Razer x Pokémon : Lucario, Dracaufeu et Nymphali s'invitent sur vos oreilles

Après Pikachu et Évoli, Razer poursuit les 30 ans de Pokémon avec une collection entièrement dédiée à l'audio. Trois Pokémon très différents se partagent deux modèles de casques bien connus de la marque.

Les trois Pokémon choisis par Razer couvrent presque toute l'histoire de la licence. Dracaufeu, évolution finale de Salamèche, fait partie des figures de la première génération depuis 1996. Lucario s'est imposé avec Pokémon Diamant et Perle avant de devenir un habitué de Super Smash Bros., et Nymphali est arrivé avec Pokémon X et Y en 2013, en même temps que le type Fée dont il est devenu l'un des visages.

Après les collections Mentali & Noctali et Pikachu & Évoli, Razer laisse de côté le clavier, la souris et le tapis pour se concentrer sur trois casques. Lucario et Dracaufeu habillent le BlackShark V3 X HyperSpeed, un modèle sans fil orienté e-sport, alors que Nymphali hérite du Kraken V4 X filaire, plus axé sur le confort. Le choix du trio laisse d'ailleurs un peu perplexe, puisque Nymphali tranche nettement avec ses deux compagnons, d'autant qu'il habille un casque différent. Un trio Dracaufeu, Tortank et Florizarre aurait sans doute formé un ensemble plus cohérent, ou plutôt, avouons le, nostalgique.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Lucario

À nos yeux, c'est Lucario qui tire le mieux parti de la collaboration, avec un casque aux oreillettes entièrement bleu, des coques ornées de symboles et des coussinets gris qui reprennent les deux teintes du Pokémon. Lucario apparaît sur le haut de l'arceau dans une finition brillante réussie, même si elle risque de s'user avec le temps, et on le retrouve aussi au fond des oreillettes.



En main, le casque fait toutefois assez plastique, entre son arceau recouvert de similicuir et sa mousse souple, agréable à porter. Les coussinets sont larges mais peu épais, ce qui peut gêner les porteurs de lunettes, et les oreillettes ne se rangent pas à plat tandis que le réglage en hauteur paraît un peu fragile. Des compromis classiques sur les modèles « X » de Razer, qui gardent pour eux une connexion 2,4 GHz et Bluetooth, des haut-parleurs de 50 mm, un micro amovible et jusqu'à 70 heures d'autonomie pour 270 g.























Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Édition Dracaufeu

Sur le même châssis, Dracaufeu se montre étonnamment plus sobre. Le noir domine, relevé par des touches d'orange et des flammes rouges, et malgré une construction identique, les deux casques donnent l'impression d'être des produits complètement différents. Le choix se fera donc surtout selon vos couleurs et votre Pokémon préférés.



























Razer Kraken V4 X – Édition Nymphali

Changement d'ambiance avec Nymphali, qui troque le look e-sport des BlackShark contre un style plus cosy et très rose, avec des coussinets en tissu et un appui d'arceau rose foncé. Le Pokémon se fait en revanche discret, au fond des oreillettes et sur l'arceau, où l'on retrouve aussi un peu de son bleu. Le rose donne au casque une vraie identité, mais Razer aurait pu pousser la collaboration plus loin.



Nous l'avions déjà pris en main avec l'édition Pikachu & Évoli, et le Kraken V4 X paraît d'ailleurs plus solide que les BlackShark, avec un arceau cranté et des oreillettes qui pivotent à plat. Les coussinets un peu plus petits restent confortables, même si les porteurs de lunettes devront rester attentifs, et le micro rétractable rentre dans l'oreillette quand on n'en a plus besoin.

























Disponibilité et prix

L'édition Lucario est disponible depuis le 7 octobre, tandis que les éditions Dracaufeu et Nymphali ont suivi le 13 octobre, sur le site officiel de Razer et chez des revendeurs agréés.