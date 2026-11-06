Découvrez les 7 jeux en novembre 2026 par Luna (Prime Gaming)

Pour le mois de novembre 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 7 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la belle sélection de novembre 2026 dans notre article.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.

En ce qui concerne le mois de novembre 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux entre licences mondialement connues et titres indépendants.

Les jeux Prime Gaming Luna pour novembre 2026

Ainsi, pour ce mois de novembre 2026, nous retrouvons 7 jeux, avec en tête d'affiche Jurassic World Evolution 2 ou encore Squirrel with a Gun, accompagné d'autres jeux indépendants, comme Arcadia Fallen. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en novembre 2026 via Prime Gaming.

Jeu Date d'arrivée Plateforme WRC Generations 5 novembre 2026 Epic Games Store Squirrel with a Gun 5 novembre 2026 Amazon Games App Jurassic World Evolution 2 12 novembre 2026 Epic Games Store Radiolight 12 novembre 2026 Epic Games Store Werewolf: The Apocalypse - Earthblood 19 novembre 2026 Epic Games Store Clem 19 novembre 2026 Epic Games Store Arcadia Fallen 24 novembre 2026 Amazon Games App

Les jeux Luna de novembre 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois de novembre 2026, avec encore une très belle liste :

Jeu Madden NFL 27 NBA THE RUN Disney Epic Mickey: Rebrushed Mixtape Kingdom Come: Deliverance 2 Police Simulator: Patrol Officers Sushi Go!

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en novembre 2026 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.