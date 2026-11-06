FM27 : Agents libres et meilleurs gardiens sans contrat (G)

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de gardien de but qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.
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FM27 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat
Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, des joueurs libres de tout contrat destinés aux clubs aux moyens limités.
Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :
- 80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.
- 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.
- 74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.
- 72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.
- 70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.
Gardiens de but (G)
|Notes
|Nom
|Âge
|79
|JUAN CARLOS
|38 ans
|77
|MIGNOLET Simon
|38 ans
|77
|GUAITA Vicente
|39 ans
|77
|ADÁN Antonio
|39 ans
|76
|RICO Sergio
|32 ans
|73
|JUAN PÉREZ
|29 ans
|72
|FAYULU Timothy
|26 ans
|72
|TRISTÁN Pol
|24 ans
|71
|MENZEL Phillip
|27 ans
|71
|TURBAIEVSKYI Mykyta
|24 ans
|71
|KLAESSON Kristoffer
|25 ans
|70
|STEJSKAL Adam
|24 ans
|69
|VALENCIA Pablo
|25 ans
|68
|TROOST Tein
|24 ans
|68
|GREEN Etienne
|25 ans
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La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.
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