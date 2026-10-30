FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 octobre 2026 à 14h00
Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur droit (DD).
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FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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La signification des notes des joueurs :

  • 85+ - Futur potentiel Ballon d'Or.
  • 81+ - Futur joueur de classe mondiale.
  • 80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs droits (DD)

Notes Nom Âge Club
86 pt BANJAQUI Daniel 18 ans Benfica
86 es FORTEA Jesús 19 ans R. Madrid
86 es ESPART Xavi 19 ans Barcelona
85 fr ANTONIO Kyllian 18 ans RC Lens
84 br ÂNGELO 17 ans São Paulo
84 de NNODIM Daniel 18 ans FK Austria Vienna
83 es FORT Héctor 19 ans Real San Sebastián
83 br KAUÃ MORAES 19 ans Cruzeiro
83 en ACHEAMPONG Josh 20 ans Chelsea
83 dk HØGSBERG Lucas 20 ans Strasbourg
82 es NACHO PÉREZ 17 ans Levante
82 it LULLI Emanuele 18 ans AS Roma
82 rs NEDELJKOVIĆ Kosta 20 ans Aston Villa
82 de BAUM Elias 20 ans Eintracht Frankfurt
81 fr OUZIAD Djibril 17 ans Havre AC
81 nl MARTES Lushendry 18 ans Sparta Rotterdam
81 br IGOR FELISBERTO 19 ans São Paulo
81 de ERLEIN Luca 19 ans Bayer 04
81 nl MASTORAS Enoch 20 ans AZ
81 nl READ Givairo 20 ans Feyenoord
81 at OLIVIER Christopher 20 ans Brøndby IF
80 pt COELHO Diogo 17 ans Benfica
80 fr BOLY David 17 ans PSG
80 de RIEDL Jan-Luca 17 ans Borussia Dortmund
80 sk PALIŠČÁK Tobiáš 18 ans Viktoria Plzeň
80 at ROKA Eaden 18 ans SK Rapid
80 en SHAHAR Leo 19 ans Newcastle
80 nl DIJKSTRA Elijah 19 ans AZ
80 br PEDRO LIMA 20 ans Wolves
80 ba MALIĆ Arjan 20 ans SK Sturm Graz
79 en RICHARDS Lewi 17 ans Chelsea
79 de PINTO PEDROSA Rafael 18 ans Karlsruher SC
79 es SANGARÉ Buba 18 ans Elche
79 en ALUKO Bade 19 ans Leicester
79 sn NIANG Amadou 20 ans Al-Ain FC
78 nl VAN LOON Geraïn 16 ans Ajax
78 es BUDESCA Daniel 20 ans Villarreal
78 pt FERNANDES Martim 20 ans FC Porto
76 nl BASSEY Essien 19 ans Viking
75 nl MERIÉN Fabian 17 ans PSV
75 za TIMBA Sfiso 20 ans Kaizer Chiefs
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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