FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h01
Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Les pépites et meilleurs jeunes FM27 proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Afin de vous mâcher le travail et vous faciliter la tâche, nous vous avons concocté une liste des meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans, aussi appelé wonderkids, pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques et potentiel (basés sur les données proposées par ScoutFM), devraient être les futures stars au cours des prochaines années de vos carrières dans FM27. Bien entendu, certains des éléments listés sont déjà connus de toutes et tous et exercent leur métier et passion dans les meilleurs clubs européens, mais d'autres sont encore à l'état de diamant brut, qu'il faudra prendre le soin de tailler et de polir avec soin pour qu'ils puissent briller de mille feux sous les projecteurs des stades du monde entier.

Des notes ont été attribuées en fonction du potentiel du joueur, en voici les significations :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens

FM27 Gardiens

Notes Nom Âge Club
91 jp ARAKI Rui 18 ans G-Osaka
90 de SEIMEN Dennis 20 ans VfB Stuttgart
87 es OSUCHUKWU Darlington 16 ans A. Bilbao
87 nl ATTIGAH Quenten 17 ans AZ
87 it NUNZIANTE Alessandro 19 ans Udinese
87 jp HORIO PISANO Alex Kouto 20 ans Nagoya
86 be PENDERS Mike 20 ans Chelsea
85 ar OCHOA Jeremías 16 ans Gimnasia (LP)
Plus de gardiens de but

 

Défenseurs

FM27 Défenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge Club
86 pt BANJAQUI Daniel 18 ans Benfica
86 es FORTEA Jesús 19 ans R. Madrid
86 es ESPART Xavi 19 ans Barcelona
85 fr ANTONIO Kyllian 18 ans RC Lens
84 br ÂNGELO 17 ans São Paulo
84 de NNODIM Daniel 18 ans FK Austria Vienna
83 es FORT Héctor 19 ans Real San Sebastián
83 br KAUÃ MORAES 19 ans Cruzeiro
Plus de défenseurs droits

 

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge Club
88 ge KHAREBASHVILI Saba 17 ans Başakşehir FK
85 es DAVINCHI 18 ans Getafe
85 it AHANOR Honest 18 ans Atalanta
84 es URRESTARAZU Mikel 17 ans A. Bilbao
84 pt NETO José 18 ans SLB
84 nl HATO Jorrel 20 ans Chelsea
84 fr MÉTHALIE Dayann 20 ans Sunderland
84 br SOUZA 20 ans Spurs
Plus de défenseurs gauches

 

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge Club
91 hr VUŠKOVIĆ Luka 19 ans Brighton
90 es CUBARSÍ Pau 19 ans Barcelona
87 de JELTSCH Finn 19 ans VfB Stuttgart
86 es MARTÍN Jon 20 ans Real San Sebastián
85 fr DEGNY Ethan 17 ans OGC Nice
85 en WILKINSON Oliver 17 ans Ipswich
85 fr GADOU Joane 19 ans Borussia Dortmund
85 en HEAVEN Ayden 19 ans Man Utd
Plus de défenseurs centraux

 

Milieux

FM27 Milieux

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge Club
91 ma BOUADDI Ayyoub 18 ans Man City
90 fr ZAÏRE-EMERY Warren 20 ans PSG
86 ci INAO OULAÏ Christ 20 ans Fiorentina
85 br ZÉ LUCAS 18 ans Cruzeiro
84 jp NAKAJIMA Yotaro 20 ans Hiroshima
84 fr ATANGANA Valentin 20 ans Al Ahli
83 eg ABDELRAHIM Omar 17 ans Al-Ahly
83 fr JUNIOR MANDZA 17 ans OGC Nice
Plus de milieux défensifs centraux

 

Milieux centraux

Notes Nom Âge Club
88 es PITARCH Thiago 18 ans R. Madrid
88 en GRAY Archie 20 ans Spurs
87 de EICHHORN Kennet 16 ans Bayer 04
87 be DE CAT Nathan 17 ans TSG Hoffenheim
87 en LEWIS-SKELLY Myles 19 ans Arsenal
87 se BERGVALL Lucas 20 ans Spurs
87 fr MAYULU Senny 20 ans PSG
86 en NICOLL-JAZULI Mahdi 16 ans Chelsea
Plus de milieux centraux

 

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge Club
94 en DOWMAN Max 16 ans Arsenal
92 en WILLIAMS-BARNETT Luca 17 ans Spurs
92 ar MASTANTUONO Franco 18 ans R. Madrid
91 mx MORA Gilberto 17 ans Tijuana
91 ma OUAZANE Abdellah 17 ans Ajax
91 pt MORA Rodrigo 19 ans AS Roma
91 tr UZUN Can 20 ans Eintracht Frankfurt
90 ba ALAJBEGOVIĆ Kerim 18 ans Juventus
Plus de milieux offensifs centraux

 

Attaquants

FM27 Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge Club
99 es LAMINE YAMAL 19 ans Barcelona
92 br ESTÊVÃO 19 ans Chelsea
89 se BARDGHJI Roony 20 ans Barcelona
89 sco GANNON DOAK Ben 20 ans Bournemouth
88 br WILLIAM GOMES 20 ans FC Porto
87 sn MBAYE Ibrahim 18 ans Aston Villa
87 ma BELMOKHTAR Ilies 18 ans AS Monaco
87 en NWANERI Ethan 19 ans Arsenal
Plus d'ailiers droits

 

Ailiers gauches

Notes Nom Âge Club
92 en NGUMOHA Rio 17 ans Liverpool
90 ci DIOMANDÉ Yan 19 ans R. Madrid
88 br GABRIEL MEC 18 ans FC Porto
88 it CISSE Alphadjo 19 ans AC Milan
88 ar PRESTIANNI Gianluca 20 ans Benfica
87 jp SATO Ryunosuke 19 ans Valencia
86 be FERNANDEZ Noah 18 ans PSV
86 de EL MALA Saïd 19 ans 1. FC Köln
Plus d'ailiers gauches

 

Buteurs

Notes Nom Âge Club
91 kz ORYNBASAR Däulet 17 ans Qaırat-Jastar
90 fr KROUPI Eli Junior 20 ans Bournemouth
89 br ENDRICK 19 ans R. Madrid
88 en DANNS Jayden 20 ans Liverpool
87 fr MEGNAN Laciné 16 ans Montpellier
87 en GRAY Harry 17 ans Leeds
87 it ARENA Antonio 17 ans AS Roma
87 dk AMBÆK Jacob 18 ans Brøndby IF
Plus de buteurs

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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