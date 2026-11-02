Fortnite : Tout savoir sur le jeton de la boutique pirate et comment l'obtenir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 novembre 2026 à 18h34
Avis aux pirates en herbe ! Un jeton d'une rareté extrême fait actuellement fureur dans Fortnite. Découvrez le fonctionnement de cet objet légendaire qui permet de débloquer gratuitement le contenu de la boutique d'objets.
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Fortnite : Tout savoir sur le jeton de la boutique pirate et comment l'obtenir

Lié à la mini-saison sous le thème de la piraterie du mode Fortnite Chasse aux trésors, le jeton de la boutique pirate (pirate shop token) représente l'un des trésors les plus précieux de l'histoire du jeu. Trouver cet élément offre un accès royal au magasin du jeu, permettant de récupérer presque l'intégralité du catalogue disponible sans dépenser le moindre V-buck.

Comment obtenir le jeton de la boutique pirate dans Fortnite ?

À l'heure actuelle, le seul moyen de mettre la main sur ce jeton réside dans l'ouverture des coffres classiques dispersés sur la carte, l'objet apparaissant sous la forme d'un drop de butin totalement aléatoire. Il n'est donc pas nécessaire de chercher des coffres rares pour tenter votre chance. Vous saurez immédiatement si la chance vous a souri : le coffre se mettra à briller et à trembler durant plusieurs secondes avant d'exploser, affichant le message « VOUS AVEZ TROUVÉ UN JETON DE LA BOUTIQUE PIRATE / YOU FOUND PIRATE SHOP ACCESS » à l'écran.

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En déterrant ce trésor, vous obtiendrez en réalité deux récompensés distinctes : PIRATE SHOP ACCESS (2026) et PIRATE SHOP ACCESS (2027). La première doit être activée avant le 15 décembre 2026, tandis que la seconde sera utilisable l'année suivante. Une fois l'accès validé, vous pourrez réclamer gratuitement pendant 14 jours l'ensemble des articles vendus contre des V-bucks dans la boutique d'objets.

Cette offre exceptionnelle comporte néanmoins quelques limites précises. Elle exclut les niveaux de passe de combat, les cadeaux ainsi que les packs payables en argent réel. De plus, vous ne pourrez débloquer qu'une seule mascotte non possédée. En dehors de ces restrictions, vous aurez le champ libre pour remplir votre casier d'une multitude de cosmétiques gratuits.

Quelle est la rareté du jeton de la boutique ?

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Compte tenu de sa valeur phénoménale, le jeton de la boutique de pirate s'avère extraordinairement dur à dénicher. Pour maximiser vos chances de le trouver, il est vivement conseillé de jouer en groupe. En effet, si un membre d'un duo, trio ou section découvre ce précieux sésame, l'ensemble des joueurs de l'équipe reçoit également la récompense.

En dehors de cette stratégie d'équipe, la seule méthode consiste à continuer d'ouvrir un maximum de coffres en jeu tout en croisant les doigts. Mais les chances de l'obtenir sont très, très faibles. Si vous faites partie des chanceux, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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