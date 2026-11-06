FM27 : Agents libres et meilleurs gardiens sans contrat (G)

Retrouvez une liste des meilleurs agents libres, ou free agents, sur Football Manager 27, au poste de gardien de but (G).

Nous vous avons préparé une liste des agents libres ou meilleurs joueurs sans contrat au poste de gardien de but qui peuvent s'avérer être des plus-values intéressantes pour vos carrières dans FM27. Ces free agents vous permettront de recruter malin et à petit prix, tout en profitant de joueurs, bien souvent en fin de carrière, disposés à relever leur ultime défi et dotés d'une expérience non-négligeable acquise pendant plusieurs années, vous donnant l'opportunité d'atteindre les différents objectifs que vous vous êtes fixé en tant qu'entraîneur plus facilement.



80+ - Élément-clé pour des équipes de première division.

- Élément-clé pour des équipes de première division. 77+ - Profil idéal à intégrer dans la rotation d'une équipe de première division.

74+ - Joueur majeur pour une équipe évoluant en seconde division.

72+ - Joueur important pour une équipe évoluant en troisième division.

70+ - Joueur influent pour une équipe évoluant en quatrième division.

Gardiens de but (G)

Notes Nom Âge 79 JUAN CARLOS 38 ans 77 MIGNOLET Simon 38 ans 77 GUAITA Vicente 39 ans 77 ADÁN Antonio 39 ans 76 RICO Sergio 32 ans 73 JUAN PÉREZ 29 ans 72 FAYULU Timothy 26 ans 72 TRISTÁN Pol 24 ans 71 MENZEL Phillip 27 ans 71 TURBAIEVSKYI Mykyta 24 ans 71 KLAESSON Kristoffer 25 ans 70 STEJSKAL Adam 24 ans 69 VALENCIA Pablo 25 ans 68 TROOST Tein 24 ans 68 GREEN Etienne 25 ans Plus d'agents libres et meilleurs joueurs sans contrat

Des notes ont été attribuées en fonction du niveau du joueur, en voici les significations :

La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site ScoutFM, que nous remercions grandement.

Pour rappel, Football Manager 27 est disponible depuis le 10 novembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series, appareils mobiles et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous propose de l'obtenir tout en faisant des économies sur les plateformes suivantes :