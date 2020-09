Caractéristiques

Edition : Airbus

Airbus Catégorie : Joystick modulable (gaucher et droitier) grâce à un sélecteur sous le manche

Joystick modulable (gaucher et droitier) grâce à un sélecteur sous le manche Polyvalence : Commandant de bord, copilote et manche central

Commandant de bord, copilote et manche central Technologie : H.E.A.R.T pour la précision et résolution du joystick

H.E.A.R.T pour la précision et résolution du joystick Boutons : 12 sur la base, 4 sur le manche et 1 virtuel sur la manette des gaz

12 sur la base, 4 sur le manche et 1 virtuel sur la manette des gaz Logiciel : T.A.R.G.E.T

T.A.R.G.E.T Compatibilité : Window 8/10

Window 8/10 Intégration MFS : Native

Native Prix : 69,99 €



Unboxing

Le Sidestick Airbus édition.

4 boutons de manches interchangeables.

Ensemble robuste et complet

Châssis

Boutons



Utilisation avec Flight Simulator

Un manche permettant d'obtenir un ressenti fidèle et facile à doser. Avec une bonne réactivité associée à une bonne ergonomie, il permet une utilisation classique de tous les éléments de vol. Par contre, lorsqu'on cherche à pousser l'expérience, on ressent une légère difficulté à combiner certaines opérations. Il sera par exemple difficile de réaliser des manœuvre plus complexes qui nécessitent, par exemple, les palonniers. Je pense que pour une utilisation plus réaliste, l'utilisation de palonniers et manettes de gaz différenciées sera conseillée.

Un pack complet pour les fans

TFRP (T.Flight Rudder Pedals) : ce sont les palonniers qui permettent de faire bouger la gouverne de direction pour une plus grande immersion et un rendu plus fidèle.

TM Flying clamp : idéal pour celles et ceux qui veulent une expérience immersive, le Flying Clamp est une fixation métallique venant s'accrocher à une table dans le but d'améliorer l'ergonomie de jeu ainsi que l'immersion en vol lors de l'utilisation de n'importe quel élément du pack Airbus édition.

TCA QUADRANT Airbus édition : il s'agit ici d'une réplique ergonomique du quadrant Airbus représentant la manette de gaz et ainsi le levier de poussée. Un mécanisme de reverse est disponible pour une immersion et un réalisme poussé lors de l'utilisation avec certains avions de ligne. Il dispose de 8 boutons d'actions physiques ainsi que 4 virtuels sur la manette des gaz. De base capable d’accueillir les Add-on.

TCA Quadrant Add-on Airbus édition : les informations concernant ce produit seront mises à jour lorsque le constructeur les révélera.

les informations concernant ce produit seront mises à jour lorsque le constructeur les révélera. TCA Sidestick Airbus édition : Article actuel.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le packagingreste simple, mais efficace avec du matériel bien protégé et. Nous retrouvons ainsi dans ce dernier :Si l'on passe outre l'utilisation classique du, il est intéressant de comprendre son fonctionnement ainsi que la place qu'il prendra sur votre bureau. C'est d'autant plus important si vous souhaitez investir dans unDe premier abord compact et lourd, il n'en reste pas moins facile à déplacer. Son poids n'est donc pas un problème, restant assez équilibré pour lui permettre de rester ancré sur le bureau. Avec un total de 8 tampons situés sous la base duet combiné à son poids modéré, le Joystick ne risque pas de glisser ou se soulever lors d'une utilisation maladroite. Nous pouvons toutefois relever qu'un déplacement trop brutal sur les bords du périphérique peut légèrement soulever ce dernier. Pour finir, nous retrouvons sous le socle le sélecteur permettant de choisir entre une utilisation pour gaucher ou droitier.De par son édition Airbus, il arbore un châssis sobre, mais efficace, soit bleu. Lorsqu'il est utilisé tout seul, il ne paye pas de mine. Cependant, le pack Airbus complet peut donner un certain charme et une ambiance professionnelle à votre configuration.Le Joystick quant à lui est en plastique noir rigide pour un aspect solide et ergonomique. Avec une modularité entre trois modes de fonctionnement différents, il vous permettra d'entrer dans le monde deavec une certaine aisance. Il est ainsi possible d'utiliser unCommandant de bord ou même Copilote selon la situation ou le besoin.Si l'on ne compte pas ceux présents sur le Joystick, ils sont dispersés au nombre de six et de manière symétrique sur le périphérique pour pouvoir profiter aisément d'une utilisation gauchère ou droitière. De plus, bien quepropose uncensé simuler la manette des gaz, la marque pense aussi aux petits budgets en intégrant celle-ci directement dans leBien sûr, elle reste plus minimaliste, mais vous permet toutefois une utilisation bien plus immersive du. Pour finir, cette manette condensée permet aussi d'utiliser le "reverse" qui se trouve être important sur l'utilisation de certains avions de ligne.Cependant, nous pouvons noter l’absence de marquage sur les boutons duqui peut être légèrement handicapant lors des. En effet, lors de l'apprentissage en jeu les boutons sont chiffrés. Toutefois le jeu permet d'avoir un aperçu virtuel du Joystick et ainsi de l'emplacement des boutons.Bien que le, il nécessite tout de même certains composants pour exploiter au maximum son potentiel. Ces derniers ne s'installent pas automatiquement, mais vous les trouverez facilement sur le site du constructeur puisqu'ils sont réunis par catégorie., mais les logiciels accompagnant le périphérique permettent une utilisation plus poussée de ce dernier en utilisant même des profils d'avions préenregistrés. De plus, ils vous aiguillent sur les composants nécessaires à une bonne prise en main selon la configuration ou l'avion choisi.Une fois tout ceci fait, il ne vous reste plus qu'à profiter du Joystick pour l'utiliser sur un jeu adapté. Pour notre cas et au vu de la sortie de MFS, nous avons choisi de l'utiliser comme test principal. Voici une petite vidéo de vol avec utilisation dude chezNous avons fait testé le périphérique à des pilotes amateurs et chevronnés dont voici le verdict :ne s'est pas arrêté auet compte bien faire profiter un ensemble de périphérique complet pour permettre aux adeptes, amateurs ou pilotes expérimentés de profiter de façon optimale de leur passion en virtuel.Il faut toutefois savoir que l'ensemble n'est pas immédiatement disponible vous demandant ainsi d'attendre quelques mois avant de pouvoir mettre la main sur le. Ce dernier comprend :Bien que ces périphériques semblent plus spécialisés ou adaptés à un public averti, ils n'en restent pas moins adaptés aux joueurs et néophytes souhaitant profiter d'uneet proche de la réalité.Pour information, le packcomprenant leainsi que lesera vendu au prix dede quoi ravir la plupart des passionnés qui pourront obtenir un ensemble périphérique jeu adapté à un budget passionné à l'instar d'uneproposée par d'autres opus.