Coin Master Board Adventure : Liens des lancers (dés) et pièces gratuits

Retrouvez les liens Coin Master Board Adventure du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.

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Tous les jours, Moon Active, le studio derrière le jeu, partage différents liens officiels sur ses réseaux sociaux pour vous permettre d'obtenir gratuitement des bonus sur Coin Master Board Adventure. Ces récompenses incluent principalement des lancers (dés) gratuits et des pièces (coins) pour avancer rapidement sur le plateau et faire évoluer votre village. Vous retrouverez ci-dessous tous les liens du jour ainsi que ceux des jours précédents. N'oubliez pas que les liens expirant généralement au bout de 3 à 4 jours, il est recommandé de consulter régulièrement cette page pour ne rien manquer.

Liens du jour Coin Master Board Adventure : Lancers et dés gratuits

Date et heure Énergies gratuites Lien quotidien 22/10/2026 à 20:00 01 Énergies Collecter 22/10/2026 à 18:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 18:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 17:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter 22/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter 21/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter 21/10/2026 à 07:00 50+ Énergies Collecter

Comment obtenir des dés et des pièces gratuits dans Coin Master Board Adventure ?

En plus des liens quotidiens distribués par l'éditeur, plusieurs astuces gratuites permettent d'accumuler un maximum de lancers et de pièces dans Coin Master Board Adventure.

1. Invitez vos amis Facebook

Pour chaque ami invité à rejoindre le jeu via Facebook, vous débloquez un bonus substantiel de lancers gratuits. Pour valider la récompense, votre ami doit accepter l'invitation, télécharger l'application et lier son compte Facebook à Coin Master Board Adventure.

2. Échangez des cadeaux quotidiens

Une fois vos amis ajoutés, vous pouvez leur envoyer chaque jour des pièces et des lancers gratuits. Ce système de dons vous permet de partager jusqu'à 100 cadeaux par jour avec votre communauté sans jamais consommer votre propre stock de dés.

3. Profitez de la recharge automatique

Le jeu vous octroie automatiquement des lancers gratuits au fil du temps. Pensez à vous connecter régulièrement afin d'utiliser vos dés avant que votre jauge ne soit pleine et de continuer à accumuler de la recharge passive.

4. Jouez régulièrement et participez aux événements Coin Master Board Adventure

N'oubliez pas de récupérer vos récompenses quotidiennes, incluant des dès gratuits, mais aussi des pièces, tout en participant aux divers événements, riches en récompenses. Cela vous permettra de progresser encore plus rapidement dans Coin Master Board Adventure.





Présentation de Coin Master Board Adventure

Coin Master Board Adventure est le tout nouveau jeu de stratégie et de construction édité par Moon Active. Il réinvente la formule classique de la franchise en remplaçant la machine à sous par un plateau de jeu dynamique (dans un style combinant les mécaniques de Monopoly Go! et de Coin Master).

En lançant les dés, votre personnage progresse sur le plateau pour débloquer des récompenses :

Pièces (coins) : indispensables pour construire et améliorer les structures de vos villages.

indispensables pour construire et améliorer les structures de vos villages. Attaques et pillages : utilisez vos marteaux et vos attaques pour cibler les bases ennemies et dérober leur trésor.

utilisez vos marteaux et vos attaques pour cibler les bases ennemies et dérober leur trésor. Boucliers : protégez vos bâtiments contre les assauts des autres joueurs.

F.A.Q : Questions fréquentes sur Coin Master Board Adventure

Quelle est la durée de validité des liens de dés gratuits ?

Les liens officiels partagés par Moon Active restent généralement actifs pendant 3 à 4 jours. Passé ce délai, les récompenses ne peuvent plus être réclamées.

Pourquoi un lien de lancers gratuits ne fonctionne-t-il pas ?

Si un lien ne fonctionne pas, cela signifie généralement qu'il a dépassé sa date d'expiration ou que vous avez déjà récupéré cette récompense sur votre compte Coin Master Board Adventure.

Est-il possible de tricher pour avoir des dés illimités ?

Non, les générateurs de ressources et logiciels de triche sont inefficaces et strictement interdits. L'utilisation de ces outils expose votre compte à un bannissement définitif. Seuls les liens officiels et les astuces du jeu permettent de progresser en toute sécurité.