Thrustmaster décline son joystick phare pour Microsoft Flight Simulator sur PS5

Le fabricant de périphériques Thrustmaster commercialise un nouvel ensemble de vol développé en collaboration avec Microsoft. Cet accessoire est pensé pour simplifier le pilotage sur les consoles de salon de Sony et sur ordinateur.

Une intégration logicielle et matérielle poussée pour la simulation

Le fabricant de périphériques Thrustmaster franchit une nouvelle étape dans sa collaboration avec Microsoft en annonçant la sortie du T.Flight Hotas 5 Microsoft Flight Simulator Edition. Ce modèle se présente comme la déclinaison directe pour les consoles Sony (PC/PS4/PS5) du célèbre T.Flight Hotas One, un accessoire initialement sorti pour les joueurs sur PC et consoles Xbox. Cette nouvelle version conserve une esthétique blanche, bleue et noire reprenant la charte graphique officielle du dernier Microsoft Flight Simulator en date tout en intégrant directement l'ensemble des boutons de la manette PlayStation 5.



Le produit s'appuie sur une connectique simplifiée et qui se veut Plug & Play. En claire, une technologie qui permet à la console ou à l'ordinateur de reconnaître et de configurer l'appareil instantanément sans nécessiter d'installation logicielle complexe. Cette configuration logicielle native vise à faciliter l'accès à la simulation de vol Microsoft Flight Simulator 2024 dès le branchement de l'appareil.

Une ergonomie modulable et des fonctionnalités complètes

La conception de l'appareil mise sur la flexibilité pour s'adapter aux habitudes de chaque utilisateur. La manette des gaz est entièrement détachable du bloc principal, ce qui permet de séparer les éléments sur un bureau pour reproduire la disposition d'un véritable habitacle ou de les laisser solidaires pour jouer confortablement installé dans un canapé ou sur votre bureau. Le manche propose également un système de résistance ajustable pour modifier la fermeté de la prise en main selon les types d'appareils pilotés comme les avions civils, les hélicoptères ou les chasseurs militaires.

Sur le plan technique, la manette et le manche intègrent un total de 14 boutons d'action, une gâchette ainsi qu'un « chapeau chinois multidirectionnel », un petit commutateur situé au sommet du joystick permettant de contrôler la caméra ou de naviguer dans les menus. L'appareil gère cinq axes de mouvement distincts, incluant la fonction de palonnier qui assure la rotation de l'appareil sur son axe vertical. Ce mouvement peut être activé soit en faisant pivoter le manche sur lui-même, une action liée à l'axe Z, soit en utilisant un levier à bascule progressive situé sur la manette des gaz.











Prix et disponibilités

Le T.Flight Hotas 5 Microsoft Flight Simulator Edition est officiellement disponible à la vente, après une période d'ouverture des précommandes lancée le 20 mai 2026. Bien qu'il s'agisse d'une déclinaison sur PS5, le tarif annoncé reste le même et il faudra compter seulement 99,99 euros sur la boutique officielle du constructeur et chez les revendeurs partenaires.