Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de septembre 2025

Nintendo a tenu un Nintendo Direct le 12 septembre 2025 afin de mettre en avant certains de ses jeux arrivant cette année sur Switch 1 et Switch 2. Retrouvez toutes les annonces faites durant cet événement.
Ce vendredi 12 septembre 2025 fut l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'en apprendre un peu plus à propos des jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir, grâce à un nouveau Nintendo Direct, qui a eu lieu dans l'après-midi (à 15h - heure française), et ce, pendant près d'une heure.
Il se peut que vous ayez loupé cet événement, qui fut riche en annonces, en nouvelles bande-annonces ainsi qu'en date de sortie. Retrouvez donc toutes les informations dévoilées lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025 dans ce qui suit.
Résumé du Nintendo Direct du 12 septembre 2025
Le Nintendo Direct du 12 septembre 2025 a été riche en nouvelles informations quant aux prochains jeux Nintendo Switch à venir. Voici un résumé de ce nouvel événement de Nintendo :
commentaire (0)