Légendes Pokémon: Z-A tease déjà un DLC avec une surprise de taille pour Raichu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 septembre 2025 à 17h30
Légendes Pokémon: Z-A n'est pas encore disponible mais il promet une première aventure additionnelle aux dresseurs d'Illumis. Celle-ci mettra Raichu à l'honneur, avec une surprise qui n'est pas sans rappeler un certain Dracaufeu.
Légendes Pokémon: Z-A tease déjà un DLC avec une surprise de taille pour Raichu
Les dresseurs et dresseuses du monde entier préparent activement leur voyage à Illumis en vue de la sortie prochaine de Légendes Pokémon: Z-A. À quelques semaines de sa sortie, le titre enchaîne les révélations, notamment du côté des Méga-évolutions. Les joueurs ont découvert que, grâce à ce nouvel opus, Empiflor, Brutalibré ou plus récemment Sépiatroce allaient recevoir cette forme de combat. 

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Mais lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, les passionnés du monde entier ont eu une autre surprise. Un bref trailer a permis d'apprendre que Raichu allait lui aussi méga-évoluer. Toutefois, l'évolution de Pikachu a droit à un traitement spécial observé sur peu de Pokémon par le passé : il n'aura pas une, mais bien deux Méga-évolutions !

Méga-Raichu X, Méga-Raichu Y et 3 Méga-évolutions de starters prêtes à tout électriser dans Légendes Pokémon: Z-A

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Dans ce trailer de quelques secondes, les deux nouvelles formes de Raichu sont dévoilées. Méga-Raichu X aura de grandes oreilles et deux queues géantes rappelant celles de Pikachu qui forment un grand X et lui permettent de flotter. Tandis que Méga-Raichu Y possède deux grandes oreilles en forme d'éclair qui amplifient sa puissance. Ce duo de formes X et Y risque de faire plaisir aux vétérans qui ont connu des Méga-évolutions similaires pour Mewtwo et pour Dracaufeu. 

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En plus des deux formes inédites de Raichu, The Pokémon Company a confirmé les Méga-évolutions de 3 autres Pokémon emblématiques de la région de Kalos. Blindépique, Goupelin et Amphinobi, les formes finales des 3 Starters des versions X et Y de Pokémon auront leurs Méga-évolutions. Comme toujours, il faudra posséder la Méga-gemme associée au Pokémon pour pouvoir le transformer en combat.

Un mystérieux DLC axé autour du malicieux Hoopa

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Cependant, pour obtenir les deux formes de Méga-Raichu, il faudra passer par une aventure additionnelle. En effet, elles seront exclusives à Légendes Pokémon: Z-A Méga-Dimension, le premier DLC du titre. Dans ce contenu additionnel payant, les joueurs verront apparaitre des distorsions spatiales dans les rues d'Illumis. Celles-ci sont provoquées par Hoopa, le Pokémon aux anneaux magiques. Vous devrez donc plonger dans ces failles pour en percer les secrets et découvrir des lieux reculés. 

Miniature vidéo

À noter qu'il sera impératif d'avoir terminé l'histoire principale de Légendes Pokémon: Z-A avant de pouvoir accéder au contenu de Méga-Dimension. Ce dernier n'a pas encore de date de sortie, mais le nouveau spin-off de Pokémon sera disponible dès le 16 octobre 2025, exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Cynthiacelebi08 (invité) Le 19/09/2025 à 00:20

Ils auraient pu attendre un peu pour l'annoncer, comme le trésor de la zone zéro. Là ça fait trop "hé donne l'argent". Je skip :(