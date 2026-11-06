FM27 : Agents libres et meilleurs milieux défensifs centraux sans contrat (MDC)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de milieu défensif central (MDC).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de milieu défensif central qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Milieux défensifs centraux (MDC)

Notes Nom Âge 83 ERIKSEN Christian 34 ans 81 PAREJO Dani 37 ans 80 SAÏSS Romain 36 ans 80 ZINCHENKO Oleksandr 29 ans 79 GUERREIRO Raphaël 32 ans 78 VECINO Matías 34 ans 77 FERNANDO 38 ans 76 MARTÍNEZ Javi 37 ans 75 NTCHAM Olivier 30 ans 75 SANCHES Renato 28 ans 74 NDOMBELE Tanguy 29 ans 74 DAVIES Tom 28 ans 73 N'DORAM Kévin 30 ans 73 JUNIOR ONANA 26 ans 73 KEÏTA Habib 24 ans 72 JOHN Marco 24 ans 72 CARBALLO Felipe 29 ans 72 RAÚL GUTI 29 ans 71 FOSU-MENSAH Timothy 28 ans 71 BASTIEN Samuel 29 ans 70 SERRANO Javi 23 ans 69 GAGNIDZE Luka 23 ans 67 MÉNDEZ Diego 22 ans 67 LONGSTAFF Matty 26 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :