Insta360 Mic : L'écran E-Ink du Mic Pro arrive sur un micro sans fil plus abordable

Insta360 complète sa gamme audio avec l'Insta360 Mic, un modèle intermédiaire qui reprend les idées phares du Mic Pro à un tarif plus contenu. Il remplace notamment la mémoire interne par un emplacement microSD.

Lancé en mai, le Mic Pro avait marqué les esprits avec une idée inédite, à savoir un écran E-Ink personnalisable sur chaque émetteur. Insta360 décline désormais ce concept avec l'Insta360 Mic, qui s'intercale entre le Mic Air d'entrée de gamme et le Mic Pro et vise les créateurs qui veulent un son plus soigné sans investir dans le modèle phare.



Le constructeur s'attaque surtout à un terrain largement occupé par DJI. Le DJI Mic 3 propose déjà l'enregistrement en 32 bits flottants, le gain automatique et des préréglages de voix, tout comme le plus compact DJI Mic Mini 2S passé récemment entre nos mains. L'Insta360 Mic compte donc sur son écran, sa microSD et son intégration aux caméras de la marque pour se distinguer.















Un émetteur à son image

L'émetteur reprend l'écran couleur de 1,22 pouce du Mic Pro, qui utilise la même encre électronique que les liseuses. Le créateur peut y afficher l'image de son choix, du logo de sa chaîne à un emoji en passant par la photo de son chien. Là où DJI se contente de coques magnétiques interchangeables sur son Mic Mini 2S, Insta360 transforme ainsi un accessoire habituellement discret en élément visible de l'identité d'une vidéo.

La microSD à la place de la mémoire interne

C'est la principale différence pratique avec le Mic Pro, mais aussi avec les micros de DJI, qui embarquent une mémoire fixe de 14,5 Go sur le Mic Mini 2S et de 32 Go sur le Mic 3. Le Mic mise de son côté sur un emplacement microSD, et une fois la carte insérée, l'émetteur enregistre le son en 32 bits flottants. Ce format capte une plage dynamique bien plus large qu'un enregistrement classique, si bien qu'un cri dans un stade comme une voix chuchotée risquent moins d'être saturés à cause d'un mauvais réglage du gain, autrement dit du niveau d'entrée du micro. Il ne supprime pas pour autant le vent ou le bruit ambiant, et sert surtout de copie de secours en plus de celle de la caméra ou du smartphone.



La carte reste toutefois facultative, puisque le Mic fonctionne aussi en Bluetooth ou avec son récepteur. Il se contente en revanche d'une seule capsule, là où le Mic Pro en intègre trois pour proposer plusieurs directivités, c'est-à-dire choisir dans quelle direction le micro capte le son.

Une puce dédiée à la réduction de bruit

Insta360 a intégré une puce audio dédiée à l'IA qui doit mieux filtrer le bruit de fond tout en limitant les artefacts, ces petits défauts qui donnent parfois un timbre métallique à la voix. Deux modes de gain automatique évitent la saturation ou lissent les variations de volume, tandis que trois préréglages (Standard, Riche et Clair) accentuent légèrement les aigus ou les graves.

Des réglages qui rappellent très directement ceux proposés par DJI sur le Mic 3 comme sur le Mic Mini 2S.

Compatible avec les caméras Insta360 et le Mic Pro

Les propriétaires de caméras Insta360 peuvent se passer du récepteur. L'émetteur se couple en Bluetooth aux X6, X5, Luna Ultra, Luna Pro, GO Ultra et Ace Pro 2 pour enregistrer en 48 kHz directement sur la caméra, et les X6 et Luna acceptent même deux émetteurs à la fois. Pour le reste, le récepteur se branche sur un smartphone via l'adaptateur USB-C ou sur un reflex et un hybride avec le câble 3,5 mm fourni.



Le Mic partage aussi le récepteur et l'étui de charge du Mic Pro, et un même récepteur gère jusqu'à quatre émetteurs en mélangeant les deux modèles, de quoi enregistrer un podcast à quatre sans remplacer son matériel. Il fait même mieux que son grand frère sur l'autonomie, avec 13 heures par émetteur et 34 heures avec l'étui, contre 10 et 30 heures pour le Mic Pro.









Prix et disponibilité

L'Insta360 Mic est disponible à 149 € avec un émetteur et un récepteur, ou à 269 € avec deux émetteurs. Ce dernier kit coûte 60 € de moins que le Mic Pro et 40 € de moins que le DJI Mic 3 à son lancement, mais 80 € de plus que le DJI Mic Mini 2S.







L'émetteur seul est vendu 85 €, sur le site du constructeur, sur Amazon et chez les revendeurs agréés.