FM27 est-il cross-play ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2026 à 15h29
Si vous vous demandez si Football Manager 27 est cross-play, nous vous donnons la réponse avec toutes les spécificités à savoir.
Ajouter aux sources préférées
FM27 est-il cross-play ?

Avec le temps, la licence Football Manager est devenue la référence du genre, et nul doute qu'avec l'évolution de FIFA, devenu EA SPORTS FC, la communauté va encore s'agrandir ces prochaines années, surtout si Sports Interactive écoute sa communauté, comme c'est le cas pour ce Football Manager 27. De fait, de plus en plus de joueurs découvrent la licence FM, et se posent différentes questions. Notamment au sujet de la présence et du fonctionnement du cross-play dans FM27.

Le cross-play dans FM27

match-fm27

À l'image de nombreux jeux, le cross-play est disponible dans FM27, mais n'est pas total puisqu'il dispose de certaines spécificités, notamment parce qu'il existe plusieurs versions et qu'elles ne sont pas toutes compatibles entre elles. Pour faire simple, les joueurs PC pourront jouer entre eux (Steam, Epic Games, Microsoft Store), cela ne change pas des années précédentes, tout comme du côté des consoles, avec FM27 Console, qui permet un cross-play entre les plateformes sur lesquelles il est disponible, à savoir PS5 et Xbox Series. La version mobile et la version Nintendo Switch 2 sont encore deux autres versions, sans cross-play.

Concernant les modes de jeu disponibles en cross-play, que ce soit sur PC ou console, vous allez pouvoir jouer à Fantasy Draft, Carrière en ligne et Mode Versus.

Néanmoins, si vous vous demandez si un joueur PC peut jouer avec une personne évoluant sur PS5 ou Xbox Series, la réponse est non. Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas vraiment du même jeu, et qu'il est donc impossible de pouvoir lancer une partie ensemble. 

Miniature vidéo

La cross-progression sur FM27

Pour ce qui est de la cross-progression, c'est-à-dire la conservation de sa sauvegarde en jouant sur une autre plateforme, cela ne fonctionne qu'entre Steam et Epic Games, et entre la version Xbox Series et Windows 10, celle qui s'achète sur le Microsoft Store, et qui est aussi intégrée dans le Game Pass. Si vous vous lancez dans une carrière, n'hésitez pas à consulter notre article des meilleures pépites de FM27.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :

  • PC
    • Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
  • PlayStation 5 
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

FM27 est-il dans le Game Pass ?
Football Manager 27 06 novembre 2026

FM27 est-il dans le Game Pass ?

Avec la sortie de FM27 sur de nombreuses plateformes, une partie de la communauté se demande s'il va également figurer dans le catalogue du Game Pass.
FM27 : Les configurations PC (et PC Portable)
Football Manager 27 06 novembre 2026

FM27 : Les configurations PC (et PC Portable)

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FM27, ainsi que les spécifications pour les PC Portables.
Football Manager 27 Console promet une immersion tactique sans précédent
Football Manager 27 02 novembre 2026

Football Manager 27 Console promet une immersion tactique sans précédent

C'est au tour de la version console de Football Manager 27 de se dévoiler. Entre une refonte du recrutement, une interface repensée pour les manettes et le retour de fonctionnalités très attendues, cette édition PS5 et Xbox promet une expérience de gestion plus fluide et immersive que jamais.
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs
Football Manager 27 30 octobre 2026

FM27 : Pépites et meilleurs jeunes joueurs

Retrouvez une liste des meilleures pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, de jeunes joueurs prometteurs et à fort potentiel.
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)
Football Manager 27 30 octobre 2026

FM27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs droits (DD)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de défenseur droit (DD).
FM27 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)
Football Manager 27 30 octobre 2026

FM27 : Pépites et meilleurs jeunes buteurs (BU)

Retrouvez une liste des meilleures jeunes pépites, ou wonderkids, sur Football Manager 27, au poste de buteur (BU) ou avant-centre.

commentaire (0)