FM27 : Agents libres et meilleurs buteurs sans contrat (BU)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de buteur (BU).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de buteur qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Buteurs (BU)

Notes Nom Âge 88 BENZEMA Karim 38 ans 84 DE JONG Luuk 35 ans 80 ICARDI Mauro 33 ans 79 BEN YEDDER Wissam 35 ans 78 RADAMEL FALCAO 40 ans 77 VIETTO Luciano 32 ans 77 DABBUR Munas 34 ans 77 CAVANI Edinson 39 ans 77 LUCAS PÉREZ 37 ans 77 TAARABT Adel 37 ans 77 NENÊ 42 ans 76 ÁBILA Ramón 36 ans 76 MARTIAL Anthony 30 ans 76 IGHALO Odion 37 ans 76 GIGNAC André-Pierre 40 ans 76 PAVOLETTI Leonardo 37 ans 76 ROMERO Silvio 37 ans 76 DEULOFEU Gerard 32 ans 76 JOÃO PAULO 38 ans 76 ROMARINHO 35 ans 73 KOWNACKI Dawid 29 ans 73 FERNÁNDEZ Brian 31 ans 73 RAMÍREZ Juan Pablo 28 ans 73 LAMKEL ZÉ Didier 29 ans 73 TEUCHERT Cedric 29 ans 73 MAOLIDA Myziane 27 ans 72 FIRMAPAZ Gianfranco 22 ans 72 CARLOS JÚNIOR 30 ans 72 CARNEIRO Gonzalo 30 ans 72 MARTINS Juan Cruz 24 ans 71 ARISTIZÁBAL Juan Camilo 24 ans 70 KHUNYEDI Solly 25 ans 70 GARCÉS Borja 26 ans 69 MORENO Brayan 26 ans 69 MATONGO Valdy 23 ans 68 SHURANOV Erik 24 ans 68 TRINIDAD Lucas 22 ans 67 AYLLÓN Iván 25 ans 67 SCHROOH Álvaro 21 ans 67 EL GAMAL Aboubakr 24 ans 67 BLANCO Camilo 20 ans 66 TUSHI Tician 25 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :