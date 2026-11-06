FM27 : Agents libres et meilleurs défenseurs droits sans contrat (DD)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2026 à 22h30
Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de défenseur droit (DD).
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FM27 : Agents libres et meilleurs défenseurs droits sans contrat (DD)

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de défenseur droit qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

  • 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
  • 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
  • 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
  • 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
  • 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Défenseurs droits (DD)

Notes Nom Âge
78 ie COLEMAN Seamus 37 ans
77 al HYSAJ Elseid 32 ans
77 se KRAFTH Emil 31 ans
77 en CLYNE Nathaniel 35 ans
73 de STENZEL Pascal 30 ans
73 es LIROLA Pol 28 ans
73 en WILLIAMS Brandon 25 ans
73 fr KWATENG Enock 29 ans
72 ng EBUEHI Tyronne 30 ans
72 be CAUFRIEZ Maximiliano 29 ans
71 co HINESTROZA Luis Miguel 22 ans
71 nl FOSU-MENSAH Timothy 28 ans
71 co OREJUELA Luis 30 ans
71 ma ALAKOUCH Sofiane 27 ans
69 mx BLANCO Daniel 24 ans
67 mx GUTIÉRREZ Carlos 27 ans
66 mx FÉLIX Luis 25 ans
Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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