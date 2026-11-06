FM27 : Agents libres et meilleurs ailiers droits sans contrat (AD)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste d'ailier droit (AD).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste d'ailier droit qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Ailiers droits (AD)

Notes Nom Âge 86 MAHREZ Riyad 35 ans 84 PEDRO 38 ans 83 ERIKSEN Christian 34 ans 81 SANCHO Jadon 26 ans 80 FIGUEROA Víctor 42 ans 79 STERLING Raheem 31 ans 79 MARCH Solly 31 ans 78 GHEZZAL Rachid 34 ans 78 TELLO Cristian 34 ans 78 COLEMAN Seamus 37 ans 77 VIETTO Luciano 32 ans 77 LUCAS PÉREZ 37 ans 77 WILLIAN 37 ans 77 GUÐMUNDSSON Jóhann Berg 35 ans 76 SÁIZ Samu 35 ans 76 MEDEIROS Iuri 32 ans 76 JANUZAJ Adnan 31 ans 76 IVÁN SÁNCHEZ 33 ans 76 DEULOFEU Gerard 32 ans 76 JOÃO PAULO 38 ans 76 KENT Ryan 29 ans 76 ROMARINHO 35 ans 76 ARROYO Michael 39 ans 75 SISTO Pione 31 ans 74 HALILOVIC Alen 30 ans 74 SOUSA Allan 29 ans 74 RAMOS Rodrigo 22 ans 74 SOBHI Ramadan 29 ans 73 LAMKEL ZÉ Didier 29 ans 73 TEUCHERT Cedric 29 ans 73 NATHAN 30 ans 73 LIROLA Pol 28 ans 73 MAOLIDA Myziane 27 ans 73 VALENZUELA Fernando 29 ans 72 EBUEHI Tyronne 30 ans 72 CARLOS JÚNIOR 30 ans 71 CHAHIRI Mehdi 29 ans 71 HINESTROZA Luis Miguel 22 ans 71 OREJUELA Luis 30 ans 70 ESQUIVEL Matías 27 ans 69 CORFITZEN Jeppe 21 ans 69 DABO Ibrahima 21 ans 69 MUIR Ashton 20 ans 69 LIEDNIEV Bohdan 28 ans 69 BLANCO Daniel 24 ans 68 ARCILA Jhon 20 ans 67 AYLLÓN Iván 25 ans 67 GUTIÉRREZ Carlos 27 ans 66 FÉLIX Luis 25 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :