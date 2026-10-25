Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED : Test du casque gaming qui met le paquet sur son micro

Logitech G présente le PRO X3 LIGHTSPEED, son nouveau casque sans fil qui succède au PRO X 2. Le constructeur met surtout en avant la qualité de son micro détachable, entièrement repensé. Nous l'avons essayé au quotidien pour voir ce qu'il vaut vraiment.

Caractéristiques

Type : casque gaming sans fil circum-aural fermé

casque gaming sans fil circum-aural fermé Transducteurs : 50 mm PRO-G GRAPHENE

50 mm PRO-G GRAPHENE Micro : omnidirectionnel, détachable, 48 kHz / 16 bits

omnidirectionnel, détachable, 48 kHz / 16 bits Audio : son spatial 7.1, égaliseur paramétrique 10 bandes

son spatial 7.1, égaliseur paramétrique 10 bandes Connectique : LIGHTSPEED (récepteur USB-A), Bluetooth 5.3, jack 3,5 mm, recharge USB-C

LIGHTSPEED (récepteur USB-A), Bluetooth 5.3, jack 3,5 mm, recharge USB-C Portée : jusqu'à 30 m

jusqu'à 30 m Autonomie : jusqu'à 70 heures annoncées

jusqu'à 70 heures annoncées Poids : 356 g

356 g Plateformes : PC, PS5, PS4 et mobile

PC, PS5, PS4 et mobile Couleurs : Noir, Blanc et Magenta







Unboxing

Voici ce que vous trouverez à l'ouverture du Logitech G PRO X3 LIGHTSPEED :

Casque sans fil PRO X3 LIGHTSPEED

Micro détachable avec bonnette en mousse

Récepteur sans fil LIGHTSPEED USB-A avec prise jack 3,5 mm

Câble USB-A vers USB-C pour la recharge

Câble audio jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm pour l'usage filaire

Second jeu de coussinets en velours

Housse de rangement souple

Documentation utilisateur

Design et ergonomie

Design

Dès la sortie de la boîte, le PRO X3 LIGHTSPEED fait forte impression grâce à un assemblage de matériaux très soigné. Les flancs des écouteurs en aluminium usiné ressortent particulièrement et donnent à l'ensemble un rendu haut de gamme.

À l'image des autres périphériques de la gamme, le casque se décline en mauve et s'en habille ici dans son intégralité. Loin du rose pétant, cette teinte s'affirme comme un mauve marqué et sérieux, qui tranche avec les sempiternels noirs des setups gaming tout en restant très reconnaissable. Les plus classiques pourront d'ailleurs se tourner vers les versions noire ou blanche. En revanche, le mauve se montre sans doute un peu moins passe-partout pour qui voudrait emporter le casque ailleurs que devant son écran, car il reste avant tout un casque gaming.

Le serre-tête est entièrement recouvert de mousse, elle-même surmontée d'un revêtement perforé qui lui donne un look très travaillé. Le reste du casque arbore un plastique lisse d'excellente facture, qui ne fait absolument pas bas de gamme et se marie très bien avec les flancs en aluminium.











Ergonomie

Même après plusieurs heures de jeu, nous oublions presque le poids du casque et le confort reste très agréable, ce qui n'a rien d'étonnant de la part de Logitech.

Le serre-tête se montre suffisamment épais pour être moelleux, sans donner l'impression d'un casque qui « flotte » sur la tête. Les écouteurs se règlent par ailleurs indépendamment en hauteur grâce aux arceaux classiques, qui montent et descendent facilement de chaque côté, sans être ni trop souples ni trop marqués.

Deux jeux de coussinets sont fournis, l'un en similicuir et l'autre en velours, de quoi s'adapter à la saison comme aux envies de chacun. Le velours isole un peu moins des bruits extérieurs, mais il paraît plus confortable, même s'il tient un peu plus chaud. Le similicuir isole mieux, reste plus frais et semble un peu moins épais, tout en conservant ce confort habituel. Nous avons testé les deux, et le choix dépend finalement de l'usage de chacun. À noter que le casque ne propose pas de réduction de bruit active, l'isolation repose donc uniquement sur les coussinets.

Les coussinets restent toutefois un peu fins, ce qui n'a rien de gênant au quotidien. Les porteurs de lunettes devront en revanche y prêter attention, car les branches ont tendance à toucher vite le châssis, à appuyer sur les tempes ou à se retrouver légèrement compressées, selon la forme de leur monture.

Le changement de coussinets se fait assez facilement, mais demande tout de même un peu de force. Le casque n'utilise pas de système clipsé, puisque le revêtement vient englober l'écouteur. Ce n'est pas très instinctif au départ, mais une fois le principe compris, l'opération se révèle simple.

Côté commandes, l'allumage se fait grâce à une glissière à l'arrière de l'écouteur gauche, qu'on pousse vers le haut ou vers le bas. L'opération est très rapide et indique immédiatement la source connectée, sans devoir maintenir un bouton enfoncé. Comme elle dépasse légèrement, la glissière se repère facilement au toucher, et son activation comme sa désactivation sont franches. La molette de volume se montre elle aussi très accessible, tandis que les autres boutons fonctionnent bien. Seul regret, l'état du micro reste difficile à connaître. Le bouton laisse apparaître une petite partie rouge lorsqu'il est désactivé, mais aucune LED n'est visible à l'avant, si bien qu'une fois le casque sur les oreilles, seul le retour audio permet de savoir si le micro est actif ou coupé.







Son et égaliseur

Le casque s'appuie sur des transducteurs de 50 mm PRO-G GRAPHENE et propose, sans égaliseur, une signature sonore enrobée typique du gaming. Les basses se montrent généreuses et profondes, bien marquées, sans jamais prendre le pas sur le reste, et elles mettent en valeur les tirs et les effets. Le son reste globalement fidèle, avec une tendance vers les graves qui n'a rien d'anormal dans cet univers. Il paraît toutefois un peu moins naturel que chez des marques plus tournées vers l'audio, comme beyerdynamic, sans que cela le rende moins agréable.

Le constat reste identique en musique comme en vidéo, avec un rendu qui séduira certains plus que d'autres. Heureusement, il suffit d'ajuster le son via le logiciel et ses égaliseurs pour trouver la signature qui convient, ce qui rend le réglage très accessible.

Micro

La nouveauté majeure de ce modèle se joue sur son micro omnidirectionnel détachable, qui enregistre en 48 kHz / 16 bits et traite la voix grâce à la technologie BLUE VO!CE de G HUB. Le résultat se montre vraiment convaincant, avec un rendu très professionnel. Ce type de micro devient de plus en plus courant sur les casques actuels, mais celui-ci se place clairement parmi les bons élèves.

Le logiciel propose par ailleurs un panel plutôt généreux de réglages et de filtres, comme le volume d'entrée, l'égaliseur ou le nettoyage du signal, qui permet de limiter les bruits de fond, les souffles et les « pops » de la voix. Un enregistrement directement depuis G HUB permet en plus de s'écouter pour ajuster le rendu, et des préréglages donnent une voix plus aiguë, plus grave ou plus épaisse, avec un côté broadcast ou radio. Si le traitement ne convient pas, il est même possible de désactiver BLUE VO!CE pour retrouver un micro classique. Nous n'avons donc rien à redire sur ce micro très performant, qui s'adapte facilement à chaque voix et à chaque setup.

Le micro prend la forme d'une perche souple amovible, un choix un peu moins pratique qu'un modèle sur pivot qu'il suffit de relever pour couper le son. En contrepartie, il se retire complètement quand on veut simplement écouter, même si l'opération laisse un petit trou dans le châssis, sans être vraiment disgracieux.

La bonnette ronde du micro comporte par ailleurs une zone plate qui permet de la placer correctement devant la bouche et qui indique dans quel sens l'orienter, ce qui simplifie la mise en place.

















Sans-fil et autonomie

Connectique

La connexion LIGHTSPEED se montre comme d'habitude très bonne, et le Bluetooth 5.3 fonctionne tout aussi bien. Le récepteur USB paraît en revanche un peu plus grand que d'habitude. Le casque peut par ailleurs se brancher en filaire via le jack 3,5 mm.

Autonomie

Logitech G annonce jusqu'à 70 heures d'autonomie, contre 50 heures pour le PRO X 2. De notre côté, la batterie affichait 99 % à la sortie de la boîte et conservait encore 80 % après deux semaines d'utilisation ponctuelle, à raison d'une à deux heures par soir lorsque nous portions le casque. Pour une utilisation plus intensive, il faudra évidemment s'attendre à voir la batterie se décharger plus rapidement. Mais dans le cadre d'un usage classique, pour jouer ou se détendre en soirée ou le week-end, ne pas avoir à recharger le casque toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, constitue un véritable confort au quotidien.

Logitech G HUB

Comme pour la souris, G HUB se montre très performant, intuitif et riche en possibilités. Il permet de régler l'égaliseur paramétrique 10 bandes et propose même des presets de joueurs professionnels, ce qui en fait un logiciel complet qui nous accompagne au quotidien.









En jeu

Quel que soit le jeu, qu'il s'agisse d'un FPS, d'un MOBA ou d'un jeu d'aventure, le casque nous a suivis sans faillir et nous a permis de profiter au mieux de l'expérience, tout comme au travail ou en musique.

Sa signature plutôt riche en basses permet d'entendre nettement les explosions et les bruits de pas, tandis que les tirs et l'ensemble de l'animation sonore restent agréables à l'oreille. Sur Overwatch, qui n'est pas le plus exemplaire en matière de spatialisation, nous savons toujours d'où vient l'ennemi, et les basses profondes se font même légèrement ressentir. Le rendu est très plaisant, sans surprise pour un casque Logitech G.

Pour les communications en équipe, nous passons surtout par Discord, où nous sommes très bien entendus, même si nous utilisons peu le vocal intégré aux jeux en ligne. Côté fatigue, nous n'avons ressenti aucune gêne sur les longues sessions, le casque restant étonnamment confortable.