FM27 : Agents libres et meilleurs ailiers gauches sans contrat (AG)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste d'ailier gauche (AG).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste d'ailier gauche qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Ailiers gauches (AG)

Notes Nom Âge 84 PEDRO 38 ans 83 ERIKSEN Christian 34 ans 81 SANCHO Jadon 26 ans 80 ZINCHENKO Oleksandr 29 ans 80 FIGUEROA Víctor 42 ans 79 STERLING Raheem 31 ans 79 MARCH Solly 31 ans 79 NWAKAEME Tony 37 ans 79 GUERREIRO Raphaël 32 ans 78 MÁRIO RUI 35 ans 78 TELLO Cristian 34 ans 78 POGBA Paul 33 ans 78 AMAVI Jordan 32 ans 77 VIETTO Luciano 32 ans 77 LUCAS PÉREZ 37 ans 77 WILLIAN 37 ans 77 GUÐMUNDSSON Jóhann Berg 35 ans 77 ISMAILY 36 ans 76 MARTINS Fábio 32 ans 76 SÁIZ Samu 35 ans 76 MEDEIROS Iuri 32 ans 76 MARTIAL Anthony 30 ans 76 JANUZAJ Adnan 31 ans 76 IVÁN SÁNCHEZ 33 ans 76 DEULOFEU Gerard 32 ans 76 JOÃO PAULO 38 ans 76 KENT Ryan 29 ans 76 ARROYO Michael 39 ans 75 SISTO Pione 31 ans 74 SOUSA Allan 29 ans 74 BALLO-TOURÉ Fodé 29 ans 74 RAMOS Rodrigo 22 ans 74 SOBHI Ramadan 29 ans 73 RAMÍREZ Juan Pablo 28 ans 73 EJARIA Ovie 28 ans 73 LAMKEL ZÉ Didier 29 ans 73 NATHAN 30 ans 73 MAOUASSA Faitout 28 ans 73 MAOLIDA Myziane 27 ans 73 VALENZUELA Fernando 29 ans 72 JOHN Marco 24 ans 72 CARLOS JÚNIOR 30 ans 72 JORGE 30 ans 71 VAN AXEL DONGEN Amourricho 21 ans 71 CHAHIRI Mehdi 29 ans 70 GUENOUCHE Hakim 26 ans 70 LEWIS Jamal 28 ans 69 CORFITZEN Jeppe 21 ans 69 DABO Ibrahima 21 ans 69 MUIR Ashton 20 ans 68 ARCILA Jhon 20 ans 67 AYLLÓN Iván 25 ans 67 GUTIÉRREZ Carlos 27 ans 66 QUINTERO Eliáns 22 ans 66 TUSHI Tician 25 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :