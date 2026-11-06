FM27 : Agents libres et meilleurs défenseurs droits sans contrat (DD)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de défenseur droit (DD).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de défenseur droit qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Défenseurs droits (DD)

Notes Nom Âge 78 COLEMAN Seamus 37 ans 77 HYSAJ Elseid 32 ans 77 KRAFTH Emil 31 ans 77 CLYNE Nathaniel 35 ans 73 STENZEL Pascal 30 ans 73 LIROLA Pol 28 ans 73 WILLIAMS Brandon 25 ans 73 KWATENG Enock 29 ans 72 EBUEHI Tyronne 30 ans 72 CAUFRIEZ Maximiliano 29 ans 71 HINESTROZA Luis Miguel 22 ans 71 FOSU-MENSAH Timothy 28 ans 71 OREJUELA Luis 30 ans 71 ALAKOUCH Sofiane 27 ans 69 BLANCO Daniel 24 ans 67 GUTIÉRREZ Carlos 27 ans 66 FÉLIX Luis 25 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :