Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de septembre 2025

Nintendo a tenu un Nintendo Direct le 12 septembre 2025 afin de mettre en avant certains de ses jeux arrivant cette année sur Switch 1 et Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant cet événement.

Résumé du Nintendo Direct du 12 septembre 2025

Super Mario Galaxy Le Film - Sortie en avril 2026. Plus d'informations sur ce nouveau film ici.

- Sortie en avril 2026. Plus d'informations sur ce nouveau film ici. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - 2 octobre 2025 sur Nintendo Switch (également jouable sur Switch 2).

- 2 octobre 2025 sur Nintendo Switch (également jouable sur Switch 2). Mario Tennis Fever - 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Plus d'informations dans notre article dédié.

- 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition - Avec Rendez-vous au parc Bellabel - Printemps 2026.

- Avec Rendez-vous au parc Bellabel - Printemps 2026. Yoshi and the Mysterious Book - Printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.

- Printemps 2026 sur Nintendo Switch 2. Storm Lancers - Lancement dans la journée (12 septembre 2025) sur Nintendo Switch.

- Lancement dans la journée (12 septembre 2025) sur Nintendo Switch. Dinkum - 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch (démo dans la journée du 12 septembre 2025).

- 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch (démo dans la journée du 12 septembre 2025). POPUCOM - Hiver 2025 sur Nintendo Switch.

- Hiver 2025 sur Nintendo Switch. Tomodachi Life: Une vie de rêve - Printemps 2026 sur Nintendo Switch.

- Printemps 2026 sur Nintendo Switch. Mortal Kombat: Legacy Kollection - 20 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (en décembre en version physique).

- 20 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (en décembre en version physique). Final Fantasy VII Remake Intergrade - 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2.

- 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2. Lynked: Banner of the Spark - Lancement dans la journée (12 septembre 2025) sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

- Lancement dans la journée (12 septembre 2025) sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Hades 2 - 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

- 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.

- 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Dragon Quest VII Reimagined - 5 février 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

- 5 février 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Début 2026 sur Nintendo Switch 2.

- Début 2026 sur Nintendo Switch 2. One Piece: Pirate Warriors 4 Nintendo Switch 2 Edition - Automne 2025.

- Automne 2025. Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition - Hiver 2025.

- Hiver 2025. Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition - Automne 2025.

- Automne 2025. Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition - Printemps 2026.

- Printemps 2026. PowerWash Simulator 2 - Automne 2025 sur Nintendo Switch 2.

- Automne 2025 sur Nintendo Switch 2. Suika Game Planet - Hiver 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

- Hiver 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Metroid Prime 4 Beyond - 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

- 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza DLC Île de DK et Course aux Émeraudes - Lancement dans la journée (le 12 septembre 2025).

- Lancement dans la journée (le 12 septembre 2025). Pokémon Pokopia - Courant 2026 sur Nintendo Switch 2. Plus d'informations sur ce nouveau jeu ici.

- Courant 2026 sur Nintendo Switch 2. Plus d'informations sur ce nouveau jeu ici. Légendes Pokémon: Z-A - Nouvel trailer (rappel : date de sortie fixée au 16 octobre 2025). Contenu additionnel payant : Méga-Dimension. Plus d'informations ici.

- Nouvel trailer (rappel : date de sortie fixée au 16 octobre 2025). Daganronpa 2 (avec un scénario inédit) - 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

(avec un scénario inédit) - 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Dynasty Warriors: Origins - 22 janvier 2026 (avec DLC payant) sur Nintendo Switch 2.

- 22 janvier 2026 (avec DLC payant) sur Nintendo Switch 2. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.

- 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2. Resident Evil: Requiem - 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.

- 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Resident Evil 7 et Resident Evil Village - 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.

- 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2. Fire Emblem: Fortune's Weave - 2026.

Ce vendredi 12 septembre 2025 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre un peu plus à propos des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir, grâce à un nouveau, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 15h - heure française), et ce, pendant près d'une heure.Il se peut que vous ayez loupé cet événement, qui fut riche en annonces, en nouvelles bande-annonces ainsi qu'en date de sortie. Retrouvez doncLe Nintendo Direct du 12 septembre 2025 a été riche en nouvelles informations quant aux prochains jeux Nintendo Switch à venir. Voici