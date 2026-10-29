Thrustmaster TCA Sky Yoke : Un manche d'avion tout-en-un pour Flight Simulator, enfin sur PS5

Thrustmaster s'attaque à l'aviation légère avec un manche qui réunit tout le nécessaire pour piloter dans un seul appareil, et qui cache même un mode pour voler à deux.

Thrustmaster élargit sa gamme TCA, jusqu'ici tournée vers les avions de ligne avec des modèles comme le TCA Sidestick Airbus Edition, avec le TCA Sky Yoke. Un yoke, c'est le manche en forme de demi-volant que l'on trouve dans la plupart des avions civils. On le pousse ou on le tire pour faire monter ou descendre l'appareil, et on le tourne comme un volant pour virer.

Ce modèle a surtout l'avantage d'arriver sur PlayStation 5, où Microsoft Flight Simulator 2024 est disponible depuis la fin de l'année dernière, mais où les joueurs devaient jusqu'ici se contenter d'une manette ou d'un joystick comme le T.Flight Hotas 5 Microsoft Flight Simulator Edition. Le TCA Sky Yoke devient ainsi le premier yoke compatible avec la console de Sony, et il existe aussi dans une version Xbox Series X|S, les deux fonctionnant également sur PC.

Tout le pilotage dans un seul appareil

Pour piloter de façon réaliste, il faut d'ordinaire plusieurs équipements, un manche pour diriger l'avion, une manette des gaz pour gérer la puissance du moteur et un palonnier, ces pédales qui orientent le nez de l'appareil vers la gauche ou la droite. Le TCA Sky Yoke regroupe tout cela, avec une manette des gaz intégrée, des commandes de palonnier sous forme de boutons et une roue de trim, qui sert à régler l'avion pour qu'il garde sa trajectoire sans avoir à tenir le manche en permanence.

Le manche se pousse ou se tire sur 9 cm et pivote jusqu'à 180°, avec des dimensions proches d'un vrai yoke, et il revient automatiquement au centre quand on le lâche. Le reste des fonctions tient sous les doigts grâce à 24 boutons, deux gâchettes, un mini-stick et une petite croix qui permet notamment de changer de vue dans le cockpit. L'ensemble pèse environ 2,5 kg et se fixe au bureau avec les deux pinces fournies.







Des commandes pensées pour durer

Thrustmaster utilise sa technologie H.E.A.R.T., des capteurs magnétiques qui repèrent la position du manche sans pièce qui frotte, et que l'on retrouve déjà sur le reste de la gamme TCA. Comme rien ne s'use, les commandes ne se dérèglent pas avec le temps et le constructeur promet l'absence de drift, ce défaut qui fait bouger une commande toute seule, comme sur certains joysticks de manettes fatiguées.

Notez qu'il s'agit également du nom de leur dernier manette qui profite également de tous ces avantages, si ce n'est qu'elle est disponible qu'en filaire et compatible Xbox/PC.

Un bonus pour voler à deux

Le TCA Sky Yoke se suffit à lui-même, mais il propose aussi un mode Dual Control. En branchant deux yokes sur la même machine, deux joueurs partagent les commandes d'un seul avion, comme un pilote et son copilote ou un instructeur et son élève. Le contrôle passe d'un manche à l'autre d'une pression sur un bouton, en reprenant la formule des vrais cockpits, « You have the controls ».

Il faudra toutefois acheter deux exemplaires, aucun pack n'étant proposé, et cette fonction est réservée à la Xbox et au PC, la version PlayStation ne l'offrant que sur PC.

À qui s'adresse le TCA Sky Yoke

Le yoke est reconnu automatiquement par Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5, Xbox et PC, avec des commandes déjà configurées, et par Infinite Flight sur iOS et Android. Il vise surtout les joueurs qui pilotent des avions civils et veulent aller plus loin que la manette, sans investir dans plusieurs équipements.

Ceux qui préfèrent le combat aérien resteront mieux servis par un joystick, comme le récent T.Flight Hotas Neo Ace Combat 8 Wings of Theve Edition, pensé pour les jeux d'action et proposé sur consoles comme sur PC.

Les plus passionnés de cockpits militaires sur PC peuvent même viser le HOTAS Warthog MKII, nettement plus haut de gamme.

Enfin, les plus exigeants pourront compléter l'installation avec de vraies pédales, les T.Flight Rudder Pedals, et la future manette des gaz TCA Sky Quadrant, toutes deux vendues séparément. Elles se branchent directement sur le yoke, si bien qu'un seul câble suffit pour relier le tout à la console ou au PC.

Prix et disponibilité

Le TCA Sky Yoke est disponible au prix conseillé de 199,99 €, en version PS5/PC ou Xbox/PC, sur le site du constructeur et chez les revendeurs spécialisés, et il est livré avec son câble USB-C et ses deux pinces de fixation.