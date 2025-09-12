Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de septembre 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 septembre 2025 à 15h05
Nintendo a tenu un Nintendo Direct le 12 septembre 2025 afin de mettre en avant certains de ses jeux arrivant cette année sur Switch 1 et Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant cet événement.
Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de septembre 2025
Ce vendredi 12 septembre 2025 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre un peu plus à propos des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir, grâce à un nouveau Nintendo Direct, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 15h - heure française), et ce, pendant près d'une heure.

Il se peut que vous ayez loupé cet événement, qui fut riche en annonces, en nouvelles bande-annonces ainsi qu'en date de sortie. Retrouvez donc toutes les informations dévoilées lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 dans ce qui suit.

Résumé du Nintendo Direct du 12 septembre 2025

nintendo-direct-12-septembre-2025
Le Nintendo Direct du 12 septembre 2025 a été riche en nouvelles informations quant aux prochains jeux Nintendo Switch à venir. Voici un résumé de ce nouvel événement de Nintendo :
  • Super Mario Galaxy Le Film - Sortie en avril 2026. Plus d'informations sur ce nouveau film ici.
  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 - 2 octobre 2025 sur Nintendo Switch (également jouable sur Switch 2).
  • Mario Tennis Fever - 12 février 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition - Avec Rendez-vous au parc Bellabel - Printemps 2026.
  • Yoshi and the Mysterious Book - Printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Storm Lancers - Lancement dans la journée (12 septembre 2025) sur Nintendo Switch.
  • Dinkum - 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch (démo dans la journée du 12 septembre 2025).
  • POPUCOM - Hiver 2025 sur Nintendo Switch.
  • Tomodachi Life: Une vie de rêve - Printemps 2026 sur Nintendo Switch.
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection- 20 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (en décembre en version physique).
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade - 22 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Lynked: Banner of the Spark - Lancement dans la journée (12 septembre 2025) sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Hades 2 - 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau - 6 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.
  • Dragon Quest VII Reimagined - 5 février 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Début 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • One Piece: Pirate Warriors 4 Nintendo Switch 2 Edition - Automne 2025.
  • Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition - Hiver 2025.
  • Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition - Automne 2025.
  • Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition - Printemps 2026.
  • PowerWash Simulator 2 - Automne 2025 sur Nintendo Switch 2.
  • Suika Game Planet - Hiver 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Metroid Prime 4 Beyond - 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Donkey Kong Bananza DLC Île de DK et Course aux Émeraudes - Lancement dans la journée (le 12 septembre 2025).
  • Pokémon Pokopia - Courant 2026 sur Nintendo Switch 2. Plus d'informations sur ce nouveau jeu ici.
  • Légendes Pokémon: Z-A - Nouvel trailer (rappel : date de sortie fixée au 16 octobre 2025).
  • Daganronpa 2 (avec un scénario inédit) - 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
  • Dynasty Warriors: Origins - 22 janvier 2026 (avec DLC payant) sur Nintendo Switch 2.
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Resident Evil: Requiem - 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Resident Evil 7 et Resident Evil Village - 27 février 2026 sur Nintendo Switch 2.
  • Fire Emblem: Fortune's Weave - 2026.
Miniature vidéo
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Octobre 2026)
Bingo Blitz 05 octobre 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Octobre 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 05 octobre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 05 octobre 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)