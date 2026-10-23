Razer x Pokémon : Pikachu et Évoli prennent possession de votre bureau

Après les starters de Kanto, Ectoplasma puis Mentali et Noctali, Razer poursuit son aventure Pokémon avec un duo que tous les dresseurs connaissent par cœur. Pikachu et Évoli s'invitent sur le bureau, avec une ambiance inédite chez la marque.

Si un duo résume à lui seul l'esprit de Pokémon, c'est bien celui-ci. Pikachu est la mascotte de la licence depuis ses débuts en 1996, tandis qu'Évoli fascine les dresseurs depuis la même génération grâce à ses huit évolutions possibles. Nintendo les avait d'ailleurs réunis en tête d'affiche de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Évoli sur Switch en 2018.



Après la collection Mentali & Noctali dévoilée cet été, Razer reprend les mêmes périphériques mais change complètement d'ambiance. Là où le duo Psy et Ténèbres restait sobre et se fondait dans n'importe quelle configuration, cette édition est beaucoup plus marquée. Le rose pastel parsemé d'étoiles recouvre l'ensemble de la collection, et les illustrations aux traits plus ronds affichent clairement la collaboration. Sans être enfantin, le résultat dégage un côté cosy et bon enfant qui colle parfaitement aux deux compagnons. Comme pour les précédentes collabs Pokémon, aucun code ni contenu en jeu n'accompagne les produits.

Razer Ornata V3 Tenkeyless – Édition Pikachu & Évoli

C'est l'Ornata V3 Tenkeyless qui attire le plus l'œil dans cette collection, notamment grâce à son repose-poignet magnétique illustré de Pikachu et Évoli. Ce clavier low-profile sans pavé numérique repose sur des switches méca-membrane qui associent la douceur d'une membrane au retour tactile du mécanique, avec un éclairage Chroma RGB assorti au reste de la gamme.



Nous l'avions déjà pris en main avec l'édition Hello Kitty, et sa frappe rapide au rebond agréable nous avait convaincus, aussi bien en jeu que pour écrire. Les lettrages non transparents atténuent un peu l'effet du RGB, et cette édition n'existe qu'en QWERTY US, ce qui ne conviendra pas à tout le monde.























Razer Kraken V4 X – Édition Pikachu & Évoli

Pour accompagner le clavier, le Kraken V4 X adopte la même teinte rose avec les deux Pokémon sur les écouteurs. Ce casque filaire embarque des haut-parleurs de 40 mm, un micro cardioïde rétractable et un éclairage Chroma RGB discret.



On l'apprécie surtout pour son confort, avec un arceau rembourré et de larges coussinets qui se font oublier au fil des heures, ainsi que des communications claires en multijoueur. Le câble limite forcément la liberté de mouvement, mais il permet de garder un tarif raisonnable.



















Razer Cobra – Édition Pikachu & Évoli

Côté souris, la Cobra affiche Pikachu et Évoli sur ses clics et profite d'un éclairage dégradé sous la coque. Avec ses 58 grammes et ses switches optiques de troisième génération, elle reste une souris légère et précise, que nous avions déjà appréciée lors de la collab Ectoplasma.



Notez que son gabarit compact la destine plutôt aux petites mains et aux adeptes du claw grip, et ses clics un peu plus marqués et sonores qu'à l'accoutumée offrent un ressenti net sans devenir gênants au quotidien.











Razer Gigantus V2 Medium – Édition Pikachu & Évoli

Le Gigantus V2 Medium est notre coup de cœur visuel, avec Pikachu, Évoli et Raichu endormis au milieu des feuilles et des fleurs. On retrouve le même tissu agréable au toucher que sur l'édition Mentali & Noctali, avec une glisse maîtrisée en jeu comme au quotidien. Le format aurait pu être plus généreux pour accueillir tout le setup, mais il suffit largement pour la souris et laisse toute la place au visuel.









Disponibilité et prix

La collection est disponible sur le site officiel de Razer, dans certains RazerStores et chez des revendeurs agréés, à l'unité ou en pack complet. Les tarifs sont identiques à ceux de l'édition Mentali & Noctali.