Fortnite : Quelles sont vos réelles chances de trouver le jeton de la boutique pirate ? Epic Games répond

La nouvelle mécanique de la boutique pirate sur Fortnite a relancé l'engouement des joueurs, mais face à la frustration grandissante, Epic Games a dû briser le silence. Découvrez les véritables probabilités, presque impossibles, de mettre la main sur ce précieux sésame virtuel.

À l'occasion de la sortie de sa nouvelle saison, Fortnite a mis en place une véritable arche de Noé numérique pour anticiper la tempête médiatique de Grand Theft Auto VI, en introduisant une toute nouvelle mécanique qui a poussé des millions de joueurs à relancer le jeu dans l'espoir de décrocher le gros lot. Il s'agit de la fameuse boutique pirate. Les jetons de cette boutique sont éparpillés dans chaque partie et, lorsqu'ils sont trouvés, ils vous permettent de rafler l'équivalent d'un mois de cosmétiques de la boutique d'objets, et ce, totalement gratuitement. C'est une idée novatrice, mais la communauté commence déjà à s'épuiser. En effet, les experts dataminage n'ont pas réussi à découvrir les probabilités ni le fonctionnement exact du système, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles Epic Games désactivait les jetons à la volée ou qu'il n'en existait qu'un nombre très limité.

Quelles sont les chances d'obtenir un jeton pour la boutique pirate de Fortnite ?

Face à cette grogne, le compte officiel Fortnite Status a finalement dévoilé les taux d'obtention et mis fin aux spéculations. Sans grande surprise, le constat est sans appel, étant donné que vous avez 1 chance sur 137 500 de trouver un jeton. Soit environ 0,00073 % de l'obtenir en ouvrant un coffre.

Vous avez demandé des informations sur les taux d'obtention, alors voici comment cela fonctionne. Le nouveau trésor de cette saison se trouve dans les coffres, tout comme les autres objets. Les taux d'obtention des trésors dans les coffres sont constants depuis le lancement de la saison et ne varient pas au cours de la journée, sauf pendant les « Heures de Trésor ». À l'exception des « Gizmos », vous ne pouvez pas obtenir le même trésor deux fois.

Des taux augmentés pendant les événements spéciaux

Fortnite a lancé le premier événement des « Heures de Trésor » le 7 novembre, mais n'avait fait aucune mention des jetons de la boutique pirate. Les joueurs supposaient que le taux d'obtention ne serait pas affecté, mais ce n'est finalement pas le cas.

Epic Games a confirmé que les taux d'obtention de l'accès à la boutique pirate sont multipliés par 1,5 pendant ces heures spécifiques, ce qui équivaut à environ une chance sur 91 667. Le studio précise toutefois que ces probabilités pourraient être plus élevées lors des prochains événements. D'ailleurs, lors de la deuxième session du 7 novembre, les taux ont été multipliés par deux, atteignant une chance sur 68 750.

Le jeton pirate n'est pas la récompense la plus rare

Fait intéressant, l'accès à la boutique pirate n'est pas la récompense la plus difficile à obtenir du jeu. Cet honneur revient à la tenue dorée hebdomadaire, qui ne bénéficie que d'un taux d'obtention d'une chance sur 1 562 500. Bien qu'Epic se soit montré un peu plus généreux en augmentant les cotes pendant les heures dédiées, multipliant vos chances de la trouver par sept ou dix, cela reste un véritable exploit.

Pour mieux comprendre, voici le détail des probabilités partagé par Epic Games :

La tenue dorée hebdomadaire → 1 chance sur 1 562 500

L'accès à la boutique pirate → 1 chance sur 137 500

Le véhicule et l'autocollant hebdomadaires → 1 chance sur 7 813

La pioche ou l'accessoire de dos hebdomadaire → 1 chance sur 568.

La piste musicale → 1 chance sur 391

L'écran de chargement → 1 chance sur 272

Le gadget → 1 chance sur 127

Le fonctionnement impitoyable de l'aléatoire

Maintenant que nous connaissons les chiffres, il est important de rappeler comment fonctionne le hasard dans les jeux vidéo. Cela ne signifie absolument pas qu'ouvrir 137 500 coffres vous garantira un jeton de la boutique pirate. Chaque fois que vous ouvrez un coffre, c'est comme acheter un billet de loterie. Le tout premier coffre a exactement autant de chances de vous rapporter un jeton que le dernier que vous ouvrirez. Même si les probabilités ont peu de chances de tourner en votre faveur, vous pouvez très bien ouvrir 10 coffres et avoir votre jeton, ou en ouvrir 150 000 avant de l'avoir. Il faut juste être chanceux, c'est ainsi que fonctionne la génération de nombres aléatoires.

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Dans tous les cas, vous avez jusqu'à la fin de la saison pour tenter d'obtenir ce fameux jeton, qui vous ouvre les portes de la boutique. Et vous, au bout de combien de coffres avez-vous obtenu votre jeton, si vous l'avez eu ?