FM27 : Agents libres et meilleurs défenseurs centraux sans contrat (DC)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de défenseur central (DC).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de défenseur central qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Défenseurs centraux (DC)

Notes Nom Âge 85 ACERBI Francesco 38 ans 80 SAÏSS Romain 36 ans 79 WEBSTER Adam 31 ans 78 ALBIOL Raúl 40 ans 78 GIGOT Samuel 32 ans 78 VESTERGAARD Jannik 33 ans 77 KRAFTH Emil 31 ans 77 CLYNE Nathaniel 35 ans 77 PLANIC Bogdan 34 ans 77 RAMOS Sergio 40 ans 76 PALOMINO José Luis 36 ans 76 BOLY Willy 35 ans 76 MARTÍNEZ Javi 37 ans 75 CISSÉ Pape 30 ans 75 AIDOO Joseph 30 ans 75 LENIHAN Darragh 32 ans 75 LASCELLES Jamaal 32 ans 73 RODRIGÃO 30 ans 73 STENZEL Pascal 30 ans 73 HAUSE Kortney 30 ans 73 KILIAN Luca 26 ans 72 BEIFUS Marcel 23 ans 72 CAUFRIEZ Maximiliano 29 ans 71 HOSSEINI Majid 30 ans 71 FOSU-MENSAH Timothy 28 ans 71 ONGUÉNÉ Jérôme 28 ans 69 KAYAR Enes 26 ans 69 VOS Dennis 24 ans 67 CORREA Ezequiel 23 ans 66 ILIC Aleksa 21 ans 66 TONBUL Emir 25 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :