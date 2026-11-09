Secretlab x Demon Slayer : les fauteuils Giyu, Rengoku, Shinobu et Nezuko arrivent enfin en Europe

Longtemps réservée aux États-Unis et à l'Asie, la collection Secretlab x Demon Slayer débarque enfin en Europe. Au programme, quatre TITAN Evo inspirées de Giyu, Rengoku, Shinobu et Nezuko, et des housses SKINS pour transformer un fauteuil déjà installé.

Longtemps réservée aux États-Unis et à l'Asie, la collection Secretlab x Demon Slayer est enfin disponible en Europe. Elle se compose de quatre éditions de la TITAN Evo inspirées de Giyu, Rengoku, Shinobu et Nezuko, ainsi que de housses SKINS pour ceux qui possèdent déjà le fauteuil. Secretlab explique avoir puisé dans les couleurs, les motifs et les armes propres à chaque personnage, et chaque modèle reprend donc des éléments facilement identifiables de l'anime.

Giyu, une lame qui change de couleur

La TITAN Evo Demon Slayer Giyu est la seule de la collection à utiliser le similicuir hybride NEO, un choix qui colle au tempérament froid du Pilier de l'Eau. Les motifs de son haori, le manteau porté par les pourfendeurs, recouvrent les ailes latérales tandis que son katana s'affiche sur le dossier.

Ce dernier cache d'ailleurs le détail le plus original de la gamme, à savoir une matière thermosensible qui fait passer la lame du noir au bleu sous l'effet de la chaleur. Secretlab précise toutefois que l'effet peut s'atténuer avec le temps et déconseille une exposition prolongée au soleil, qui risque de le rendre permanent.

Rengoku et Shinobu, deux Piliers en SoftWeave

La TITAN Evo Demon Slayer Rengoku mise sur le tissu SoftWeave Plus et sur les flammes du haori du Pilier de la Flamme. Ses dernières paroles sont brodées en japonais en haut du dossier, et son sabre Nichirin, celui qui a protégé les passagers du Train de l'Infini, orne l'arrière du fauteuil.

L'édition Shinobu adopte une approche plus légère, avec les motifs du haori de la Pilier de l'Insecte sur les ailes latérales et des ailes de papillon au centre du dossier. Son sabre empoisonné est brodé à l'arrière, comme pour Rengoku.

Nezuko et son bâillon en bambou

Seul personnage du lot à ne pas faire partie des Piliers, Nezuko a droit à un fauteuil rose reprenant le motif à carreaux ichimatsu de son kimono. Le bâillon en bambou qu'elle porte tout au long de la série est reproduit sur le dossier, tandis que l'arrière accueille ses marques démoniaques en haut et en bas. Le siège profite ainsi d'un coloris complet et, comme vous le savez déjà, nous sommes plutôt fans des produits qui n'hésitent pas à se démarquer. À nos yeux, il s'agit donc du modèle le plus atypique et le plus réussi de la collaboration.

La base TITAN Evo conservée

Sous les broderies, on retrouve la TITAN Evo classique avec son support lombaire intégré réglable, son coussin de tête magnétique à mémoire de forme et ses accoudoirs 4D. Nous l'avons déjà testée dans ses éditions The Witcher et Fortnite, et son maintien ferme nous a paru particulièrement adapté aux longues sessions de jeu comme de travail.

Prix et disponibilité

Les fauteuils sont proposés en précommande, avec une expédition prévue d'ici le 29 décembre pour les modèles Regular.

TITAN Evo Demon Slayer Giyu : 624 € en Regular, 674 € en XL

624 € en Regular, 674 € en XL TITAN Evo Demon Slayer Rengoku : 644 € en Regular, 694 € en XL

644 € en Regular, 694 € en XL TITAN Evo Demon Slayer Shinobu : 644 € en Regular et indisponible en XL

: en Regular et indisponible en XL TITAN Evo Demon Slayer Nezuko : 644 € en Regular et indisponible en XL

644 € en Regular et indisponible en XL SKINS Demon Slayer Rengoku et Shinobu : 624 €

Pour comparaison, la TITAN Evo standard reste vendue 549 € en Regular.