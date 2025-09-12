Légendes Pokémon: Z-A tease déjà un DLC avec une surprise de taille pour Raichu

Légendes Pokémon: Z-A n'est pas encore disponible mais il promet une première aventure additionnelle aux dresseurs d'Illumis. Celle-ci mettra Raichu à l'honneur, avec une surprise qui n'est pas sans rappeler un certain Dracaufeu.
Les dresseurs et dresseuses du monde entier préparent activement leur voyage à Illumis en vue de la sortie prochaine de Légendes Pokémon: Z-A
. À quelques semaines de sa sortie, le titre enchaîne les révélations, notamment du côté des Méga-évolutions. Les joueurs ont découvert que, grâce à ce nouvel opus, Empiflor, Brutalibré ou plus récemment Sépiatroce allaient recevoir cette forme de combat.
Mais lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, les passionnés du monde entier ont eu une autre surprise. Un bref trailer a permis d'apprendre que Raichu allait lui aussi méga-évoluer
. Toutefois, l'évolution de Pikachu a droit à un traitement spécial observé sur peu de Pokémon par le passé : il n'aura pas une, mais bien deux Méga-évolutions !
Méga-Raichu X, Méga-Raichu Y et 3 Méga-évolutions de starters prêtes à tout électriser dans Légendes Pokémon: Z-A
Dans ce trailer de quelques secondes, les deux nouvelles formes de Raichu sont dévoilées. Méga-Raichu X aura de grandes oreilles et deux queues géantes rappelant celles de Pikachu qui forment un grand X et lui permettent de flotter. Tandis que Méga-Raichu Y possède deux grandes oreilles en forme d'éclair qui amplifient sa puissance. Ce duo de formes X et Y risque de faire plaisir aux vétérans qui ont connu des Méga-évolutions similaires pour Mewtwo et pour Dracaufeu.
En plus des deux formes inédites de Raichu, The Pokémon Company a confirmé les Méga-évolutions de 3 autres Pokémon emblématiques de la région de Kalos. Blindépique, Goupelin et Amphinobi, les formes finales des 3 Starters des versions X et Y de Pokémon auront leurs Méga-évolutions.
Comme toujours, il faudra posséder la Méga-gemme associée au Pokémon pour pouvoir le transformer en combat.
Un mystérieux DLC axé autour du malicieux Hoopa
Cependant, pour obtenir les deux formes de Méga-Raichu, il faudra passer par une aventure additionnelle. En effet, elles seront exclusives à Légendes Pokémon: Z-A Méga-Dimension, le premier DLC du titre.
Dans ce contenu additionnel payant, les joueurs verront apparaitre des distorsions spatiales dans les rues d'Illumis. Celles-ci sont provoquées par Hoopa, le Pokémon aux anneaux magiques. Vous devrez donc plonger dans ces failles pour en percer les secrets et découvrir des lieux reculés.
À noter qu'il sera impératif d'avoir terminé l'histoire principale de Légendes Pokémon: Z-A avant de pouvoir accéder au contenu de Méga-Dimension.
Ce dernier n'a pas encore de date de sortie, mais le nouveau spin-off de Pokémon sera disponible dès le 16 octobre 2025, exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
Ils auraient pu attendre un peu pour l'annoncer, comme le trésor de la zone zéro. Là ça fait trop "hé donne l'argent". Je skip :(