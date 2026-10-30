FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
À lire également
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs
Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
La signification des notes des joueurs :
- 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
- 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
- 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.
Défenseurs droits (DD)
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|86
|BANJAQUI Daniel
|18 ans
|Benfica
|86
|FORTEA Jesús
|19 ans
|R. Madrid
|86
|ESPART Xavi
|19 ans
|Barcelona
|85
|ANTONIO Kyllian
|18 ans
|RC Lens
|84
|ÂNGELO
|17 ans
|São Paulo
|84
|NNODIM Daniel
|18 ans
|FK Austria Vienna
|83
|FORT Héctor
|19 ans
|Real San Sebastián
|83
|KAUÃ MORAES
|19 ans
|Cruzeiro
|83
|ACHEAMPONG Josh
|20 ans
|Chelsea
|83
|HØGSBERG Lucas
|20 ans
|Strasbourg
|82
|NACHO PÉREZ
|17 ans
|Levante
|82
|LULLI Emanuele
|18 ans
|AS Roma
|82
|NEDELJKOVIĆ Kosta
|20 ans
|Aston Villa
|82
|BAUM Elias
|20 ans
|Eintracht Frankfurt
|81
|OUZIAD Djibril
|17 ans
|Havre AC
|81
|MARTES Lushendry
|18 ans
|Sparta Rotterdam
|81
|IGOR FELISBERTO
|19 ans
|São Paulo
|81
|ERLEIN Luca
|19 ans
|Bayer 04
|81
|MASTORAS Enoch
|20 ans
|AZ
|81
|READ Givairo
|20 ans
|Feyenoord
|81
|OLIVIER Christopher
|20 ans
|Brøndby IF
|80
|COELHO Diogo
|17 ans
|Benfica
|80
|BOLY David
|17 ans
|PSG
|80
|RIEDL Jan-Luca
|17 ans
|Borussia Dortmund
|80
|PALIŠČÁK Tobiáš
|18 ans
|Viktoria Plzeň
|80
|ROKA Eaden
|18 ans
|SK Rapid
|80
|SHAHAR Leo
|19 ans
|Newcastle
|80
|DIJKSTRA Elijah
|19 ans
|AZ
|80
|PEDRO LIMA
|20 ans
|Wolves
|80
|MALIĆ Arjan
|20 ans
|SK Sturm Graz
|79
|RICHARDS Lewi
|17 ans
|Chelsea
|79
|PINTO PEDROSA Rafael
|18 ans
|Karlsruher SC
|79
|SANGARÉ Buba
|18 ans
|Elche
|79
|ALUKO Bade
|19 ans
|Leicester
|79
|NIANG Amadou
|20 ans
|Al-Ain FC
|78
|VAN LOON Geraïn
|16 ans
|Ajax
|78
|BUDESCA Daniel
|20 ans
|Villarreal
|78
|FERNANDES Martim
|20 ans
|FC Porto
|76
|BASSEY Essien
|19 ans
|Viking
|75
|MERIÉN Fabian
|17 ans
|PSV
|75
|TIMBA Sfiso
|20 ans
|Kaizer Chiefs
|Plus de pépites et meilleurs jeunes
La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
- PlayStation 5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 46,99 € au lieu de 50 €, soit 6 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,19 € au lieu de 80 €, soit 6 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 93,99 € au lieu de 100 €, soit 6 % de réduction.
commentaire (0)