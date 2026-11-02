Football Manager 27 Console promet une immersion tactique sans précédent

C'est au tour de la version console de Football Manager 27 de se dévoiler. Entre une refonte du recrutement, une interface repensée pour les manettes et le retour de fonctionnalités très attendues, cette édition PS5 et Xbox promet une expérience de gestion plus fluide et immersive que jamais.

Ces dernières semaines, Sports Interactive a dévoilé de nombreuses informations concernant les nouveautés et améliorations de la version PC de Football Manager 27, dans le but d'être transparent avec sa communauté, et ne pas décevoir les joueurs lors de sa sortie. À environ une semaine du grand lancement, c'est au tour de la version console de se dévoiler, la aussi avec de beaux ajouts.

Une refonte totale du recrutement et de la gestion d'effectif

La construction d'une équipe compétitive reste le cœur absolu de l'expérience de gestion. Dans cette nouvelle itération sur consoles, les développeurs ont entièrement repensé les écrans liés à la base de données des joueurs, aux transferts, aux recherches ciblées et aux négociations contractuelles. L'interface a été spécifiquement adaptée à l'utilisation de la manette, permettant aux managers virtuels de naviguer avec une aisance inédite et de prendre des décisions éclairées.

L'innovation majeure de ce volet réside dans la fonctionnalité permettant de chercher des profils similaires. Si un club rival vous arrache votre jeune pépite issue du centre de formation, il est désormais aisé de cibler une alternative pertinente sur le marché.

Votre staff technique vous fournira plus de soutien pendant les négociations de transferts avec des conseils avisés en direct.







La préparation tactique poussée à son paroxysme

Chaque rencontre possède sa propre vérité, et l'anticipation est la clef du succès. Le système de préparation de match fait son apparition sur la version console, offrant la possibilité de programmer jusqu'à trois sessions d'entraînement spécifiques avant le coup d'envoi. Les managers peuvent ainsi scinder le travail entre le jeu avec ballon, la phase défensive sans ballon et les coups de pied arrêtés.

Cette profondeur tactique s'accompagne de l'introduction des ajustements en cours de match, qui opèrent de concert avec un système de consignes optimisé. Les directives hurlées depuis le banc de touche auront un impact émotionnel direct sur les joueurs, modifiant la physionomie de la rencontre en temps réel. C'est à vous de trouver le ton juste pour transcender votre onze de départ.

Une ergonomie pensée sur mesure pour le salon

Conscient que les joueurs consoles évoluent dans des environnements variés, le studio intègre une option d'affichage modulable particulièrement bienvenue. Les utilisateurs peuvent désormais basculer entre un mode élargi, idéal pour jouer confortablement depuis son canapé face à une grande télévision, et un mode réduit destiné à ceux qui privilégient un écran de bureau plus proche de leurs yeux.





Les commandes bénéficient également d'une personnalisation accrue et d'une refonte de l'accessibilité. La navigation peut être basculée entre les différents joysticks, tandis que la latence de saisie a été considérablement réduite. La barre de navigation supérieure s'adapte désormais à vos priorités, garantissant une fluidité exemplaire lors des transitions entre les divers menus du jeu.

Le retour des classiques et des nouveautés visuelles

L'immersion franchit un nouveau cap avec l'amélioration globale du moteur de match, rendant les actions sur la pelouse beaucoup plus fluides et réalistes. Les puristes de l'analyse d'après-match se réjouiront du retour très demandé des heatmap et des réseaux de passes, des outils analytiques indispensables pour décortiquer la performance collective de l'équipe.

La magie opère à nouveau avec la réintégration des tirages au sort des coupes, dont le rythme peut être accéléré ou ralenti pour faire monter la tension lors de la révélation des boules. Enfin, le mode Shuffle Draft sera également disponible dès le jour du lancement, offrant une arène multijoueur repensée pour affronter ses amis sans attendre, le tout accompagné de l'ajout de la langue indonésienne pour parfaire cette édition riche en contenu.

Football Manager 27 sortira sur PC et consoles le 10 novembre prochain. Vous pouvez déjà retrouver notre guide des meilleures pépites, pour préparer au mieux votre carrière. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :