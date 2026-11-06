PlayStation Plus : De nouveaux avantages pour les abonnés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 novembre 2026 à 14h46
PlayStation a ajouté de nouveaux avantages pour tous les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PlayStation Plus/PS Plus.
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PlayStation Plus : De nouveaux avantages pour les abonnés

Les abonnés au service PlayStation Plus, qui est aussi dit PS Plus, ont le droit à de multiples avantages et bénéfices, dont des jeux offerts tous les mois ou encore l'accès à un catalogue de titres se renouvelant régulièrement. Toutefois, PlayStation vient tout juste d'annoncer de nouveaux bonus pour les membres PS Plus.

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De nouveaux avantages pour les joueurs possédant le PS Plus

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C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X que PlayStation a fait cette annonce : les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PS Plus peuvent désormais profiter de nouveaux avantages. Il s'agit notamment d'essais à durée limitée sur certaines plateformes/sites ou encore des réductions sur des produits. Mais, pour que cela soit plus clair, voici les nouveaux avantages présentés par PlayStation

  • Essai de 3 mois à YouTube Premium
  • Réduction de 5 % sur les consoles et les accessoires sur le site de PlayStation
  • Réduction de 10 % sur certaines manettes sans fil DualSense, depuis le site de PlayStation
  • Réduction de 10 % sur la section gaming et audio chez Sony Electronics
  • Obtention d'un crédit de film sur l'application Sony Pictures Core
  • Accès à Audible à 0,99 € pendant 3 mois
  • Essai de 2 mois à Calm Premium

PlayStation précise que ces offres concernent les membres PS Plus (de n'importe quel palier) possédant « un compte PlayStation basé au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne ».

Détails sur les avantages déjà connus des abonnements PS Plus

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En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

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Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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