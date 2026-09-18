Thrustmaster HOTAS Warthog MKII : Le célèbre joystick revient avec une base entièrement repensée

Après plusieurs années, le célèbre HOTAS Warthog de Thrustmaster s'offre une nouvelle génération. Le MKII conserve les répliques officielles du manche Viper et de la double manette des gaz de l'A-10C, tout en profitant d'une base revue pour améliorer sa fluidité, sa robustesse et sa compatibilité.

Le HOTAS Warthog fait partie des périphériques les plus connus dans l'univers de la simulation de vol, notamment grâce à sa reproduction des commandes de l'A-10C Warthog. Thrustmaster entend désormais lui offrir une nouvelle jeunesse avec le HOTAS Warthog MKII, qui conserve l'essentiel de la formule originale tout en apportant plusieurs évolutions techniques.

Le constructeur mise notamment sur une base entièrement repensée, conçue pour améliorer la fluidité des mouvements et la robustesse de l'ensemble. Le MKII conserve par ailleurs les répliques officielles du manche Viper et de la double manette des gaz de l'A-10C, toutes deux proposées sous licence U.S. Air Force.















Une base entièrement repensée

La principale évolution du HOTAS Warthog MKII se trouve donc au niveau de sa base. Thrustmaster a revu sa structure métallique afin d'améliorer la fluidité des mouvements, notamment au centre du manche, tout en renforçant la robustesse de l'ensemble.

Cette nouvelle base intègre notamment des roulements à billes anti-stiction, conçus pour limiter les frottements indésirables lors des mouvements. L'électronique évolue également avec une nouvelle architecture et un connecteur à six broches, qui permet notamment d'assurer la compatibilité avec l'ensemble des grips de la marque.

Thrustmaster annonce ainsi la possibilité de gérer jusqu'à 128 boutons et 8 axes simultanément, de quoi laisser une certaine marge aux utilisateurs qui souhaitent composer une configuration particulièrement complète.

La technologie H.E.A.R.T. toujours au rendez-vous

Le HOTAS Warthog MKII conserve également la technologie H.E.A.R.T. (HallEffect AccuRate Technology), basée sur des capteurs magnétiques à effet Hall. Thrustmaster s'appuie sur quinze années d'expertise autour de cette technologie, qui permet notamment de mesurer les mouvements sans contact physique entre les différents éléments de détection.

Le constructeur annonce une résolution de 16 bits afin de capter les micro-mouvements du manche avec précision, tout en mettant en avant une absence de drift dans le temps. Une caractéristique particulièrement importante pour un périphérique destiné à des simulations où les petits ajustements du manche peuvent avoir une influence directe sur le pilotage.

Le manche Viper et la double manette des gaz de l'A-10C

Si la base évolue, Thrustmaster conserve l'un des principaux arguments du Warthog avec ses répliques officielles sous licence U.S. Air Force. Le manche Viper à l'échelle 1:1 reprend une structure entièrement métallique et intègre 19 boutons d'action ainsi qu'un chapeau chinois à huit directions.

Le constructeur reprend également la double manette des gaz inspirée de l'A-10C, qui permet de contrôler indépendamment les deux moteurs. Un système de verrouillage permet par ailleurs de solidariser ou de séparer les deux manettes selon les besoins, tandis que le panneau de contrôle regroupe différentes commandes directement accessibles.

L'ensemble conserve ainsi l'identité du HOTAS Warthog original, avec une conception qui cherche avant tout à reproduire les commandes d'un véritable cockpit militaire plutôt qu'à proposer un simple joystick destiné à la simulation de vol.

Une configuration personnalisable sur PC

Le HOTAS Warthog MKII peut également être configuré depuis le logiciel T.A.R.G.E.T. de Thrustmaster. Celui-ci permet de programmer les contrôleurs de la marque, de créer des profils et de simplifier leur utilisation dans différents simulateurs.

Le logiciel peut notamment regrouper plusieurs contrôleurs Thrustmaster au sein d'une même configuration et permettre d'utiliser un profil commun plutôt que de devoir configurer chaque périphérique séparément. Le MKII reste ainsi pensé pour les utilisateurs qui souhaitent adapter précisément leurs commandes à leur manière de jouer.





Prix et disponibilité

Le HOTAS Warthog MKII, disponible sur PC, est proposé à 549,99 € et s'accompagne du manche Viper, de la double manette des gaz A-10C, de la nouvelle base MKII ainsi que de la plaque de bureau dédiée.