Du sport au quotidien, notre sélection high-tech polyvalente pour les fêtes

Montre GPS, écouteurs ouverts, caméra de poche ou drone, certains produits high-tech suivent aussi bien nos entraînements que notre quotidien, du jeu au voyage. Entre modèles testés par nos soins et alternatives à considérer, voici notre sélection pour les fêtes de fin d'année.

Entre les séances de sport, les sorties en extérieur, les sessions de jeu et la création de contenu, la technologie trouve facilement sa place au quotidien. Montre GPS pour suivre ses performances, écouteurs ouverts pour s'entraîner sans s'isoler ou caméra compacte pour immortaliser ses sorties, les équipements ne manquent pas, encore faut-il choisir ceux qui répondent à ses besoins.

Avec une pratique mêlant CrossFit, running, trail et gaming, nous avons sélectionné plusieurs produits qui nous accompagnent dans ces différents univers. La plupart ont été testés par nos soins en conditions réelles, tandis que d'autres constituent des alternatives intéressantes, que nous n'avons pas eues en main, à considérer pour cette fin d'année.

Une montre GPS pour suivre ses performances en sport et en extérieur

Pour suivre ses progrès en course à pied, en trail ou en CrossFit, une montre GPS reste particulièrement utile. Nous avons volontairement écarté les montres connectées généralistes, plus tournées vers le smartphone, au profit de modèles pensés pour le suivi sportif, et c'est la COROS Pace 3 qui nous a convaincus.

Running, trail, CrossFit et même nage en eau libre, elle nous a accompagnés partout avec un GPS double fréquence précis, en ville comme en forêt ou en montagne. Son écran transflectif, moins flatteur qu'une dalle AMOLED, reste lisible en plein soleil comme sous l'eau, et avec 30 g bracelet nylon compris, elle se fait oublier au poignet.









Comme avec n'importe quelle montre, mieux vaut rester vigilant en haltérophilie, où la barre peut heurter le poignet. Plus spécifique à la Pace 3, l'absence de cartographie impose de préparer son itinéraire en trail et de suivre un fil d'Ariane, tandis que le capteur cardiaque, globalement fiable, montre quelques écarts pendant les efforts les plus intenses.

Notre verdict : Légère, endurante et précise, la Pace 3 offre l'essentiel du suivi sportif sans se ruiner, à condition de pouvoir se passer de cartographie.

Notre note : 8/10.

Sans l'avoir testée, la COROS Pace 4 adopte un écran AMOLED mieux défini et monte jusqu'à 41 heures en GPS tous systèmes selon le constructeur, mais conserve la navigation par fil d'Ariane. Pour profiter d'une cartographie hors ligne, il faut passer à la Pace 4 Pro, elle aussi non testée, qui ajoute un écran AMOLED plus grand de 1,47 pouce sous verre saphir, une lunette en titane et jusqu'à 60 heures en GPS.

La Pace 3 reste ainsi une excellente porte d'entrée dans l'écosystème COROS, d'autant que son prix a baissé. La Pace 4 se défend pour son écran et son autonomie, avec un écart de prix contenu, tandis que la Pace 4 Pro, nettement plus chère, vise surtout les adeptes de trail qui ne veulent plus se passer de cartes.









Des écouteurs ouverts pour courir, s'entraîner et jouer

Portée par l'après-Covid, les préoccupations de santé et les réseaux sociaux, la pratique sportive a nettement progressé depuis plusieurs années, ce qui a poussé de nombreux constructeurs à s'intéresser de plus près au confort des sportifs.

Les écouteurs ouverts, ou open-ear, en sont un bon exemple, puisqu'ils laissent le conduit auditif libre pour profiter de sa musique ou du son d'un jeu tout en restant attentif à son environnement. Le phénomène touche désormais jusqu'aux spécialistes du gaming comme ASUS ROG.

ASUS ROG Cetra Open Wireless : des écouteurs pour alterner sport et gaming

Les ROG Cetra Open Wireless restent avant tout pensés pour les joueurs, avec un dongle 2,4 GHz SpeedNova qui assure une latence imperceptible sur PC ou sur console compatible, y compris pendant nos parties de Warzone.











C'est pourtant en CrossFit ou même en course qu'ils nous ont le plus surpris, puisqu'ils n'ont pas bougé, même sur des mouvements explosifs ou tête en bas. Certifiés IPX5, ils résistent à la transpiration comme aux projections d'eau, et leur plastique mat se manipule sans souci avec les mains couvertes de magnésie. Leurs commandes physiques, personnalisables via Gear Link, évitent en outre les déclenchements intempestifs, tandis que le Hybrid Multipoint permet de rester connecté au PC et au smartphone en même temps. Le dongle USB-C recharge même le téléphone pendant l'utilisation.

Les fuites sonores deviennent en revanche perceptibles au-delà de 60 % du volume. L'autonomie annoncée atteint 16 heures, et 64 heures avec le boîtier.

Notre verdict : Des écouteurs qui passent sans difficulté du jeu à l'entraînement, à condition d'accepter un boîtier encombrant et un tarif premium.

Notre note : 8,5/10.

Shokz OpenDots 2 : le confort avant tout pour le quotidien et les footings

Spécialiste de l'audio sportif, Shokz propose des modèles dédiés à la course comme les OpenRun Pro 2, mais nous avons retenu les OpenDots 2 pour leur polyvalence plus que pour un usage purement sportif. Leur système de fixation par clip évoque d'ailleurs presque un bijou. Avec 6,4 g par écouteur, ils ne nous ont causé aucune gêne après plusieurs heures, y compris sur une sortie running de plus d'une heure, et leur position sur le bas de l'oreille évite le contact avec les branches de lunettes.













Leurs commandes à capteur de pression offrent aussi un retour sonore net, même en plein effort, une évolution appréciable face aux commandes tactiles de la première génération.

En revanche, lors de mouvement nécessitant à passer les bras au dessus de la tête, comme un snatch ou d'un jerk, la barre peut les déplacer, et en course, un contact avec l'épaule en tournant la tête interrompt parfois la lecture. Sur Discord, la qualité musicale baisse aussi lorsqu'ils servent de micro, un comportement lié à la gestion du Bluetooth plus qu'aux écouteurs eux-mêmes.

Notre verdict : Discrets et confortables au point de se faire oublier, ils conviennent au quotidien comme en footing, mais montrent leurs limites sur les mouvements les plus explosifs.

Notre note : 8,5/10.

Filmer ses entraînements et ses sorties sans s'encombrer

Pour filmer une séance ou une sortie, le smartphone suffit souvent, mais un équipement dédié se révèle parfois plus pratique et plus qualitatif, tout en évitant de saturer la mémoire du téléphone.

DJI Osmo Pocket 4P : une caméra compacte pour les entraînements et les vlogs

S'il y a bien un produit qui nous a marqués, mais aussi rendu service cette année, c'est la DJI Osmo Pocket 4P. Elle nous a accompagnés au quotidien, que ce soit en convention comme à la BlizzCon, à l'entraînement ou même en safari. Elle associe un capteur de 1 pouce et un objectif de 20 mm à un second objectif de 60 mm, dont le zoom s'est montré efficace face aux animaux, avec un rendu proche de certains appareils photo. Le tout profite d'une stabilisation mécanique sur trois axes.















Compacte au point de presque se glisser dans une poche, elle se prête à un usage nomade grâce à sa dragonne, et il suffit de déployer l'écran pour filmer. Son autonomie permet en outre de l'utiliser toute la journée sans penser à la recharger. En voyage comme avec ses animaux de compagnie, on peut donc la dégainer à tout moment, et posée sur un mini trépied, elle se prête aussi aux interviews, à la facecam ou au tournage de ses entraînements. Elle convient ainsi aux séquences courtes et aux vlogs, moins à la captation d'une sortie complète.













Le suivi automatique se montre fiable, mais sur des mouvements rapides comme les burpees, la caméra suit chaque geste et l'image devient vite fatigante à regarder. Nous avons donc privilégié un plan fixe pour le sport, en réservant le suivi aux interviews ou à la facecam sur trépied. Tenue en main en safari, elle a d'ailleurs gardé les animaux dans le cadre jusqu'au bout, sauf lorsqu'ils s'éloignaient trop ou passaient derrière un obstacle.

Notre verdict : Elle combine simplicité, stabilisation et polyvalence, et bien qu'elle ne soit pas à la portée de tous les budgets, son tarif se justifie pour quiconque souhaite être prêt à filmer à tout moment.

Notre note : 9/10.

Sans besoin du second objectif, la DJI Osmo Pocket 4 constitue une alternative plus légère et plus abordable, avec le même capteur de 1 pouce et le même objectif de 20 mm.

DJI Neo 2 : un drone pour filmer ses sorties avec des plans plus larges

Là où une caméra compacte filme au plus près de l'action, le DJI Neo 2 offre des plans plus larges, sans seconde personne pour le piloter. Nous ne l'avons pas testé, mais avec ses 151 g et une prise en main pensée pour être accessible, il peut intéresser les sportifs qui veulent filmer leurs sorties sans s'encombrer. Son autonomie annoncée de 19 minutes le destine toutefois à des séquences courtes plutôt qu'à une sortie complète.











Proposé à partir de 239 € en version drone seul, il reste accessible, mais mieux vaut prévoir des batteries supplémentaires.

La réglementation s'est aussi structurée avec l'essor des drones de loisir, et même sous 250 g, un modèle équipé d'une caméra impose en France de s'enregistrer sur AlphaTango et de consulter la carte Géoportail avant chaque vol. En voyage, les batteries doivent rester en cabine, et certains pays ou parcs naturels interdisent purement et simplement les drones.

Quel équipement high-tech choisir pour le sport et le quotidien ?