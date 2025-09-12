Super Mario Galaxy adapté sur grand écran, découvrez sa date de sortie

Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Nintendo a surpris sa communauté en dévoilant Super Mario Galaxy Le Film, le nouveau film d'Illumination Studios. Sa date de sortie a été révélée et l'attente sera courte !

Super Mario Galaxy Le Film en salles pour le 40e anniversaire de Mario

Les 40 ans de Super Mario, sont une occasion de célébrer des décennies de créativité, d'imagination et d'aventures que Mario a apportées aux fans de plusieurs générations à travers le monde. Et si les jeux Super Mario Galaxy sont la principale source d'inspiration de cette histoire, ce prochain film réserve des surprises pour les fans de toutes les époques de Mario.

Les deux jeux originels réunis dans une compilation pour l'occasion

Super Mario Bros. Le Film a été un véritable succès critique et public. Face à l'accueil très positif du film, Illumination Studios avait confirmé qu'un nouveau film d'animation était en cours de développement. Cependant, le thème de ce film ou le jeu adapté n'avaient pas été révélés. Shigeru Miyamoto a profité du Nintendo Direct pour donner de nouveaux détails sur le projet.Le 12 septembre 2025 est une date importante pour les admirateurs du plombier moustachu. En effet, il souffle ses 40 ans aujourd'hui. Nintendo a prévu plusieurs surprises tout au long de 2025 et de 2026 pour célébrer comme il se doit cet anniversaire. Mais la plus grosse surprise a été révélée pendant les premières minutes du Nintendo Direct :mais l'information n'a pas encore été confirmée. En revanche, il a été précisé queChris Pratt reprendra donc son rôle en tant que Mario, Anya Taylor-Joy sera la princesse Peach et Jack Black incarnera à nouveau Bowser à l'écran. Chris Meledandri, fondateur d'Illumination, a fait une brève apparition pendant la présentation pour partager son excitation à l'idée de poursuivre l'aventure aux côtés de Mario et Luigi.Pour permettre aux petits et aux grands de (re) découvrir cette épopée avant son arrivée sur grand écran, une nouvelle compilation a été annoncée. Baptisée, elle réunit le premier et le deuxième opus de la saga, proposera des graphismes lissés et deux Amiibos exclusifs représentant Mario et Harmonie.Le jeu serasur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Tandis que les Amiibos seront disponibles en avril 2026.