO
|38 ans
|83
|ERIKSEN Christian
|34 ans
|81
|SANCHO Jadon
|26 ans
|80
|ZINCHENKO Oleksandr
|29 ans
|80
|FIGUEROA Víctor
|42 ans
|Plus d'ailiers gauches
Buteurs
|Notes
|Nom
|Âge
|88
|BENZEMA Karim
|38 ans
|84
|DE JONG Luuk
|35 ans
|80
|ICARDI Mauro
|33 ans
|79
|BEN YEDDER Wissam
|35 ans
|78
|RADAMEL FALCAO
|40 ans
|Plus de buteurs
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
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