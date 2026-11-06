FM27 : Agents libres et meilleurs buteurs sans contrat (BU)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2026 à 22h30
Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de buteur (BU).
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FM27 : Agents libres et meilleurs buteurs sans contrat (BU)

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de buteur qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

  • 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
  • 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
  • 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
  • 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
  • 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Buteurs (BU)

Notes Nom Âge
88 fr BENZEMA Karim 38 ans
84 nl DE JONG Luuk 35 ans
80 ar ICARDI Mauro 33 ans
79 fr BEN YEDDER Wissam 35 ans
78 co RADAMEL FALCAO 40 ans
77 ar VIETTO Luciano 32 ans
77 il DABBUR Munas 34 ans
77 uy CAVANI Edinson 39 ans
77 es LUCAS PÉREZ 37 ans
77 ma TAARABT Adel 37 ans
77 br NENÊ 42 ans
76 ar ÁBILA Ramón 36 ans
76 fr MARTIAL Anthony 30 ans
76 ng IGHALO Odion 37 ans
76 fr GIGNAC André-Pierre 40 ans
76 it PAVOLETTI Leonardo 37 ans
76 ar ROMERO Silvio 37 ans
76 es DEULOFEU Gerard 32 ans
76 br JOÃO PAULO 38 ans
76 br ROMARINHO 35 ans
73 pl KOWNACKI Dawid 29 ans
73 ar FERNÁNDEZ Brian 31 ans
73 co RAMÍREZ Juan Pablo 28 ans
73 cm LAMKEL ZÉ Didier 29 ans
73 de TEUCHERT Cedric 29 ans
73 km MAOLIDA Myziane 27 ans
72 ar FIRMAPAZ Gianfranco 22 ans
72 br CARLOS JÚNIOR 30 ans
72 uy CARNEIRO Gonzalo 30 ans
72 ar MARTINS Juan Cruz 24 ans
71 co ARISTIZÁBAL Juan Camilo 24 ans
70 za KHUNYEDI Solly 25 ans
70 es GARCÉS Borja 26 ans
69 co MORENO Brayan 26 ans
69 cg MATONGO Valdy 23 ans
68 de SHURANOV Erik 24 ans
68 ar TRINIDAD Lucas 22 ans
67 es AYLLÓN Iván 25 ans
67 ar SCHROOH Álvaro 21 ans
67 eg EL GAMAL Aboubakr 24 ans
67 ar BLANCO Camilo 20 ans
66 ch TUSHI Tician 25 ans
Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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