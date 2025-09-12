Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 avec un mode aventure complètement fou

Test Mario Tennis Fever : Un jeu arcade coloré et fun, mais pas vraiment compétitif

Mario Tennis Fever débarque sur Nintendo Switch 2 avec l'ambition d'être l'opus le plus riche de la série : 38 personnages, 30 raquettes aux capacités spéciales, un mode aventure et une variété de modes de jeu. Entre gameplay arcade accessible et chaos déjanté, le nouveau titre de Camelot assume pleinement son orientation fun au détriment de la compétition pure. Verdict après 10 heures de jeu.