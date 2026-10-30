FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur droit (DD).

Nous vous avons préparé une liste de plusieurs éléments, lesquels sont considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans de leur génération au poste de défenseur droit. Ces différentes pépites, aussi appelées wonderkids sur FM27, sont classées en fonction de leur potentiel, défini par une note allant de 0 à 96. Bien entendu, bien que ces joueurs aient les capacités pour atteindre le stade de légende du ballon rond, des entraînements adéquats et des apparitions régulières en équipe première leur permettront d'évoluer bien plus rapidement, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Défenseurs droits (DD)

Notes Nom Âge Club 86 BANJAQUI Daniel 18 ans Benfica 86 FORTEA Jesús 19 ans R. Madrid 86 ESPART Xavi 19 ans Barcelona 85 ANTONIO Kyllian 18 ans RC Lens 84 ÂNGELO 17 ans São Paulo 84 NNODIM Daniel 18 ans FK Austria Vienna 83 FORT Héctor 19 ans Real San Sebastián 83 KAUÃ MORAES 19 ans Cruzeiro 83 ACHEAMPONG Josh 20 ans Chelsea 83 HØGSBERG Lucas 20 ans Strasbourg 82 NACHO PÉREZ 17 ans Levante 82 LULLI Emanuele 18 ans AS Roma 82 NEDELJKOVIĆ Kosta 20 ans Aston Villa 82 BAUM Elias 20 ans Eintracht Frankfurt 81 OUZIAD Djibril 17 ans Havre AC 81 MARTES Lushendry 18 ans Sparta Rotterdam 81 IGOR FELISBERTO 19 ans São Paulo 81 ERLEIN Luca 19 ans Bayer 04 81 MASTORAS Enoch 20 ans AZ 81 READ Givairo 20 ans Feyenoord 81 OLIVIER Christopher 20 ans Brøndby IF 80 COELHO Diogo 17 ans Benfica 80 BOLY David 17 ans PSG 80 RIEDL Jan-Luca 17 ans Borussia Dortmund 80 PALIŠČÁK Tobiáš 18 ans Viktoria Plzeň 80 ROKA Eaden 18 ans SK Rapid 80 SHAHAR Leo 19 ans Newcastle 80 DIJKSTRA Elijah 19 ans AZ 80 PEDRO LIMA 20 ans Wolves 80 MALIĆ Arjan 20 ans SK Sturm Graz 79 RICHARDS Lewi 17 ans Chelsea 79 PINTO PEDROSA Rafael 18 ans Karlsruher SC 79 SANGARÉ Buba 18 ans Elche 79 ALUKO Bade 19 ans Leicester 79 NIANG Amadou 20 ans Al-Ain FC 78 VAN LOON Geraïn 16 ans Ajax 78 BUDESCA Daniel 20 ans Villarreal 78 FERNANDES Martim 20 ans FC Porto 76 BASSEY Essien 19 ans Viking 75 MERIÉN Fabian 17 ans PSV 75 TIMBA Sfiso 20 ans Kaizer Chiefs Plus de pépites et meilleurs jeunes

La signification des notes des joueurs :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.



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