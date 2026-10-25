Netflix aurait proposé 500 millions de dollars à XBOX pour adapter ses licences, qui en voulait 800 millions

Netflix et XBOX ont failli signer un accord historique de 500 millions de dollars pour adapter les franchises cultes de Microsoft. Une contre-offre trop ambitieuse et des bouleversements internes chez le géant du streaming ont eu raison du projet.

L'industrie du jeu vidéo et celle du cinéma n'ont jamais été aussi proches, mais les négociations en coulisses restent impitoyables. Alors que Sony et Nintendo multiplient les succès au box-office et sur les plateformes de streaming, Microsoft cherche activement à rattraper son retard (malgré le succès de la série Fallout). La récente création de la division XBOX XP témoigne de cette volonté d'exporter les licences phares de la marque vers d'autres médias. Dans cette optique, un partenariat d'envergure avec Netflix semblait tout tracé, mais les ambitions financières de la firme de Redmond ont fait dérailler la machine.

Une offre colossale balayée par une demande astronomique

Selon les informations dévoilées par le journaliste Matthew Belloni, Netflix aurait approché Microsoft avec une proposition financière extrêmement séduisante. Bela Bajaria, alors responsable du contenu chez le géant de la vidéo à la demande, aurait mis sur la table un contrat de 500 millions de dollars. Cet accord exclusif, d'une durée de sept ans, visait à adapter les plus grandes licences XBOX en films et en séries télévisées. Une somme vertigineuse qui aurait pu propulser les franchises de Microsoft sur le devant de la scène hollywoodienne.

Cependant, la direction de XBOX a vu les choses en plus grand. Asha Sharma et son équipe en charge des affaires commerciales ont formulé une contre-proposition fixée à 800 millions de dollars. Cette surenchère spectaculaire a jeté un froid sur les négociations. Le timing s'est avéré d'autant plus défavorable que Netflix traverse actuellement une période de restructuration majeure. Le licenciement récent de Bela Bajaria, remplacée par l'ancien cadre de Disney Peter Rice, a définitivement enterré les discussions. Le projet global est désormais considéré comme totalement hors de propos.

Un changement de cap stratégique pour Microsoft

Face à cet échec, la branche jeu vidéo de Microsoft ne baisse pas les bras, mais revoit sa stratégie d'approche. Plutôt que de confier l'intégralité de son catalogue à un seul acteur majeur pour une somme astronomique, l'entreprise privilégie désormais la multiplication d'accords plus modestes avec divers partenaires. Cette approche fragmentée pourrait permettre de limiter les risques tout en assurant une présence régulière sur différents écrans.

Malgré l'abandon de cet accord global, les relations entre les deux géants américains restent cordiales. Les projets d'adaptation déjà validés, comme le film centré sur l'univers de Gears of War, ne semblent pas menacés par ce revirement de situation. Dans une déclaration officielle, Microsoft a tenu à rassurer les joueurs et les investisseurs concernant l'avenir de ses marques.

Nous avons reçu un intérêt record pour nos propriétés intellectuelles ; Netflix est un partenaire précieux et nous sommes ravis de la sortie prochaine de nos séries animées Minecraft et Diablo ensemble, parmi d'autres adaptations.

L'avenir nous dira si la décision de refuser un demi-milliard de dollars était une erreur de jugement ou un coup de poker calculé. Une chose est sûre, les univers de XBOX finiront bien par envahir nos téléviseurs, même si le chemin pour y parvenir s'annonce bien plus sinueux que prévu.