Caractéristiques

Taille recommandée : 181 cm - 205 cm

181 cm - 205 cm Poids maximum : 80 - 180 kg

80 - 180 kg Revêtement : Similicuir noir hybride Secretlab NEO / Jinx et Rose Secretlab

Similicuir noir hybride Secretlab NEO / Jinx et Rose Secretlab Coussins : Support lombaire et accoudoirs aimantés interchangeables

Support lombaire et accoudoirs aimantés interchangeables Ajustabilité du dossier : de 85° à 165°

de 85° à 165° Garantie : 3 ans (extension de garantie possible 2 ans)

3 ans (extension de garantie possible 2 ans) Prix : 674,00 €

Le retour du chat

Le montage





Zoom sur les composants

Revêtement et format

Dossier et système lombaires

Assise

Châssis et finitions





Enfin, la base est en aluminium ADC 12, car il s'agit d'un point clé qui se veut aussi robuste que léger, d'où l'intérêt pour l'aluminium. Comme pour le siège, rien à dire sur les finitions, qu'elles soient visibles ou non.

Les coussins

Réglage et bascule

La différence entre les gammes

Nouveautés et association table Magnus

La gamme de coussins League of Legends

Poro

Teemo

Annie

Yuumi

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ayant déjà testé la gamme, nous ne nous attarderons sur moins de points que ce dernier. Cet article a pour vocation de présenter l'édition, la différence entre les gammes de fauteuils gamers(celle-ci), ainsi que les produits dérivés de l'univers League of Legends qui pourraient s'adapter avec les sièges de même catégorie :Vous l'attendiez, le voilà de retour. Coca, le chat, teste pour vous le confort du carton d'emballage, que ce soit pour dormir ou se gratter,. Nous nous demanderions presque pourquoi le constructeur ne vend pas ses cartons vides pour les maîtres d'animaux de compagnie.Comme toujours et sans surprise,. Nous constatons en prime l'utilisation de nombreux éléments sous magnétisme pour un montage sans vis et efficace. S'il s'agit de votre premier siège, une grande feuille cartonnée vous attend dans le but de vous guider pas à pas dans l'évolution des éléments à monter. Certainement le siège le plus facile à monter qu'il nous ait été donné de tester.Avant tout, il est important de noter l'effort du constructeur quant au choix des revêtements, mais également du style et de la forme du siège. Si certains points étaient moins maîtrisés pour la version 2020,. Nous disons adieu au cuir PU pour se concentrer sur unassocié à un système de mousse froide exclusif (en attente de brevet). Bien que notre siège soit blanc/gris, soyez rassuré sur l'aspect nettoyage. En effet, contre notre gré, il nous est arrivé de le salir avec de la graisse ou même du sang (longue histoire). Bonne nouvelle, le similicuir a un revêtement lisse et facilement nettoyable à l'eau, à condition de ne pas laisser la tâche sécher trop longtemps.Il est composé de quatre éléments bien distincts. Sur la face avant se trouve la zone d'appuie-tête qui est aimantée (cf. coussin), tandis qu'un nouveau système fait son apparition au niveau des lombaires. C'est un point largement positif puisque, là où cette fonction n'était disponible que pour les plus grands sièges de la marque, elle se retrouve, à présent,. Pour finir, sur les flancs se trouvent les molettes de réglage du système lombaires à raison d'une par flanc.Pour revenir succinctement sur la partie lombaires, car nous l'avions déjà testé sur des sièges concurrents, il faut savoir que. En effet, lors des premières apparitions, cette technologie était fixe pour simplement remplacer le coussin lombaire en proposant desur le dossier. Si cette méthode était fonctionnelle, elle n'en restait pas moins difficile à adapter et surtout, selon les cas, potentiellement inadaptée pour un utilisateur sensible.Afin de pallier ce problème,qui ne se contente pas de se positionner plus ou moins haut et plus ou moins profondément, mais qui viendra également s'adapter à votre position sur le fauteuil. Nous confirmons, à l'utilisation, la technicité, mais également le confort apporté.À l'égal du dossier, le revêtement ainsi que la mousse utilisée sont confortables tout en proposant. Elle est adaptée à celles et ceux qui apprécient une assise plus raide, sans qu'elle soit trop rigide. Nous constatons que, pour la version XL, l'assise se trouve plus baquet. À prendre en compte selon votre morphologie.L'assise conserve tout de même sapropose non seulement une posture assise qui se veut optimale, mais également un siège uniforme et sans fissure dans lesquelles peuvent se glisser poussière et autres impuretés. Malgré son aspect baquet, le siège offre toujours une bonne mobilité, selon votre morphologie.Sans surprise, nous saluons les finitions du châssis qui se veulent exemplaires en tout point et certainement les meilleures que nous ayons vues à ce jour. Les soudures sont lissées, les perçages sont extrêmement propres tandis que les finitions proposent un rendu visuel très appréciable. Un siège confortable tant à l'utilisation qu'au montage, ce qui saura plaire à une majorité d'utilisateurs. Nous pouvons également noter le soin pris par le constructeur pour lisser les finitions et rentre le tout attrayant, même si l'aspect n'entre pas en compte concernant la robustesse. Cependant,Toujours pour garder un aspect novateur, le coussin de tête, seul présent dans le packaging pour cause du nouveau système lombaires, est également magnétique. De ce fait, il suffit de le poser, ou le jeter (à votre guise) sur le haut du dossier pour qu'il reste accroché. Nous pouvons notifier, tout de même, que nous ne connaissons pas la durabilité d'un tel système. Concernant le confort, rien à signaler. Si la zone magnétique se sent dès la prise en main, elle ne gêne en rien au confort initial du coussin, lequel vous proposera de longues sessions de douceur.Pour celles et ceux qui le souhaitent,, ou simplement pour changer le coloris du logo constructeur. Disponibles sous quatorze déclinaisons, le coussin de tête Secretlab est vendu au prix de 69€. À l'instar de nombreux sièges, il est possible de le faire pivoter et basculer, mais également de le stopper. Si l'on répertorie un angle d', là où d'autres proposent 180°, il reste largement profitable.Comme nous l'avions déjà annoncé,La forme ainsi que la composition de l'ensemble de ces sièges restent identiques. La différence se situe sur l'encombrement du siège, qui propose un dossier et une assise légèrement plus grands au fil des gammes, pour s'adapter à différentes morphologies. Le prix ne change pas pour les versions Small et Régular, tandis que la XL vous demandera un surplus standard de 50 €. Ceci est résultant d'un fauteuil bien plus imposant et capable de résister à des contraintes plus poussées. Voici la liste des chaises gaming Secretlab de gauche à droite sur la photo : Small 2020, Régular 2022 et XL 2022.Que la tablevous intéresse ou non, il reste intéressant de voir le siège en situation réelle pour comprendre son impact et apprécier son design. Voici donc quelques photos pour régaler vos pupilles.Pour finir d'étoffer votre siège, malgré le système de lombaires intégré, ou simplement dans le but d'améliorer le design d'un de vos sièges, même concurrent,propose un ensemble de coussins lombaires aux couleurs de personnages emblématiques de League of Legends. Disponibles pour la modique somme de 59 €, voici les colorisDécouvertes sur le mode de jeu ARAM, ces petites créatures toutes mignonnes sont friandes de cookies. Par ailleurs, si vous en donnez de trop à l'un d'entre eux, pendant votre partie, cela le fera exploser pour faire naître une multitude de nouveaux petits Poros.L'un des personnages les plus détestés de League of Legends, de par son aspect dit cancer et « trop facile à jouer ». Il dispose d'un faciès significatif que vous serez heureux de pouvoir admirer à longueur de journée.Pour être plus précis, le coussin est la représentation de Tibber, l'ours en peluche d'Annie. Cette dernière peut l'invoquer pour faire des dommages colossaux à ses adversaires, tout en continuant de les poursuivre en les brulant. Un petit nounours fort sympathique, que l'on préfère avoir avec soi que contre.Ne vous fiez pas à son air innocent. Ce petit chat, bien qu'inoffensif seul, deviendra une arme de soin et destruction massive associée à un champion capable de profiter au maximum de son potentiel. Un chat mignon qui n'est pas en reste.Bien sûr, ce ne sont pas les seuls coussins issus du jeu vidéo de disponibles. En effet, la marque propose également des déclinaisons pouret bien d'autres... Finalement, à l'utilisation, les coussins sont confortables et viennent prendre facilement la forme de votre dos jusqu'à atteindre une zone de compression agréable. Ils sont imposants et les couleurs sont nettes et représentatives.