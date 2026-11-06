FM27 : Agents libres et meilleurs milieux offensifs centraux sans contrat (MOC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2026 à 22h30
Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de milieu offensif central (MOC).
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FM27 : Agents libres et meilleurs milieux offensifs centraux sans contrat (MOC)

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de milieu offensif central qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

  • 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
  • 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
  • 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
  • 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
  • 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Milieux offensifs centraux (MOC)

Notes Nom Âge
80 es MATA Juan 38 ans
79 pt GUERREIRO Raphaël 32 ans
75 cm NTCHAM Olivier 30 ans
75 dz BENZIA Yassine 31 ans
75 es AGUADO Álvaro 30 ans
74 ma BOUGRINE Sabir 30 ans
73 ng ARIBO Joe 29 ans
73 pt REISINHO Miguel 27 ans
73 en ALLI Dele 30 ans
72 it CASTROVILLI Gaetano 29 ans
69 us POMYKAL Paxton 26 ans
66 pa CUETO Luis 20 ans
66 es CERDÁ Álex 23 ans
Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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