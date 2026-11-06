Découvrez les 7 jeux en novembre 2026 par Luna (Prime Gaming)

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.
En ce qui concerne le mois de novembre 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux entre licences mondialement connues et titres indépendants.
Les jeux Prime Gaming Luna pour novembre 2026
Ainsi, pour ce mois de novembre 2026, nous retrouvons 7 jeux, avec en tête d'affiche Jurassic World Evolution 2 ou encore Squirrel with a Gun, accompagné d'autres jeux indépendants, comme Arcadia Fallen. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en novembre 2026 via Prime Gaming.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|WRC Generations
|5 novembre 2026
|Epic Games Store
|Squirrel with a Gun
|5 novembre 2026
|Amazon Games App
|Jurassic World Evolution 2
|12 novembre 2026
|Epic Games Store
|Radiolight
|12 novembre 2026
|Epic Games Store
|Werewolf: The Apocalypse - Earthblood
|19 novembre 2026
|Epic Games Store
|Clem
|19 novembre 2026
|Epic Games Store
|Arcadia Fallen
|24 novembre 2026
|Amazon Games App
Les jeux Luna de novembre 2026
En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de novembre 2026, avec encore une très belle liste :
|
Jeu
|Madden NFL 27
|NBA THE RUN
|Disney Epic Mickey: Rebrushed
|Mixtape
|Kingdom Come: Deliverance 2
|Police Simulator: Patrol Officers
|Sushi Go!
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2026 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
commentaire (0)