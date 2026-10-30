FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.

Les pépites et meilleurs jeunes FM27 proposés dans la liste sont seront sous forme de tableau. Afin de vous mâcher le travail et vous faciliter la tâche, nous vous avons concocté une liste des meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans, aussi appelé wonderkids, pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques et potentiel (basés sur les données proposées par ScoutFM), devraient être les futures stars au cours des prochaines années de vos carrières dans FM27. Bien entendu, certains des éléments listés sont déjà connus de toutes et tous et exercent leur métier et passion dans les meilleurs clubs européens, mais d'autres sont encore à l'état de diamant brut, qu'il faudra prendre le soin de tailler et de polir avec soin pour qu'ils puissent briller de mille feux sous les projecteurs des stades du monde entier.



Des notes ont été attribuées en fonction du potentiel du joueur, en voici les significations :

85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens

Notes Nom Âge Club 91 ARAKI Rui 18 ans G-Osaka 90 SEIMEN Dennis 20 ans VfB Stuttgart 87 OSUCHUKWU Darlington 16 ans A. Bilbao 87 ATTIGAH Quenten 17 ans AZ 87 NUNZIANTE Alessandro 19 ans Udinese 87 HORIO PISANO Alex Kouto 20 ans Nagoya 86 PENDERS Mike 20 ans Chelsea 85 OCHOA Jeremías 16 ans Gimnasia (LP) Plus de gardiens de but

Défenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge Club 86 BANJAQUI Daniel 18 ans Benfica 86 FORTEA Jesús 19 ans R. Madrid 86 ESPART Xavi 19 ans Barcelona 85 ANTONIO Kyllian 18 ans RC Lens 84 ÂNGELO 17 ans São Paulo 84 NNODIM Daniel 18 ans FK Austria Vienna 83 FORT Héctor 19 ans Real San Sebastián 83 KAUÃ MORAES 19 ans Cruzeiro Plus de défenseurs droits

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge Club 88 KHAREBASHVILI Saba 17 ans Başakşehir FK 85 DAVINCHI 18 ans Getafe 85 AHANOR Honest 18 ans Atalanta 84 URRESTARAZU Mikel 17 ans A. Bilbao 84 NETO José 18 ans SLB 84 HATO Jorrel 20 ans Chelsea 84 MÉTHALIE Dayann 20 ans Sunderland 84 SOUZA 20 ans Spurs Plus de défenseurs gauches

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge Club 91 VUŠKOVIĆ Luka 19 ans Brighton 90 CUBARSÍ Pau 19 ans Barcelona 87 JELTSCH Finn 19 ans VfB Stuttgart 86 MARTÍN Jon 20 ans Real San Sebastián 85 DEGNY Ethan 17 ans OGC Nice 85 WILKINSON Oliver 17 ans Ipswich 85 GADOU Joane 19 ans Borussia Dortmund 85 HEAVEN Ayden 19 ans Man Utd Plus de défenseurs centraux

Milieux

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge Club 91 BOUADDI Ayyoub 18 ans Man City 90 ZAÏRE-EMERY Warren 20 ans PSG 86 INAO OULAÏ Christ 20 ans Fiorentina 85 ZÉ LUCAS 18 ans Cruzeiro 84 NAKAJIMA Yotaro 20 ans Hiroshima 84 ATANGANA Valentin 20 ans Al Ahli 83 ABDELRAHIM Omar 17 ans Al-Ahly 83 JUNIOR MANDZA 17 ans OGC Nice Plus de milieux défensifs centraux

Milieux centraux

Notes Nom Âge Club 88 PITARCH Thiago 18 ans R. Madrid 88 GRAY Archie 20 ans Spurs 87 EICHHORN Kennet 16 ans Bayer 04 87 DE CAT Nathan 17 ans TSG Hoffenheim 87 LEWIS-SKELLY Myles 19 ans Arsenal 87 BERGVALL Lucas 20 ans Spurs 87 MAYULU Senny 20 ans PSG 86 NICOLL-JAZULI Mahdi 16 ans Chelsea Plus de milieux centraux

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge Club 94 DOWMAN Max 16 ans Arsenal 92 WILLIAMS-BARNETT Luca 17 ans Spurs 92 MASTANTUONO Franco 18 ans R. Madrid 91 MORA Gilberto 17 ans Tijuana 91 OUAZANE Abdellah 17 ans Ajax 91 MORA Rodrigo 19 ans AS Roma 91 UZUN Can 20 ans Eintracht Frankfurt 90 ALAJBEGOVIĆ Kerim 18 ans Juventus Plus de milieux offensifs centraux

Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge Club 99 LAMINE YAMAL 19 ans Barcelona 92 ESTÊVÃO 19 ans Chelsea 89 BARDGHJI Roony 20 ans Barcelona 89 GANNON DOAK Ben 20 ans Bournemouth 88 WILLIAM GOMES 20 ans FC Porto 87 MBAYE Ibrahim 18 ans Aston Villa 87 BELMOKHTAR Ilies 18 ans AS Monaco 87 NWANERI Ethan 19 ans Arsenal Plus d'ailiers droits

Ailiers gauches

Notes Nom Âge Club 92 NGUMOHA Rio 17 ans Liverpool 90 DIOMANDÉ Yan 19 ans R. Madrid 88 GABRIEL MEC 18 ans FC Porto 88 CISSE Alphadjo 19 ans AC Milan 88 PRESTIANNI Gianluca 20 ans Benfica 87 SATO Ryunosuke 19 ans Valencia 86 FERNANDEZ Noah 18 ans PSV 86 EL MALA Saïd 19 ans 1. FC Köln Plus d'ailiers gauches

Buteurs

Notes Nom Âge Club 91 ORYNBASAR Däulet 17 ans Qaırat-Jastar 90 KROUPI Eli Junior 20 ans Bournemouth 89 ENDRICK 19 ans R. Madrid 88 DANNS Jayden 20 ans Liverpool 87 MEGNAN Laciné 16 ans Montpellier 87 GRAY Harry 17 ans Leeds 87 ARENA Antonio 17 ans AS Roma 87 AMBÆK Jacob 18 ans Brøndby IF Plus de buteurs

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :