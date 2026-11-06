FM27 : Agents libres et meilleurs défenseurs centraux sans contrat (DC)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2026 à 22h30
Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de défenseur central (DC).
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FM27 : Agents libres et meilleurs défenseurs centraux sans contrat (DC)

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de défenseur central qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

  • 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
  • 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
  • 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
  • 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
  • 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Défenseurs centraux (DC)

Notes Nom Âge
85 it ACERBI Francesco 38 ans
80 ma SAÏSS Romain 36 ans
79 en WEBSTER Adam 31 ans
78 es ALBIOL Raúl 40 ans
78 fr GIGOT Samuel 32 ans
78 dk VESTERGAARD Jannik 33 ans
77 se KRAFTH Emil 31 ans
77 en CLYNE Nathaniel 35 ans
77 rs PLANIC Bogdan 34 ans
77 es RAMOS Sergio 40 ans
76 ar PALOMINO José Luis 36 ans
76 ci BOLY Willy 35 ans
76 es MARTÍNEZ Javi 37 ans
75 sn CISSÉ Pape 30 ans
75 gh AIDOO Joseph 30 ans
75 ie LENIHAN Darragh 32 ans
75 en LASCELLES Jamaal 32 ans
73 br RODRIGÃO 30 ans
73 de STENZEL Pascal 30 ans
73 en HAUSE Kortney 30 ans
73 de KILIAN Luca 26 ans
72 de BEIFUS Marcel 23 ans
72 be CAUFRIEZ Maximiliano 29 ans
71 ir HOSSEINI Majid 30 ans
71 nl FOSU-MENSAH Timothy 28 ans
71 cm ONGUÉNÉ Jérôme 28 ans
69 tr KAYAR Enes 26 ans
69 nl VOS Dennis 24 ans
67 ar CORREA Ezequiel 23 ans
66 rs ILIC Aleksa 21 ans
66 ch TONBUL Emir 25 ans
Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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