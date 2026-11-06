Avec la sortie de FM27 sur de nombreuses plateformes, une partie de la communauté se demande s'il va également figurer dans le catalogue du Game Pass.

Si la franchise Football Manager était déjà très populaire, elle a vu sa communauté croître drastiquement ces dernières années, pour plusieurs raisons, mais notamment son ouverture à d'autres plateformes et supports, comme les consoles Xbox et la PlayStation 5. D'ailleurs, les derniers épisodes ont même intégré le Xbox Game Pass, ce qui pousse une partie de la communauté à se demander si Football Manager 27 va, lui aussi, figurer dans l'un des catalogues du service de Microsoft lors de son lancement.

FM27 est-il dans le Game Pass ?

La réponse est oui, Football Manager 27 est disponible dans le catalogue du Game Pass. Mieux encore, il est présent dans la version PC et la version console, pour que vous puissiez profiter de la version qui vous convient (Ultimate et PC). Ainsi, si vous êtes déjà membre du service de Microsoft, vous pourrez alors en profiter sans dépenser d'argent, si ce n'est le prix de l'abonnement mensuel. Notez qu'il est disponible dès son lancement, le 10 novembre 2026, et probablement pour une durée d'un an environ, comme ce fut le cas pour les épisodes précédents.

Si vous n'êtes pas abonné, mais que vous hésitiez à vous lancer dans l'aventure Game Pass, c'est peut-être le moment de vous lancer. Vous pouvez d'ailleurs, grâce à notre partenaire Instant Gaming, profiter de la version Ultimate (PC + Xbox) durant un mois pour la somme de 16,99 € au lieu de 21 €, soit 19 % de réduction.

En plus de l'arrivée de FM27 dans le Game Pass, comme les précédents épisodes, notez que le titre sortira, aussi, sur PlayStation 5 dans une version console dédiée, et sur Nintendo Switch, dans sa version Touch. Enfin, la version mobile continue d'être disponible en exclusivité sur Netflix. D'ailleurs, si vous aviez une carrière en cours que vous souhaitez conserver, vous allez pouvoir le faire grâce au transfert de sauvegarde, qui a été intégré il y a quelques années.

Vous pouvez aussi retrouver nos différents guides, comme celui qui regroupe les pépites et jeunes joueurs. Enfin, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :