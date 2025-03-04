Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Travel Town du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

Liens de l'énergie gratuite de Travel Town (free energy links)

Date et heure Énergies gratuites Lien quotidien Aujourd'hui à 15:35 20 Énergies Collecter Aujourd'hui à 15:35 15 Énergies Collecter Aujourd'hui à 13:35 10 Énergies Collecter Aujourd'hui à 13:35 25 Énergies Collecter 06/10/2026 à 16:35 15 Énergies Collecter 06/10/2026 à 12:35 15 Énergies Collecter 06/10/2026 à 12:35 25 Énergies Collecter



Comment avoir de l'énergie gratuite en plus des liens Travel Town ?

Invitez vos amis via Facebook ou Instagram

Complétez les collections

Les défis quotidiens

Patientez…

Travel Town, qu'est-ce que c'est ?

Tous les jours, le studio responsable du développement de, Moon Active, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d', notamment de l'énergie gratuite afin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer votre plage et vos architectures. Vous retrouverez, ci-dessous, tousainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater, qui est le terme anglophone, lequel est le plus utilisé.Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, de l'énergie dansÀ chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook ou Instagram à rejoindre, vous pourrez obtenir jusqu'à. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à. Si vous êtes un adepte du réseau social de Mark Zuckerberg ou que vous avez de nombreux amis sur Instagram, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses énergie gratuites, de quoi progresser rapidement dansVous aurez l'occasion de compléter des collections de stickers dans. Une fois qu'une collection est complète, vous obtiendrez de l'énergie gratuite.Chaque jour,propose à ses joueurs des petits défis, vous demandant de réaliser certaines tâches. De quoi récupérer assez rapidement de, mais aussi des pièces d'or.vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant. Avec une limite de stockage à 100. Si vous en avez plus de 100, vous ne pourrez plus les cumuler avec cette recharge gratuite. Mais vous pouvez tout de même utiliserprésent ci-dessous pour les additionner en vue d'une longue session de jeu.est un jeu mobile de type fusion développé par Moon Active, où les joueurs doivent fusionner des objets pour restaurer et améliorer une ville côtière. Le principe est simple : en combinant des éléments similaires, on obtient des versions plus avancées, permettant de débloquer de nouveaux objets et de progresser dans l'histoire et répondre aux demandes des habitants. À mesure que la ville grandit, de nouveaux habitants font leur apparition, chacun avec ses propres besoins et quêtes.Le jeu propose un rythme détendu, idéal pour des sessions courtes ou prolongées. Les récompenses quotidiennes, les événements et les objectifs ajoutent un côté addictif, incitant à revenir régulièrement. Avec son style coloré et son gameplay accessible,séduit les amateurs de jeux de fusion et de gestion légère. C'est une expérience agréable pour ceux qui aiment voir une ville évoluer progressivement grâce à leurs actions.