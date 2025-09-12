Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 avec un mode aventure complètement fou

Nintendo a dévoilé Mario Tennis Fever lors de son dernier Direct. Le jeu sortira le 12 février 2026 sur Switch 2 avec des nouveautés qui surprennent déjà la communauté.
Nintendo a profité de son Nintendo Direct de septembre 2025
pour officialiser Mario Tennis Fever
, le prochain épisode de la série sportive dédiée au plombier moustachu. Attendu l'année prochaine sur Nintendo Switch 2
, le titre est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'eShop.
Un mode aventure digne d'un spin-off de Dragon Ball
La grande nouveauté de cet opus réside dans son mode Aventure
. Dans ce scénario décalé, Mario et ses amis sont transformés en bébés amnésiques
, forcés de réapprendre le tennis au fil d'une histoire aussi absurde que rafraîchissante. Un concept qui rappelle l'énergie narrative d'un spin-off de Dragon Ball, mêlant humour et progression atypique.
Idéal pour que tout le monde puisse apprendre les bases du jeu, sans se prendre la tête, avant de plonger dans les modes plus compétitifs et multijoueur (voir plus bas).
Des coups spéciaux inédits avec le Fever Shot
L'autre nouveauté marquante se nomme le Fever Shot
. Cette frappe spéciale se déclenche après avoir rempli une jauge et change d'effet selon la raquette équipée. Les joueurs pourront ainsi créer des pièges de glace sur le terrain
ou encore rétrécir leur adversaire avec des champignons
. Une mécanique qui ajoute une dimension stratégique et chaotique aux matchs.
Un contenu riche en modes de jeu
Mario Tennis Fever
reprend l'esprit de ses prédécesseurs tout en enrichissant l'offre avec plusieurs modes :
- Tournament Mode, le classique compétitif en solo.
- Trial Towers Mode, une succession de défis à relever.
- Mix It Up Mode, qui mélange les règles pour des matchs imprévisibles.
- Swing Mode, jouable avec les commandes de mouvement.
En plus du solo, deux modes multijoueur font leur apparition : Online Room
pour des parties entre amis et Ranked Matches
pour la compétition en ligne. Il n'y a aucun doute, tout le monde pourra s'amuser avec Mario Tennis Fever.
Un retour attendu de la série sportive de Nintendo
Nintendo mise sur un mélange de tradition et de folie pour séduire les fans. Avec ses références visuelles rappelant Super Mario Bros. Wonder
et une campagne solo ambitieuse, Mario Tennis Fever s'annonce comme un épisode marquant de la licence
. Le rendez-vous est pris pour le 12 février 2026, où les courts virtuels de la Switch 2 accueilleront ce nouvel opus.
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