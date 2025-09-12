Pokémon Pokopia, un spin-off façon Minecraft et Animal Crossing attendu en 2026

Annoncé lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Pokémon Pokopia débarquera en 2026 sur Nintendo Switch 2. Un jeu de simulation de vie surprenant, où le protagoniste est un Métamorph... sous forme humaine.
La saga Pokémon continue de se diversifier avec Pokémon Pokopia
, un nouveau spin-off qui tranche radicalement avec les épisodes principaux. Attendu en 2026 sur Nintendo Switch 2
, ce titre prend la forme d'un jeu de simulation de vie cosy, dans la lignée de Minecraft
, Animal Crossing
ou encore Dragon Quest Builders
.
Un Métamorph pas comme les autres
Dans Pokopia, le joueur incarne un Métamorph ayant pris une apparence humaine
. Ce choix artistique n'a pas manqué de faire réagir, tant l'aspect du protagoniste est jugé à la fois intrigant et inquiétant. Comme toujours, Métamorph peut copier les capacités d'autres Pokémon pour modifier l'environnement comme utiliser la capacité de Bulbizarre pour faire pousser de la verdure
ou le Pistolet à O de Carapuce pour arroser les cultures
.
Construire son utopie Pokémon
L'objectif est simple : bâtir un havre de paix où les Pokémon affluent naturellement. Le joueur peut récolter du bois, des pierres et divers matériaux
pour construire sa maison, fabriquer du mobilier ou encore cultiver son potager. Plus le monde devient accueillant, plus il attire de nouvelles créatures.
La vie s'écoule au rythme des cycles jour/nuit et de la météo dynamique
, permettant d'admirer son Pokopia sous différents visages. Ici, pas de combats, mais un quotidien paisible centré sur la créativité et l'interaction avec les Pokémon.
Un mélange assumé entre Minecraft et Animal Crossing
Pokopia reprend les codes du sandbox et du cosy gaming pour les adapter à l'univers Pokémon. Ce choix n'est pas surprenant : Minecraft est le jeu le plus vendu de l'histoire
, et plusieurs studios ont tenté de reproduire sa formule. Avec Pokopia, The Pokémon Company signe sa propre vision du genre
, mariant l'exploration créative à la familiarité des monstres de poche.
Un lancement prévu pour 2026
Pokémon Pokopia sortira en 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2 et est développé par KOEI TECMO GAMES
. Aucun portage sur la première Switch n'a été mentionné. Pour l'heure, aucune date précise n'a été communiquée, mais l'annonce a déjà suscité un engouement considérable auprès des fans.
À noter que lors de ce même Nintendo Direct
, Nintendo a également confirmé du nouveau contenu pour Pokémon Legends : Z-A, avec une extension payante et deux nouvelles Méga-évolutions
.
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