FM27 : Les configurations PC (et PC Portable)

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FM27, ainsi que les spécifications pour les PC Portables.

Après avoir déçu une grande partie des joueurs l'an dernier, la licence Football Manager est bien de retour en cette fin d'année 2026, avec du changement. Sports Interactive a effectivement voulu apporter énormément de nouvelles choses pour faire évoluer son jeu, en améliorant de nombreux points critiques, tout en apportant quelques nouveautés, dans le but de se réconcilier avec la communauté.

Mais en sachant que l'expérience est de plus en plus poussée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Football Manager 27.

Configurations PC FM27

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de FM27, sachez qu'elles sont sensiblement similaires à celle de l'an dernier pour Football Manager 26, mais avec de légers changements La plupart des entraîneurs virtuels devraient être en mesure de le faire tourner, sans trop de soucis.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de FM27 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée de FM27

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation (OS) Windows 10 ou 11 (avec toutes les mises à jour) Windows 11 (avec toutes les mises à jour - 64 bits) Processeur (CPU) Intel Core i3-530 ou AMD FX-4100

PC Portable : Intel Core i3-330M ou AMD A6-5200 Intel Core i5-9600 ou AMD Ryzen 5 2600

PC Portable : Intel Core i5-1035G7 ou AMD Ryzen 7 3750H Mémoire (RAM) 6 Go 12 Go Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 380 ou Intel HD 530

PC Portable : NVIDIA GeForce GTX 960M ou AMD Radeon R9 M375 ou Intel HD 530 (1 Go VRAM) NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT

PC Portable : NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ou AMD Radeon RX 6600M (2 Go VRAM) DirectX Version 11 Version 11 Stockage requis 20 Go d'espace disponible 20 Go d'espace disponible

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