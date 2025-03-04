Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 07 octobre 2026 à 16h35
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Retrouvez les liens Travel Town du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)
Tous les jours, le studio responsable du développement de Travel Town, Moon Active, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d'obtenir gratuitement des bonus, notamment de l'énergie gratuite afin de vous aider à avancer dans votre aventure et ainsi faire évoluer votre plage et vos architectures. Vous retrouverez, ci-dessous, tous les liens du jour Travel Town ainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page pour ne pas rater les liens du jour de Travel Town qui vous offre cette « free energy », qui est le terme anglophone, lequel est le plus utilisé. 

Liens de l'énergie gratuite de Travel Town (free energy links)

Date et heure Énergies gratuites Lien quotidien
Aujourd'hui à 15:35 20 Énergies Collecter
Aujourd'hui à 15:35 15 Énergies Collecter
Aujourd'hui à 13:35 10 Énergies Collecter
Aujourd'hui à 13:35 25 Énergies Collecter
06/10/2026 à 16:35 15 Énergies Collecter
06/10/2026 à 12:35 15 Énergies Collecter
06/10/2026 à 12:35 25 Énergies Collecter


Comment avoir de l'énergie gratuite en plus des liens Travel Town ?

Bien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, de l'énergie dans Travel Town.

Invitez vos amis via Facebook ou Instagram

À chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook ou Instagram à rejoindre Travel Town, vous pourrez obtenir jusqu'à 50 énergies gratuites. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à Travel Town. Si vous êtes un adepte du réseau social de Mark Zuckerberg ou que vous avez de nombreux amis sur Instagram, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreuses énergie gratuites, de quoi progresser rapidement dans Travel Town

energie-gratuite-1

Complétez les collections

Vous aurez l'occasion de compléter des collections de stickers dans Travel Town. Une fois qu'une collection est complète, vous obtiendrez de l'énergie gratuite.

Les défis quotidiens

Chaque jour, Travel Town propose à ses joueurs des petits défis, vous demandant de réaliser certaines tâches. De quoi récupérer assez rapidement de l'énergie gratuitement (free energy), mais aussi des pièces d'or.

energie-gratuite-2

Patientez…

Travel Town vous gratifiera pour votre patience en vous octroyant 1 énergie toutes les deux minutes. Avec une limite de stockage à 100. Si vous en avez plus de 100, vous ne pourrez plus les cumuler avec cette recharge gratuite. Mais vous pouvez tout de même utiliser les liens Travel Town présent ci-dessous pour les additionner en vue d'une longue session de jeu.

Travel Town, qu'est-ce que c'est ?

Travel Town est un jeu mobile de type fusion développé par Moon Active, où les joueurs doivent fusionner des objets pour restaurer et améliorer une ville côtière. Le principe est simple : en combinant des éléments similaires, on obtient des versions plus avancées, permettant de débloquer de nouveaux objets et de progresser dans l'histoire et répondre aux demandes des habitants. À mesure que la ville grandit, de nouveaux habitants font leur apparition, chacun avec ses propres besoins et quêtes.

Le jeu propose un rythme détendu, idéal pour des sessions courtes ou prolongées. Les récompenses quotidiennes, les événements et les objectifs ajoutent un côté addictif, incitant à revenir régulièrement. Avec son style coloré et son gameplay accessible, Travel Town séduit les amateurs de jeux de fusion et de gestion légère. C'est une expérience agréable pour ceux qui aiment voir une ville évoluer progressivement grâce à leurs actions.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (40)

Avatar
HealtierEfficacy18 (invité) hier à 16:20

Pouvez vous m'envoyer des récompenses spéciales pour Moi s il vous plaît bonne journée

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Zazou (invité) Le 10/08/2026 à 06:46

Il y a beaucoup trop de cartes en plusieurs exemplaires, les sets n'avancent pas beaucoup, pas terrible. Je rejoins les commentaires précédents c'est un peu long pour avancer dans le jeux en général.

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Kassandra0502 (invité) Le 21/06/2026 à 00:12

Je n'est pas eu mes éclairs cela ne fonctionne pas j'aimerais bien les avoir

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Kikine (invité) Le 30/05/2026 à 20:09

Est ce que quelqu'un sait comment récupérer les ciseaux . Je me fais souvent avoir avec des combinaisons supérieures .... exemple le singe centre alors qu'il me faut le singe zen .... ou alors une astuce pour redescendre une combinaison
Merci

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Kikine (invité) Le 30/05/2026 à 20:04

Trop merci pour les liens

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Cricetof (invité) Le 29/04/2026 à 20:19

Ce jeu est un peu long...

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Sandrine (invité) Le 26/04/2026 à 17:30

Dommage qu'ont n'est pas plus d'énergie c'est très long pour avancer 😞

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Micka Le Breton (invité) Le 23/03/2026 à 09:05

Ça avance vraiment pas vite

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Marine (invité) Le 22/03/2026 à 22:13

Énergie

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Juju (invité) Le 19/03/2026 à 18:48

Énergie

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Razelle (invité) Le 17/03/2026 à 06:36

Energy

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Biggronouille (invité) Le 09/03/2026 à 06:53

Énergie

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BBL333 (invité) Le 24/02/2026 à 23:06

NRKLZL

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Matteo eeeeee (invité) Le 22/02/2026 à 15:42

Ajouter moi en ami

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Babeth5 (invité) Le 19/02/2026 à 14:12

Merci énergie

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Nass (invité) Le 13/02/2026 à 11:13

Énergie

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Gregory (invité) Le 30/01/2026 à 14:43

Trop top ce jeu

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Sid (invité) Le 29/01/2026 à 01:31

Énergie

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Sid (invité) Le 29/01/2026 à 01:15

Énergie

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Chevaldigne (invité) Le 28/01/2026 à 13:46

Ça marche trop bien merci 🙏