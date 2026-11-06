Découvrez les 7 jeux en novembre 2026 par Luna (Prime Gaming)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2026 à 10h59
Pour le mois de novembre 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 7 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la belle sélection de novembre 2026 dans notre article.
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Découvrez les 7 jeux en novembre 2026 par Luna (Prime Gaming)

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.

En ce qui concerne le mois de novembre 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux entre licences mondialement connues et titres indépendants.

Les jeux Prime Gaming Luna pour novembre 2026

Jurassic World Evolution 2 - Jeux PS4 et PS5 | PlayStation (Luxembourg)

Ainsi, pour ce mois de novembre 2026, nous retrouvons 7 jeux, avec en tête d'affiche Jurassic World Evolution 2 ou encore Squirrel with a Gun, accompagné d'autres jeux indépendants, comme Arcadia Fallen. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en novembre 2026 via Prime Gaming.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
WRC Generations 5 novembre 2026 Epic Games Store
Squirrel with a Gun 5 novembre 2026 Amazon Games App
Jurassic World Evolution 2 12 novembre 2026 Epic Games Store
Radiolight 12 novembre 2026 Epic Games Store
Werewolf: The Apocalypse - Earthblood 19 novembre 2026 Epic Games Store
Clem 19 novembre 2026 Epic Games Store
Arcadia Fallen 24 novembre 2026 Amazon Games App

Découvrez les 7 jeux en novembre 2026 par Luna (Prime Gaming)

Les jeux Luna de novembre 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de novembre 2026, avec encore une très belle liste : 

Jeu
Madden NFL 27
NBA THE RUN 
Disney Epic Mickey: Rebrushed
Mixtape 
Kingdom Come: Deliverance 2
Police Simulator: Patrol Officers
Sushi Go!

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2026 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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