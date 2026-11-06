FM27 : Agents libres et meilleurs milieux offensifs centraux sans contrat (MOC)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de milieu offensif central (MOC).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de milieu offensif central qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Milieux offensifs centraux (MOC)

Notes Nom Âge 80 MATA Juan 38 ans 79 GUERREIRO Raphaël 32 ans 75 NTCHAM Olivier 30 ans 75 BENZIA Yassine 31 ans 75 AGUADO Álvaro 30 ans 74 BOUGRINE Sabir 30 ans 73 ARIBO Joe 29 ans 73 REISINHO Miguel 27 ans 73 ALLI Dele 30 ans 72 CASTROVILLI Gaetano 29 ans 69 POMYKAL Paxton 26 ans 66 CUETO Luis 20 ans 66 CERDÁ Álex 23 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :