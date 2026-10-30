FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Les pépites et meilleurs jeunes FM27 proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Afin de vous mâcher le travail et vous faciliter la tâche, nous vous avons concocté une liste des meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans, aussi appelé wonderkids, pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques et potentiel (basés sur les données proposées par ScoutFM), devraient être les futures stars au cours des prochaines années de vos carrières dans FM27. Bien entendu, certains des éléments listés sont déjà connus de toutes et tous et exercent leur métier et passion dans les meilleurs clubs européens, mais d'autres sont encore à l'état de diamant brut, qu'il faudra prendre le soin de tailler et de polir avec soin pour qu'ils puissent briller de mille feux sous les projecteurs des stades du monde entier.
Des notes ont été attribuées en fonction du potentiel du joueur, en voici les significations :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Gardiens
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|ARAKI Rui
|18 ans
|G-Osaka
|90
|SEIMEN Dennis
|20 ans
|VfB Stuttgart
|87
|OSUCHUKWU Darlington
|16 ans
|A. Bilbao
|87
|ATTIGAH Quenten
|17 ans
|AZ
|87
|NUNZIANTE Alessandro
|19 ans
|Udinese
|87
|HORIO PISANO Alex Kouto
|20 ans
|Nagoya
|86
|PENDERS Mike
|20 ans
|Chelsea
|85
|OCHOA Jeremías
|16 ans
|Gimnasia (LP)
|Plus de gardiens de but
Défenseurs
Défenseurs droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|86
|BANJAQUI Daniel
|18 ans
|Benfica
|86
|FORTEA Jesús
|19 ans
|R. Madrid
|86
|ESPART Xavi
|19 ans
|Barcelona
|85
|ANTONIO Kyllian
|18 ans
|RC Lens
|84
|ÂNGELO
|17 ans
|São Paulo
|84
|NNODIM Daniel
|18 ans
|FK Austria Vienna
|83
|FORT Héctor
|19 ans
|Real San Sebastián
|83
|KAUÃ MORAES
|19 ans
|Cruzeiro
|Plus de défenseurs droits
Défenseurs gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|88
|KHAREBASHVILI Saba
|17 ans
|Başakşehir FK
|85
|DAVINCHI
|18 ans
|Getafe
|85
|AHANOR Honest
|18 ans
|Atalanta
|84
|URRESTARAZU Mikel
|17 ans
|A. Bilbao
|84
|NETO José
|18 ans
|SLB
|84
|HATO Jorrel
|20 ans
|Chelsea
|84
|MÉTHALIE Dayann
|20 ans
|Sunderland
|84
|SOUZA
|20 ans
|Spurs
|Plus de défenseurs gauches
Défenseurs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|VUŠKOVIĆ Luka
|19 ans
|Brighton
|90
|CUBARSÍ Pau
|19 ans
|Barcelona
|87
|JELTSCH Finn
|19 ans
|VfB Stuttgart
|86
|MARTÍN Jon
|20 ans
|Real San Sebastián
|85
|DEGNY Ethan
|17 ans
|OGC Nice
|85
|WILKINSON Oliver
|17 ans
|Ipswich
|85
|GADOU Joane
|19 ans
|Borussia Dortmund
|85
|HEAVEN Ayden
|19 ans
|Man Utd
|Plus de défenseurs centraux
Milieux
Milieux défensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|BOUADDI Ayyoub
|18 ans
|Man City
|90
|ZAÏRE-EMERY Warren
|20 ans
|PSG
|86
|INAO OULAÏ Christ
|20 ans
|Fiorentina
|85
|ZÉ LUCAS
|18 ans
|Cruzeiro
|84
|NAKAJIMA Yotaro
|20 ans
|Hiroshima
|84
|ATANGANA Valentin
|20 ans
|Al Ahli
|83
|ABDELRAHIM Omar
|17 ans
|Al-Ahly
|83
|JUNIOR MANDZA
|17 ans
|OGC Nice
|Plus de milieux défensifs centraux
Milieux centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|88
|PITARCH Thiago
|18 ans
|R. Madrid
|88
|GRAY Archie
|20 ans
|Spurs
|87
|EICHHORN Kennet
|16 ans
|Bayer 04
|87
|DE CAT Nathan
|17 ans
|TSG Hoffenheim
|87
|LEWIS-SKELLY Myles
|19 ans
|Arsenal
|87
|BERGVALL Lucas
|20 ans
|Spurs
|87
|MAYULU Senny
|20 ans
|PSG
|86
|NICOLL-JAZULI Mahdi
|16 ans
|Chelsea
|Plus de milieux centraux
Milieux offensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|94
|DOWMAN Max
|16 ans
|Arsenal
|92
|WILLIAMS-BARNETT Luca
|17 ans
|Spurs
|92
|MASTANTUONO Franco
|18 ans
|R. Madrid
|91
|MORA Gilberto
|17 ans
|Tijuana
|91
|OUAZANE Abdellah
|17 ans
|Ajax
|91
|MORA Rodrigo
|19 ans
|AS Roma
|91
|UZUN Can
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|90
|ALAJBEGOVIĆ Kerim
|18 ans
|Juventus
|Plus de milieux offensifs centraux
Attaquants
Ailiers droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|99
|LAMINE YAMAL
|19 ans
|Barcelona
|92
|ESTÊVÃO
|19 ans
|Chelsea
|89
|BARDGHJI Roony
|20 ans
|Barcelona
|89
|GANNON DOAK Ben
|20 ans
|Bournemouth
|88
|WILLIAM GOMES
|20 ans
|FC Porto
|87
|MBAYE Ibrahim
|18 ans
|Aston Villa
|87
|BELMOKHTAR Ilies
|18 ans
|AS Monaco
|87
|NWANERI Ethan
|19 ans
|Arsenal
|Plus d'ailiers droits
Ailiers gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|92
|NGUMOHA Rio
|17 ans
|Liverpool
|90
|DIOMANDÉ Yan
|19 ans
|R. Madrid
|88
|GABRIEL MEC
|18 ans
|FC Porto
|88
|CISSE Alphadjo
|19 ans
|AC Milan
|88
|PRESTIANNI Gianluca
|20 ans
|Benfica
|87
|SATO Ryunosuke
|19 ans
|Valencia
|86
|FERNANDEZ Noah
|18 ans
|PSV
|86
|EL MALA Saïd
|19 ans
|1. FC Köln
|Plus d'ailiers gauches
Buteurs
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|91
|ORYNBASAR Däulet
|17 ans
|Qaırat-Jastar
|90
|KROUPI Eli Junior
|20 ans
|Bournemouth
|89
|ENDRICK
|19 ans
|R. Madrid
|88
|DANNS Jayden
|20 ans
|Liverpool
|87
|MEGNAN Laciné
|16 ans
|Montpellier
|87
|GRAY Harry
|17 ans
|Leeds
|87
|ARENA Antonio
|17 ans
|AS Roma
|87
|AMBÆK Jacob
|18 ans
|Brøndby IF
|Plus de buteurs
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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