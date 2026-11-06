FM27 est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si Football Manager 27 est cross-play, nous vous donnons la réponse avec toutes les spécificités à savoir.

Avec le temps, la licence Football Manager est devenue la référence du genre, et nul doute qu'avec l'évolution de FIFA, devenu EA SPORTS FC, la communauté va encore s'agrandir ces prochaines années, surtout si Sports Interactive écoute sa communauté, comme c'est le cas pour ce Football Manager 27. De fait, de plus en plus de joueurs découvrent la licence FM, et se posent différentes questions. Notamment au sujet de la présence et du fonctionnement du cross-play dans FM27.

Le cross-play dans FM27

À l'image de nombreux jeux, le cross-play est disponible dans FM27, mais n'est pas total puisqu'il dispose de certaines spécificités, notamment parce qu'il existe plusieurs versions et qu'elles ne sont pas toutes compatibles entre elles. Pour faire simple, les joueurs PC pourront jouer entre eux (Steam, Epic Games, Microsoft Store), cela ne change pas des années précédentes, tout comme du côté des consoles, avec FM27 Console, qui permet un cross-play entre les plateformes sur lesquelles il est disponible, à savoir PS5 et Xbox Series. La version mobile et la version Nintendo Switch 2 sont encore deux autres versions, sans cross-play.

Concernant les modes de jeu disponibles en cross-play, que ce soit sur PC ou console, vous allez pouvoir jouer à Fantasy Draft, Carrière en ligne et Mode Versus.

Néanmoins, si vous vous demandez si un joueur PC peut jouer avec une personne évoluant sur PS5 ou Xbox Series, la réponse est non. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas vraiment du même jeu, et qu'il est donc impossible de pouvoir lancer une partie ensemble.

La cross-progression sur FM27

Pour ce qui est de la cross-progression, c'est-à-dire la conservation de sa sauvegarde en jouant sur une autre plateforme, cela ne fonctionne qu'entre Steam et Epic Games, et entre la version Xbox Series et Windows 10, celle qui s'achète sur le Microsoft Store, et qui est aussi intégrée dans le Game Pass. Si vous vous lancez dans une carrière, n'hésitez pas à consulter notre article des meilleures pépites de FM27.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :