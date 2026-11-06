FM27 : Agents libres et meilleurs ailiers gauches sans contrat (AG)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2026 à 22h30
Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste d'ailier gauche (AG).
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FM27 : Agents libres et meilleurs ailiers gauches sans contrat (AG)

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste d'ailier gauche qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.

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Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

  • 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
  • 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
  • 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
  • 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
  • 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Ailiers gauches (AG)

Notes Nom Âge
84 es PEDRO 38 ans
83 dk ERIKSEN Christian 34 ans
81 en SANCHO Jadon 26 ans
80 ua ZINCHENKO Oleksandr 29 ans
80 ar FIGUEROA Víctor 42 ans
79 en STERLING Raheem 31 ans
79 en MARCH Solly 31 ans
79 ng NWAKAEME Tony 37 ans
79 pt GUERREIRO Raphaël 32 ans
78 pt MÁRIO RUI 35 ans
78 es TELLO Cristian 34 ans
78 fr POGBA Paul 33 ans
78 fr AMAVI Jordan 32 ans
77 ar VIETTO Luciano 32 ans
77 es LUCAS PÉREZ 37 ans
77 br WILLIAN 37 ans
77 is GUÐMUNDSSON Jóhann Berg 35 ans
77 br ISMAILY 36 ans
76 pt MARTINS Fábio 32 ans
76 es SÁIZ Samu 35 ans
76 pt MEDEIROS Iuri 32 ans
76 fr MARTIAL Anthony 30 ans
76 be JANUZAJ Adnan 31 ans
76 es IVÁN SÁNCHEZ 33 ans
76 es DEULOFEU Gerard 32 ans
76 br JOÃO PAULO 38 ans
76 en KENT Ryan 29 ans
76 ec ARROYO Michael 39 ans
75 dk SISTO Pione 31 ans
74 br SOUSA Allan 29 ans
74 sn BALLO-TOURÉ Fodé 29 ans
74 pt RAMOS Rodrigo 22 ans
74 eg SOBHI Ramadan 29 ans
73 co RAMÍREZ Juan Pablo 28 ans
73 ng EJARIA Ovie 28 ans
73 cm LAMKEL ZÉ Didier 29 ans
73 br NATHAN 30 ans
73 fr MAOUASSA Faitout 28 ans
73 km MAOLIDA Myziane 27 ans
73 ar VALENZUELA Fernando 29 ans
72 de JOHN Marco 24 ans
72 br CARLOS JÚNIOR 30 ans
72 br JORGE 30 ans
71 nl VAN AXEL DONGEN Amourricho 21 ans
71 fr CHAHIRI Mehdi 29 ans
70 fr GUENOUCHE Hakim 26 ans
70 ie LEWIS Jamal 28 ans
69 dk CORFITZEN Jeppe 21 ans
69 sn DABO Ibrahima 21 ans
69 sco MUIR Ashton 20 ans
68 co ARCILA Jhon 20 ans
67 es AYLLÓN Iván 25 ans
67 mx GUTIÉRREZ Carlos 27 ans
66 ve QUINTERO Eliáns 22 ans
66 ch TUSHI Tician 25 ans
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

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    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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