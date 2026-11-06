FM27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, des joueurs libres de tout contrat destinés aux clubs aux moyens limités.

Les meilleurs agents libres FM27 proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Nous vous avons préparé une liste des meilleurs agents libres ou joueurs sans contrat pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques (basées sur les données proposées par ScoutFM), devraient être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Alors que certains fans de la licence Football Manager apprécient prendre en main des clubs au palmarès déjà bien fourni, d'autres préfèrent, quant à eux, privilégier des équipes aux ambitions, dans un premier temps, plus limitées afin de les aider à monter, petit à petit, les échelons tout en espérant arriver à décrocher un titre national majeur. Bien souvent, ces équipes n'ont pas de budget mirobolant, les empêchant de recruter des joueurs au profil pouvant faire de sacrées différences. Cependant, il existe une alternative pour recruter malin et à petit prix. En effet, certains joueurs, bien souvent en fin de carrière, sont disposés à relever leur ultime défi, proposant une expérience acquise pendant des années à des clubs plus modestes.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Gardiens

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

Notes Nom Âge 79 JUAN CARLOS 38 ans 77 MIGNOLET Simon 38 ans 77 GUAITA Vicente 39 ans 77 ADÁN Antonio 39 ans 75 VACLÍK Tomáš 36 ans Plus de gardiens de but

Défenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge 78 COLEMAN Seamus 37 ans 77 HYSAJ Elseid 32 ans 77 KRAFTH Emil 31 ans 77 CLYNE Nathaniel 35 ans 73 STENZEL Pascal 30 ans Plus de défenseurs droits

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge 80 ZINCHENKO Oleksandr 29 ans 79 GUERREIRO Raphaël 32 ans 78 MÁRIO RUI 35 ans 78 AMAVI Jordan 32 ans 77 HYSAJ Elseid 32 ans Plus de défenseurs gauches

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge 85 ACERBI Francesco 38 ans 80 SAÏSS Romain 36 ans 79 WEBSTER Adam 31 ans 78 ALBIOL Raúl 40 ans 78 GIGOT Samuel 32 ans Plus de défenseurs centraux

Milieux

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge 83 ERIKSEN Christian 34 ans 81 PAREJO Dani 37 ans 80 SAÏSS Romain 36 ans 80 ZINCHENKO Oleksandr 29 ans 79 GUERREIRO Raphaël 32 ans Plus de milieux défensifs centraux

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge 80 MATA Juan 38 ans 79 GUERREIRO Raphaël 32 ans 75 NTCHAM Olivier 30 ans 75 BENZIA Yassine 31 ans 75 AGUADO Álvaro 30 ans Plus de milieux offensifs centraux

Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge 86 MAHREZ Riyad 35 ans 84 PEDRO 38 ans 83 ERIKSEN Christian 34 ans 81 SANCHO Jadon 26 ans 80 FIGUEROA Víctor 42 ans Plus d'ailiers droits

Ailiers gauches

Notes Nom Âge 84 PEDRO 38 ans 83 ERIKSEN Christian 34 ans 81 SANCHO Jadon 26 ans 80 ZINCHENKO Oleksandr 29 ans 80 FIGUEROA Víctor 42 ans Plus d'ailiers gauches

Buteurs

Notes Nom Âge 88 BENZEMA Karim 38 ans 84 DE JONG Luuk 35 ans 80 ICARDI Mauro 33 ans 79 BEN YEDDER Wissam 35 ans 78 RADAMEL FALCAO 40 ans Plus de buteurs

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :